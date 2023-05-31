Без осадков: погода в Узбекистане на 31 мая
На территории республики ожидается переменная облачность.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Сегодня по всему Узбекистану ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
В горных районах республики во второй половине дня местами возможны кратковременный дождь, гроза.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область — ночью 17-22° тепла, днем 34-39° тепла;
Бухарская и Навоийская области — ночью 18-23° тепла, по пустынной зоне до 25°, днем 34-39° тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — ночью 15-20° тепла, днем 32-37° тепла;
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области — ночью 18-23° тепла, днем 34-39° тепла;
Андижанская, Наманганская и Ферганская области — ночью 14-19° тепла, днем 32-37° тепла;
горные районы республики — во второй половине дня местами возможны кратковременный дождь, гроза, ночью 10-15° тепла, днем 22-27° тепла.