https://uz.sputniknews.ru/20230530/mejdunarodnyye-eksperty-ikao-otsenka-bezopasnost-polet-uzbekistan-35504067.html
Международные эксперты положительно оценили безопасность полетов в Узбекистане
Международные эксперты положительно оценили безопасность полетов в Узбекистане
Прошедший аудит — одно из важнейших объективных средств оценки организации системы безопасности полетов в сфере гражданской авиации. 30.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-30T14:51+0500
2023-05-30T14:51+0500
2023-05-30T16:15+0500
узбекистан
гражданская авиация
безопасность
аудит
министерство транспорта республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекистан успешно прошел аудит Международной организации гражданской авиации (ИКАО/ICAO), сообщает министерство транспорта.В рамках планового аудита с 17 по 29 мая текущего года специалисты ИКАО провели плановую проверку состояния безопасности полетов, а также выполнения требований стандартов со стороны министерства транспорта, Агентства "Узавиация", Узгидромета, Центра "Узаэронавигация", Uzbekistan Airways, Panorama Airways, Uzbekistan Airways и Международного аэропорта Ташкента имени И. Каримова.Общий показатель эффективности внедрения стандартов ИКАО в Узбекистане предварительно составляет 64%, что по сравнению с другими государствами, которые прошли полный аудит, является хорошим показателем.Данный аудит является одним из важнейших объективных средств оценки организации системы безопасности полетов в сфере гражданской авиации.Окончательный отчет по результатам аудита представят к 15 ноября 2023 года, а также опубликуют на сайте ИКАО.
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узбекистан, гражданская авиация, безопасность, аудит, министерство транспорта республики узбекистан
узбекистан, гражданская авиация, безопасность, аудит, министерство транспорта республики узбекистан
Международные эксперты положительно оценили безопасность полетов в Узбекистане
14:51 30.05.2023 (обновлено: 16:15 30.05.2023)
Прошедший аудит — одно из важнейших объективных средств оценки организации системы безопасности полетов в сфере гражданской авиации.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
Узбекистан успешно прошел аудит Международной организации гражданской авиации (ИКАО/ICAO), сообщает министерство транспорта
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"Эксперты провели комплексную проверку для оценки работы системы обеспечения безопасности полетов в Узбекистане и выдали положительное заключение", — говорится в сообщении.
В рамках планового аудита с 17 по 29 мая текущего года специалисты ИКАО провели плановую проверку состояния безопасности полетов, а также выполнения требований стандартов со стороны министерства транспорта, Агентства "Узавиация", Узгидромета, Центра "Узаэронавигация", Uzbekistan Airways, Panorama Airways, Uzbekistan Airways и Международного аэропорта Ташкента имени И. Каримова.
"По итогам аудита в гражданской авиации Республики Узбекистан не были выявлены несоответствия, относящиеся к категории вызывающих значительную обеспокоенность в области обеспечения безопасности полетов (SSC)", — говорится в сообщении.
Общий показатель эффективности внедрения стандартов ИКАО в Узбекистане предварительно составляет 64%, что по сравнению с другими государствами, которые прошли полный аудит, является хорошим показателем.
Данный аудит является одним из важнейших объективных средств оценки организации системы безопасности полетов в сфере гражданской авиации.
Окончательный отчет по результатам аудита представят к 15 ноября 2023 года, а также опубликуют на сайте ИКАО.