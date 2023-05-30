https://uz.sputniknews.ru/20230530/mejdunarodnyye-eksperty-ikao-otsenka-bezopasnost-polet-uzbekistan-35504067.html

Международные эксперты положительно оценили безопасность полетов в Узбекистане

Международные эксперты положительно оценили безопасность полетов в Узбекистане

Прошедший аудит — одно из важнейших объективных средств оценки организации системы безопасности полетов в сфере гражданской авиации. 30.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-30T14:51+0500

2023-05-30T14:51+0500

2023-05-30T16:15+0500

узбекистан

гражданская авиация

безопасность

аудит

министерство транспорта республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекистан успешно прошел аудит Международной организации гражданской авиации (ИКАО/ICAO), сообщает министерство транспорта.В рамках планового аудита с 17 по 29 мая текущего года специалисты ИКАО провели плановую проверку состояния безопасности полетов, а также выполнения требований стандартов со стороны министерства транспорта, Агентства "Узавиация", Узгидромета, Центра "Узаэронавигация", Uzbekistan Airways, Panorama Airways, Uzbekistan Airways и Международного аэропорта Ташкента имени И. Каримова.Общий показатель эффективности внедрения стандартов ИКАО в Узбекистане предварительно составляет 64%, что по сравнению с другими государствами, которые прошли полный аудит, является хорошим показателем.Данный аудит является одним из важнейших объективных средств оценки организации системы безопасности полетов в сфере гражданской авиации.Окончательный отчет по результатам аудита представят к 15 ноября 2023 года, а также опубликуют на сайте ИКАО.

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узбекистан, гражданская авиация, безопасность, аудит, министерство транспорта республики узбекистан