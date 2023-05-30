https://uz.sputniknews.ru/20230530/ssha-ataka-dronov-na-moskvu--zayavlenie-35526007.html

Власти США в курсе новостей об атаке дронов на Москву — заявление

Власти США в курсе новостей об атаке дронов на Москву — заявление

Белый дом не поощряет атаки внутри России, говорится в сообщении Совета национальной безопасности США.

2023-05-30T21:25+0500

2023-05-30T21:25+0500

2023-05-30T21:25+0500

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ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Власти США в курсе сообщений об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье, выясняют детали, но не поощряют атаки внутри России, говорится в заявлении Совета по национальной безопасности, сообщает РИА Новости. В Белом доме добавили, что США остаются сфокусированы на предоставлении Украине оборудования и проведении обучения, "необходимого для возвращения" утраченных территорий. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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