https://uz.sputniknews.ru/20230530/tashkent-otklyuchenie-gaza-31-maya-adresa-35497123.html

В двух районах Ташкента 31 мая отключат газ — адреса

В двух районах Ташкента 31 мая отключат газ — адреса

31 мая газа в Учтепинском и Яккасарайском районах не будет до вечера.

2023-05-30T12:34+0500

2023-05-30T12:34+0500

2023-05-30T12:55+0500

общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Учтепинском и Яккасарайском районах Ташкента 31 мая отключат газ, передает Hududgaz Poytaxt.Газа не будет с 10.00 до 18.00 в 400 квартирах, расположенных в махаллях "Коксарой", "Орикзор", "Зарафшон", и 230 квартирах на улице Баходира. Также без газа останутся 60 оптовых потребителя в махалли "Орикзор" и 3 — на улице Баходира.Причиной ограничения станут ремонтные работы на газопроводе.

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