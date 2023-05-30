https://uz.sputniknews.ru/20230530/norway-chess-shaxmaty-uzbekistan-nodirbek-abdusattorov-pervoye-mesto-blits-35490895.html

Norway Chess: узбекистанец Нодирбек Абдусатторов — первый в категории блиц

Norway Chess: узбекистанец Нодирбек Абдусатторов — первый в категории блиц

С 30 мая начинаются классические партии этого шахматного турнира

2023-05-30T11:34+0500

2023-05-30T11:34+0500

2023-05-30T11:34+0500

узбекистан

нодирбек абдусатторов

шахматы

норвегия

турнир

шахматный турнир

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекистанец Нодирбек Абдусатторов занял первое место в категории блиц-турнира по шахматам Norway Chess в Норвегии, сообщает Telegram-канал спортсмена.Результаты Нодирбека по блиц-турниру следующие:Ранее мы сообщали, что Нодирбек Абдусатторов стал победителем онлайн-турнира "ChessKid". В гранд-финале узбекистанец победил американского гроссмейстера Фабиано Каруану со счетом 2,5:1,5.

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