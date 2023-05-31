https://uz.sputniknews.ru/20230531/bez-osadkov-pogoda-uzbekistan-31-maya-prognoz-35510599.html

Без осадков: погода в Узбекистане на 31 мая

Без осадков: погода в Узбекистане на 31 мая

На территории республики ожидается переменная облачность

2023-05-31T05:00+0500

2023-05-31T05:00+0500

2023-05-31T05:00+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Сегодня по всему Узбекистану ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. В горных районах республики во второй половине дня местами возможны кратковременный дождь, гроза.Температура воздуха:

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