https://uz.sputniknews.ru/20230530/tsa-uzbekistan-rak-grudi-prichiny-onkolog-35521860.html
Почему в ЦА растет заболеваемость раком груди – онколог
Почему в ЦА растет заболеваемость раком груди – онколог
Онколог рассказал, почему в Узбекистане и ЦА растут случаи заболеваний раком груди.
2023-05-30T19:06+0500
2023-05-30T19:06+0500
2023-05-30T19:06+0500
узбекистан
здравоохранение
онкология
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мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В последние годы в странах ЦА растет число заболеваемости раком молочной железы (РМЖ), рассказал онколог - маммолог Алишер Каххаров в беседе с Sputnik Кыргызстан.В Узбекистане этот показатель растет с конца 90-х годов. В 2020 году заболеваемость раком груди составляла 9,1 случаев на 100 тыс. человек, при этом в 2010 году эта цифра была меньше – 7,9 случаев.Также растет смертность от этого вида злокачественной опухоли. В 2020 году показатель достиг 4, 4 на 100 тыс. человек, а в 2010 был 3,5.По словам эксперта, на рост заболеваемости влияет ряд причин, включая наследственность и образ жизни. Например, высокий уровень заболеваемости в Европе врач связывает с тем, что европейки все реже рожают и кормят грудью.Напомним, в Узбекистане рак молочной железы занимает первое место среди всех видов онкологических заболеваний. Второе место у рака желудка, а третье — у рака шейки матки.
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узбекистан здравоохранение онкология здоровье мнение эксперта центральная азия
узбекистан здравоохранение онкология здоровье мнение эксперта центральная азия
Почему в ЦА растет заболеваемость раком груди – онколог
Онколог рассказал, почему в Узбекистане и других странах ЦА растут случаи заболеваний раком груди.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
В последние годы в странах ЦА растет число заболеваемости раком молочной железы (РМЖ), рассказал онколог - маммолог Алишер Каххаров в беседе с Sputnik Кыргызстан
.
В Узбекистане этот показатель растет с конца 90-х годов. В 2020 году заболеваемость раком груди составляла 9,1 случаев на 100 тыс. человек, при этом в 2010 году эта цифра была меньше – 7,9 случаев.
Также растет смертность от этого вида злокачественной опухоли. В 2020 году показатель достиг 4, 4 на 100 тыс. человек, а в 2010 был 3,5.
По словам эксперта, на рост заболеваемости влияет ряд причин, включая наследственность и образ жизни. Например, высокий уровень заболеваемости в Европе врач связывает с тем, что европейки все реже рожают и кормят грудью.
"К сожалению, в Азии тоже становится модным рожать все меньше, увеличивается число абортов, и это приводит к гормональным и другим видам нарушений. В итоге мы имеем рост заболеваемости раком груди", - отметил Каххаров.
Напомним, в Узбекистане рак молочной железы занимает первое место среди всех видов онкологических заболеваний. Второе место у рака желудка, а третье — у рака шейки матки.