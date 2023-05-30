https://uz.sputniknews.ru/20230530/moskva-rossiya-bespilotniki-ataka-jilye-doma-video-35490260.html
Беспилотники попали в два дома в Москве — видео
Беспилотники попали в два дома в Москве — видео
БПЛА атаковали два дома на Профсоюзной улице и улице Атласова
2023-05-30T10:46+0500
2023-05-30T10:46+0500
2023-05-30T10:49+0500
политика
происшествия
россия
москва
беспилотник
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Беспилотники попали в два жилых дома в Москве: на Профсоюзной улице и улице Атласова в Новой Москве, передает РИА Новости.Такой же инцидент произошел на улице Атласова в Новомосковском административном округе. Беспилотник врезался в 24-этажный жилой дом. Разрушился фасад и стекла верхних этажей. По данным экстренных служб, пострадавших нет.Беспилотник мог попасть в дом на Ленинском проспекте. На место приехали экстренные службы, жители дома выходят на улицу.Мэр российской столицы Сергей Собянин отметил, что в результате атак БПЛА серьезно никто не пострадал. Глава города призвал жителей верить информации только из официальных источников.Также он добавил, что на местах происшествий работают экстренные службы. Жителей двух домов временно эвакуировали.Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ходе работы ПВО было сбито несколько дронов. Он просит жителей области сохранять спокойствие.
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Беспилотники попали в два дома в Москве — видео
10:46 30.05.2023 (обновлено: 10:49 30.05.2023)
БПЛА атаковали два дома в российской столице — на Профсоюзной улице и улице Атласова. Серьезно пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
Беспилотники попали в два жилых дома в Москве: на Профсоюзной улице и улице Атласова в Новой Москве, передает РИА Новости
.
"Беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Разрушены фасад и остекление дома. Пострадавших нет", — рассказали агентству.
Такой же инцидент произошел на улице Атласова в Новомосковском административном округе. Беспилотник врезался в 24-этажный жилой дом. Разрушился фасад и стекла верхних этажей. По данным экстренных служб, пострадавших нет.
Беспилотник мог попасть в дом на Ленинском проспекте. На место приехали экстренные службы, жители дома выходят на улицу.
Мэр российской столицы Сергей Собянин отметил, что в результате атак БПЛА серьезно никто не пострадал. Глава города призвал жителей верить информации только из официальных источников.
Также он добавил, что на местах происшествий работают экстренные службы. Жителей двух домов временно эвакуировали.
Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ходе работы ПВО было сбито несколько дронов. Он просит жителей области сохранять спокойствие.