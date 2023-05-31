Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230531/bez-osadkov-pogoda-uzbekistan-31-maya-prognoz-35510599.html
Без осадков: погода в Узбекистане на 31 мая
Без осадков: погода в Узбекистане на 31 мая
На территории республики ожидается переменная облачность
2023-05-31T05:00+0500
2023-05-31T05:00+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
гроза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35404106_0:65:3414:1985_1920x0_80_0_0_6b6a4b805b99166d838006daf9ec1e94.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Сегодня по всему Узбекистану ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. В горных районах республики во второй половине дня местами возможны кратковременный дождь, гроза.Температура воздуха:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35404106_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_30cab63171b962d26c39b911e84f7b80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан погода прогноз узгидромет дождь горные районы гроза республика каракалпакстан хорезмская область бухарская навоийская области ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская области андижанская наманганская ферганская области
узбекистан погода прогноз узгидромет дождь горные районы гроза республика каракалпакстан хорезмская область бухарская навоийская области ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская области андижанская наманганская ферганская области

Без осадков: погода в Узбекистане на 31 мая

05:00 31.05.2023
© unsplash.com/Sodikjon AkhmedovГоры
Горы - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2023
© unsplash.com/Sodikjon Akhmedov
Подписаться на
НовостиTelegram
На территории республики ожидается переменная облачность.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Сегодня по всему Узбекистану ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
В горных районах республики во второй половине дня местами возможны кратковременный дождь, гроза.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область — ночью 17-22° тепла, днем 34-39° тепла;
Бухарская и Навоийская области — ночью 18-23° тепла, по пустынной зоне до 25°, днем 34-39° тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — ночью 15-20° тепла, днем 32-37° тепла;
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области — ночью 18-23° тепла, днем 34-39° тепла;
Андижанская, Наманганская и Ферганская области — ночью 14-19° тепла, днем 32-37° тепла;
горные районы республики — во второй половине дня местами возможны кратковременный дождь, гроза, ночью 10-15° тепла, днем 22-27° тепла.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0