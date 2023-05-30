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https://uz.sputniknews.ru/20230530/tashkent-ulitsa-katartal-prodleniye-srok-zamena-trub-35490432.html
Одну из самых оживленных улиц Ташкента откроют на 10 дней позже
Одну из самых оживленных улиц Ташкента откроют на 10 дней позже
Причина — продление работ по перекладке сетевых трубопроводов по улице Катартал в Чиланзарском районе.
2023-05-30T10:58+0500
2023-05-30T10:58+0500
ташкент
узбекистан
чиланзарский район
улица
ремонт
оператор
теплоснабжение
отопление
общество
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Объем проводимых работ на участке от улицы Мукимий до улицы Чопонота в Чиланзарском районе Ташкента увеличили, поэтому их сроки продлили, сообщает Veolia Energy Tashkent”.Ранее оператор теплоснабжения Ташкента предупредил граждан о том, что улицу Катартал перекроют с 10-го по 29 мая 2023 года.Напомним, что улицу Катартал в Чиланзарском районе Ташкента частично перекрыли в ходе подготовки к отопительному сезону.На ней проводят перекладку сетевых трубопроводов, замену задвижек и сопутствующего оборудования.
ташкент
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узбекистан ташкент улица ремонт отопление оператор теплоснабжение чиланзарский район общество
узбекистан ташкент улица ремонт отопление оператор теплоснабжение чиланзарский район общество

Одну из самых оживленных улиц Ташкента откроют на 10 дней позже

10:58 30.05.2023
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРемонт участка магистральной теплосети в Новосибирске
Ремонт участка магистральной теплосети в Новосибирске - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
© Sputnik / Александр Кряжев
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Причина — продление работ по перекладке сетевых трубопроводов по улице Катартал в Чиланзарском районе.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Объем проводимых работ на участке от улицы Мукимий до улицы Чопонота в Чиланзарском районе Ташкента увеличили, поэтому их сроки продлили, сообщает Veolia Energy Tashkent”.

“В связи с увеличением объема проводимых работ мы вынуждены продлить срок их проведения до 8 июня 2023 года с сохранением подачи горячей воды”, — говорится в сообщении “Veolia Energy Tashkent”, опубликованном накануне.

Ранее оператор теплоснабжения Ташкента предупредил граждан о том, что улицу Катартал перекроют с 10-го по 29 мая 2023 года.
Напомним, что улицу Катартал в Чиланзарском районе Ташкента частично перекрыли в ходе подготовки к отопительному сезону.
На ней проводят перекладку сетевых трубопроводов, замену задвижек и сопутствующего оборудования.
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