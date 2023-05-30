https://uz.sputniknews.ru/20230530/tashkent-ulitsa-katartal-prodleniye-srok-zamena-trub-35490432.html

Одну из самых оживленных улиц Ташкента откроют на 10 дней позже

Одну из самых оживленных улиц Ташкента откроют на 10 дней позже

Причина — продление работ по перекладке сетевых трубопроводов по улице Катартал в Чиланзарском районе.

2023-05-30T10:58+0500

2023-05-30T10:58+0500

2023-05-30T10:58+0500

ташкент

узбекистан

чиланзарский район

улица

ремонт

оператор

теплоснабжение

отопление

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34796232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a7ff2b1b4a085b63f8f246decb695d2.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Объем проводимых работ на участке от улицы Мукимий до улицы Чопонота в Чиланзарском районе Ташкента увеличили, поэтому их сроки продлили, сообщает Veolia Energy Tashkent”.Ранее оператор теплоснабжения Ташкента предупредил граждан о том, что улицу Катартал перекроют с 10-го по 29 мая 2023 года.Напомним, что улицу Катартал в Чиланзарском районе Ташкента частично перекрыли в ходе подготовки к отопительному сезону.На ней проводят перекладку сетевых трубопроводов, замену задвижек и сопутствующего оборудования.

ташкент

узбекистан

чиланзарский район

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент улица ремонт отопление оператор теплоснабжение чиланзарский район общество