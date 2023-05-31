https://uz.sputniknews.ru/20230531/10-drevneyshix-mechetey-uzbekistana--foto-35561569.html

10 древнейших мечетей Узбекистана: их должен увидеть каждый — фото

10 древнейших мечетей Узбекистана: их должен увидеть каждый — фото

Среди уникальных исторических и культурных памятников Узбекистана особое место занимают мечети. Sputnik собрал для вас информацию о 10 древнейших мечетях, сохранившихся до наших дней. Самые древние датируются 8 веком!

2023-05-31T20:47+0500

2023-05-31T20:47+0500

2023-05-31T20:47+0500

фото

узбекистан

культура

мечеть

ташкент

самарканд

бухара

хива

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/19/35349524_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_3343bd99a766f130e6aa355d0b36742c.jpg

Мечеть Хазрати Хизр, Самарканд (8 век)Первое упоминание этой мечети относится к началу 8 века. Изначально здесь находился зороастрийский храм. При завоевании Согда арабы разрушили святыню, а сподвижник завоевателя Кутейбы Мухаммад ибн Васы построил на ее месте мечеть, названную в честь Хазрати Хизра. Мечеть была полностью разрушена в 1220 году во время монгольского нашествия.Нынешнее здание мечети возвели на древнем фундаменте в 1854 году. В течение следующих 60 лет здесь проводили отделочные работы, перестроили крыльцо, пристроили входные ворота. Полностью строительство завершили только в 1919 году, когда известный самаркандский мастер Абдукадир бин Баки возвел здесь входной портал и восточный минарет, а вход перекрыл куполом.Мечеть Деггарони, Навои (11 век)Действующая мечеть, расположенная в селе Хазар Навоийской области.По последним археологическим данным, здание мечети относится к 11 веку. Однако, оно было воздвигнуто на остатках более ранних построек.Слово "деггарон" означает "горшечник". Такое название мечети связано с гончарным делом, которое процветало в этой местности в средние века.Мечеть Деггарони – одно из старейших исламских культовых сооружений Узбекистана. По своей архитектуре мечеть напоминает доисламские религиозные постройки – зороастрийские храмы. Отличает его также центральная купольная система, поддерживаемая четырьмя колоннами. Подобное архитектурное решение было характерно для раннехристианских храмов.Мечеть Магоки-Аттари, Бухара (12 век)Мечеть Магоки-Аттари была построена на месте зороастрийского храма Луны (Мах) в период раннего Средневековья.В 12-м веке здание перестроили и заново облицевали главный фасад.Портальная ниша мечети считается одним из наиболее совершенных примеров бухарского зодчества. Портал лишен декоративного убранства, но украшен фигурной кладкой из шлифованного кирпича и резьбой по кирпичу, создающими удивительные узоры.Мечеть включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Мечеть Биби-Ханым, Самарканд (15 век)Мечеть Биби-Ханым также называлась пятничной мечетью Самарканда. Она была построена в 1399-1404 годах по приказу Амира Темура.Для строительства мечети привезли лучших мастеров из Индии, Ирана и Хорезма. Считается, что последний этап строительства мечети курировала жена Амира, Сарай-Мульк-Ханум.Во дворе готовой мечети одновременно могли молиться 10 тыс. человек, а ее купол был самым большим среди мечетей мира того времени.Мечеть Кок-Гумбаз в Шахрисабзе (15 век)Мечеть Кок-Гумбаз, построенная известным астрономом и философом Мирзо Улугбеком в первой половине XV века на фундаменте домонгольской постройки, является крупнейшей пятничной мечетью в Шахрисабзе.В мечети расположены четыре глубокие ниши, обращенные к четырем сторонам света, стены которых оштукатурены белым ганчем и расписаны тончайшим голубым узором.Мечеть отличается огромным куполом, покрытым голубой керамической плиткой, благодаря которому она и получила свое название Кок-Гумбаз, что в переводе означает "Голубой купол".Мечеть Балянд, Бухара (16 век)Мечеть Балянд была построена в начале 16 века в богатом квартале. Название мечети означает "высокая". Высота мечети – 15 метров. Примечательно, что в мечети нет колонн, поддерживающих свод.Внутренние стены мечети расписаны замысловатой вязью и цветочным орнаментом. Зал мечети опоясывает панель из шестигранных глазурованных плиток, расписанных золотом.Мечеть Калян, Бухара (16 век)Мечеть Калян – уникальный образец средневековой архитектуры. Здание начали возводить в 1121 году, продолжили строительство в 1514 году и окончательно завершили в середине 16 века.Здание прямоугольной формы, широкий двор окружен крытой галереей с 288 куполами, опорой которой служат 208 массивных колонн.Над крестообразным залом возвышается голубой купол на мозаичном барабане.Фасад здания облицован мозаикой и кирпичами, покрытыми цветной глазурью. Ворот с широкими портиками перед главными восточными воротами и внутри них.В 1997 году мечеть была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Ак-мечеть, Хива (17 век)Ак-мечеть является частью ансамбля внутреннего города (Ичан-Кала) в Хиве. Мечеть строили в два этапа: сначала в 1647 году заложили фундамент мечети вместе с баней Ануша-хана. А само здание было завершили только в 1838 -1842 годах.Ак-мечеть имеет уникальный архитектурный стиль – здание представляет собой купольный зал, окруженный тремя галереями. Единственнымм украшениями мечети являются искусная резьба на дверях и ажурные решетки на окнах.Основание мечети квадратное, здание венчает белый сферический купол. Стены молельного зала покрыты белой лепниной. По трем сторонам здания расположены веранды с деревянными столбами.Несмотря на свои небольшие размеры, Ак-мечеть является одним из красивейших памятников средневековой Хивы. Ее простая, но в то же время элегантная архитектура отличает мечеть от других памятников Ичан-Калы.Джума мечеть, Хива (18 век)Первоначальная мечеть на этом месте была построена в 9 -10 веках. Однако, согласно историческим источникам, старое здание снесли, и в 1788 году по приказу Абдуррахмана Мехтара возвели новую, более просторную мечеть.Особенность мечети в том, что она построена в типичном древнеарабском стиле – мечеть закрытая, многостолпная и без внутреннего двора.Внутреннее пространство здания освещается через два отверстия в потолке. Крыша плоская, укреплена балками, а потолок поддерживают 212 колонн.Снаружи стены мечети ничем не украшены. Главная дверь представляет собой уникальный образец резьбы по дереву. Внутри помещение отделано нанчевой штукатуркой. На своде сохранились фрагменты росписи синей краской. Главным художественным украшением мечети являются ряды резных колонн.Мечеть Намазгох, Ташкент (19 век)Одна из крупнейших мечетей Ташкента построена в период с 1845 по 1867 годы. Здание представляет собой крестообразный зал, перекрытый голубым куполом с замысловатой резьбой и красивыми узорами. С обеих сторон расположены арочно-купольные галереи, а вдоль них тянется колонный айван.С 1971 года находится в ведении Ташкентского исламского института.

узбекистан

ташкент

самарканд

бухара

хива

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан древнейшие мечети древние красивые что посмотреть в узбекистане навои самарканде бухаре хиве ташкенте достопримечательности исламские святыни зороастрийский храм хазрати хизр деггарони магоки-аттари биби-ханым кок-гумбаз балянд калян ак-мечеть джума мечеть намазгох