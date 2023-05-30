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https://uz.sputniknews.ru/20230530/xudojestvennaya-gimnastika-uzbekistana-chempionat-azii-filippiny-35498105.html
Гимнастки Узбекистана принимают участие в чемпионате Азии на Филиппинах
Гимнастки Узбекистана принимают участие в чемпионате Азии на Филиппинах
Соревнования являются отборочными к лицензионному первенству планеты, которое пройдет в испанской Валенсии в августе
2023-05-30T13:03+0500
2023-05-30T13:03+0500
узбекистан
филиппины
гимнастика
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В столице Филиппин Маниле начинается чемпионат Азии по художественной гимнастике, сообщает Федерация гимнастики Узбекистана. Сегодня у гимнасток — день опробования снарядов.В розыгрыше наград примет участие 191 гимнастка из 20 стран, в том числе из Узбекистана. Кроме того, есть и приглашенные сборные — из Австралии и Новой Зеландии.Соревнования для юниорок пройдут в 19 раз, а для сеньоров они станут 14-ми. Данные выступления имеют большое значение для спортсменок, поскольку являются отборочными к лицензионному первенству планеты, которое пройдет в испанской Валенсии с 23 по 27 августа.
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узбекистан чемпионат азии художественная гимнастика отборочный тур лицензия филиппины манила валенсия испания
узбекистан чемпионат азии художественная гимнастика отборочный тур лицензия филиппины манила валенсия испания

Гимнастки Узбекистана принимают участие в чемпионате Азии на Филиппинах

13:03 30.05.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистанагимнастка Тахмина Икромова
гимнастка Тахмина Икромова - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Соревнования являются отборочными к лицензионному первенству планеты, которое пройдет в испанской Валенсии в августе.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В столице Филиппин Маниле начинается чемпионат Азии по художественной гимнастике, сообщает Федерация гимнастики Узбекистана. Сегодня у гимнасток — день опробования снарядов.
В розыгрыше наград примет участие 191 гимнастка из 20 стран, в том числе из Узбекистана. Кроме того, есть и приглашенные сборные — из Австралии и Новой Зеландии.
Соревнования для юниорок пройдут в 19 раз, а для сеньоров они станут 14-ми. Данные выступления имеют большое значение для спортсменок, поскольку являются отборочными к лицензионному первенству планеты, которое пройдет в испанской Валенсии с 23 по 27 августа.
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