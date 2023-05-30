https://uz.sputniknews.ru/20230530/tashkent-otklyuchenie-gaza-31-maya-adresa-35497123.html
В двух районах Ташкента 31 мая отключат газ — адреса
В двух районах Ташкента 31 мая отключат газ — адреса
31 мая газа в Учтепинском и Яккасарайском районах не будет до вечера.
2023-05-30T12:34+0500
2023-05-30T12:34+0500
2023-05-30T12:55+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Учтепинском и Яккасарайском районах Ташкента 31 мая отключат газ, передает Hududgaz Poytaxt.Газа не будет с 10.00 до 18.00 в 400 квартирах, расположенных в махаллях "Коксарой", "Орикзор", "Зарафшон", и 230 квартирах на улице Баходира. Также без газа останутся 60 оптовых потребителя в махалли "Орикзор" и 3 — на улице Баходира.Причиной ограничения станут ремонтные работы на газопроводе.
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общество ташкент отключение газа узбекистан учтепинский яккасарайский район
общество ташкент отключение газа узбекистан учтепинский яккасарайский район
В двух районах Ташкента 31 мая отключат газ — адреса
12:34 30.05.2023 (обновлено: 12:55 30.05.2023)
Газ отключат до вечера из-за проведения ремонтных работ на газопроводе.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
В Учтепинском и Яккасарайском районах Ташкента 31 мая отключат газ, передает Hududgaz Poytaxt
.
Газа не будет с 10.00 до 18.00 в 400 квартирах, расположенных в махаллях "Коксарой", "Орикзор", "Зарафшон", и 230 квартирах на улице Баходира.
Также без газа останутся 60 оптовых потребителя в махалли "Орикзор" и 3 — на улице Баходира.
Причиной ограничения станут ремонтные работы на газопроводе.