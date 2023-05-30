Norway Chess: узбекистанец Нодирбек Абдусатторов — первый в категории блиц
С 30 мая начинаются классические партии этого шахматного турнира.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекистанец Нодирбек Абдусатторов занял первое место в категории блиц-турнира по шахматам Norway Chess в Норвегии, сообщает Telegram-канал спортсмена.
Результаты Нодирбека по блиц-турниру следующие:
1-й тур: Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) / Нодирбек Абдусатторов — 0,5:0,5
2-й тур: Хикару Накамура (США) / Нодирбек Абдусатторов — 1:0
3 тур: Нодирбек Абдусатторов / Фабиано Каруана (США) — 1:0
4-й тур: Магнус Карлсен (Норвегия) / Нодирбек Абдусатторов — 1:0
5 тур: Нодирбек Абдусатторов / Арьян Тари (Норвегия) — 1:0
6 тур: Уэсли Со (США) / Нодирбек Абдусатторов — 0:1
7 тур: Нодирбек Абдусатторов / Алириза Фируджа (Франция) — 0,5:0,5
8-й тур: Аниш Гири (Нидерланды) / Нодирбек Абдусатторов — 0:1
9-й тур: Нодирбек Абдусатторов / Гукеш Д. (Индия) — 1:0
Ранее мы сообщали, что Нодирбек Абдусатторов стал победителем онлайн-турнира "ChessKid". В гранд-финале узбекистанец победил американского гроссмейстера Фабиано Каруану со счетом 2,5:1,5.