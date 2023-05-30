https://uz.sputniknews.ru/20230530/v-moskve-zaderjali-ukrainku-pytavshuyusya-vyvezti-xersonskix-sirot-v-germaniyu-35524348.html

В Москве задержали украинку, пытавшуюся вывезти херсонских сирот в Германию

В Москве задержали украинку, пытавшуюся вывезти херсонских сирот в Германию

Она приехала в Россию по заданию фонда Save Ukraine, связанного со Службой безопасности Украины. 30.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-30T19:39+0500

2023-05-30T19:39+0500

2023-05-30T20:10+0500

россия

украина

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1e/35521794_0:68:2048:1221_1920x0_80_0_0_c18471237d2ad3710e932a5539999144.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мая – РИА Новости. В Москве задержали гражданку Украины, пытавшуюся вывезти детей-сирот из Херсонской области в Германию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах. Она приехала в Россию по заданию фонда Save Ukraine, связанного со Службой безопасности Украины. Гуруля призналась, что не является родственницей детей, которых она планировала вывезти за границу, и не знакома с ними. По ее словам, полностью профинансировала задание та самая "волонтёр Анастасия". "[Волонтёр Анастасия] давала подсказки, говорила, чтобы номера, которые есть в телефоне и переписку, чтобы я перед въездом в Россию я поудаляла... Анастасия говорила, что меня должны встретить [в аэропорту Домодедово]", - сказала Гуруля, пояснив, что имена и номера телефонов людей, которые должны были встретить её в аэропорту, ей неизвестны. По её словам, согласно полученным инструкциям, Гуруля назвала на границе целью своего приезда в Россию "получить гражданство РФ и жильё". Задержанная сообщила силовикам, что после оформления опекунства она должна была следовать далее в Киев и оттуда в Германию. На видео также зафиксирована беседа Гурули с одним из организаторов операции по незаконному вывозу детей, которую она называет "Екатериной". Судя по словам Гурули, произнесенным в ходе телефонного разговора с "Екатериной", инструкции, что говорить российским властям о цели своего приезда, она получала в Польше. По словам источника в российских силовых структурах, при участии фонда Save Ukraine планировался вывоз за границу нескольких десятков детей. "Конечная цель поездки Гурули – вывезти детей в Германию, Мюнстер, и передать неизвестным людям за денежное вознаграждение. <…> По нашим данным, такая схема вывоза должна была обеспечить похищение нескольких десятков детей одновременно", - сказал собеседник агентства. "Этот фонд выполняет роль очередного информационного тарана против России и якобы профессионально решает вопросы вывоза детей с освобожденных территорий бывшей Украины. Запад под это выделяет большие гранты, а тема "депортации детей" стала одной из топовых в зарубежных СМИ. Красивая для Запада картинка "спасения детей" могла бы неизвестно чем закончится для самих детей с такими "опекунами". Фактически, это организованный киднеппинг международного уровня. Лишь бы очернить Россию новой выдумкой", - полагает источник. В итоге, по его словам, Гурулю после проверки и проведенной беседы депортировали.В январе Владимир Путин поручил правительству, детскому омбудсмену и местным властям устанавливать детей-сирот, живущих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, чтобы оперативно предоставить им государственную помощь и социальную поддержку.В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о запуске проекта "Все дети Донбасса в семьях". Она подчеркнула, что важно помочь новым регионам интегрироваться в правовое поле защиты детства в России.В середине марта вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и Марии Львовой-Беловой с просьбой предоставить списки сирот, которые находятся в новых регионах. Она уточнила, что речь идет о детях, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года были гражданами Украины, до 18 лет включительно. Верещук также попросила предоставить данные о детях, которые "были вывезены на российскую территорию".

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия, украина, дети