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Почему в ЦА растет заболеваемость раком груди – онколог

Почему в ЦА растет заболеваемость раком груди – онколог

Онколог рассказал, почему в Узбекистане и ЦА растут случаи заболеваний раком груди.

2023-05-30T19:06+0500

2023-05-30T19:06+0500

2023-05-30T19:06+0500

узбекистан

здравоохранение

онкология

здоровье

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В последние годы в странах ЦА растет число заболеваемости раком молочной железы (РМЖ), рассказал онколог - маммолог Алишер Каххаров в беседе с Sputnik Кыргызстан.В Узбекистане этот показатель растет с конца 90-х годов. В 2020 году заболеваемость раком груди составляла 9,1 случаев на 100 тыс. человек, при этом в 2010 году эта цифра была меньше – 7,9 случаев.Также растет смертность от этого вида злокачественной опухоли. В 2020 году показатель достиг 4, 4 на 100 тыс. человек, а в 2010 был 3,5.По словам эксперта, на рост заболеваемости влияет ряд причин, включая наследственность и образ жизни. Например, высокий уровень заболеваемости в Европе врач связывает с тем, что европейки все реже рожают и кормят грудью.Напомним, в Узбекистане рак молочной железы занимает первое место среди всех видов онкологических заболеваний. Второе место у рака желудка, а третье — у рака шейки матки.

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