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https://uz.sputniknews.ru/20230530/norway-chess-shaxmaty-uzbekistan-nodirbek-abdusattorov-pervoye-mesto-blits-35490895.html
Norway Chess: узбекистанец Нодирбек Абдусатторов — первый в категории блиц
Norway Chess: узбекистанец Нодирбек Абдусатторов — первый в категории блиц
С 30 мая начинаются классические партии этого шахматного турнира
2023-05-30T11:34+0500
2023-05-30T11:34+0500
узбекистан
нодирбек абдусатторов
шахматы
норвегия
турнир
шахматный турнир
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекистанец Нодирбек Абдусатторов занял первое место в категории блиц-турнира по шахматам Norway Chess в Норвегии, сообщает Telegram-канал спортсмена.Результаты Нодирбека по блиц-турниру следующие:Ранее мы сообщали, что Нодирбек Абдусатторов стал победителем онлайн-турнира "ChessKid". В гранд-финале узбекистанец победил американского гроссмейстера Фабиано Каруану со счетом 2,5:1,5.
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узбекистан шахматы нодирбек абдусатторов шахматист norway chess норвегия

Norway Chess: узбекистанец Нодирбек Абдусатторов — первый в категории блиц

11:34 30.05.2023
© Anna Shtourman/FIDEНодир Абдусаттаров играет против Магнуса Карлсена
Нодир Абдусаттаров играет против Магнуса Карлсена - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
© Anna Shtourman/FIDE
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С 30 мая начинаются классические партии этого шахматного турнира.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекистанец Нодирбек Абдусатторов занял первое место в категории блиц-турнира по шахматам Norway Chess в Норвегии, сообщает Telegram-канал спортсмена.
Результаты Нодирбека по блиц-турниру следующие:
1-й тур: Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) / Нодирбек Абдусатторов — 0,5:0,5
2-й тур: Хикару Накамура (США) / Нодирбек Абдусатторов — 1:0
3 тур: Нодирбек Абдусатторов / Фабиано Каруана (США) — 1:0
4-й тур: Магнус Карлсен (Норвегия) / Нодирбек Абдусатторов — 1:0
5 тур: Нодирбек Абдусатторов / Арьян Тари (Норвегия) — 1:0
6 тур: Уэсли Со (США) / Нодирбек Абдусатторов — 0:1
7 тур: Нодирбек Абдусатторов / Алириза Фируджа (Франция) — 0,5:0,5
8-й тур: Аниш Гири (Нидерланды) / Нодирбек Абдусатторов — 0:1
9-й тур: Нодирбек Абдусатторов / Гукеш Д. (Индия) — 1:0
Ранее мы сообщали, что Нодирбек Абдусатторов стал победителем онлайн-турнира "ChessKid". В гранд-финале узбекистанец победил американского гроссмейстера Фабиано Каруану со счетом 2,5:1,5.
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