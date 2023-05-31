https://uz.sputniknews.ru/20230531/chm-futbol-u20-uzbekistan-izrail-resultaty-35527026.html
ЧМ по футболу U20: как прошел матч Узбекистан — Израиль
ЧМ по футболу U20: как прошел матч Узбекистан — Израиль
Молодежная сборная Узбекистана обыграла команду Израиля в 1/8 финала чемпионата мира U-20.
2023-05-31T04:03+0500
2023-05-31T04:03+0500
2023-05-31T04:04+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана проиграла сборной Израиля в 1/8 финала чемпионата мира по футболу U-20 со счетом 0:1.С первых минут матча сборная Израиля показала гораздо более сильную игру, чем предыдущие соперники Узбекистана на чемпионате мира - сборные Новой Зеландии и Гватемалы. В начале матча мяч постоянно находился на узбекской половине поля. Израильские нападающие раз за разом атаковали, но благодаря слаженной работе узбекистанской команды, все попытки израильтян не дали результата.Ближе к середине первого периода узбекские футболисты активизировались, стали играть более смело, предприняв несколько дерзких атак, но, к сожалению, ни одна из них успехом не увенчалась. Весь конец первого тайма обе команды активно пытались "размочить" счет, подарив зрителям немало напряженных моментов, но до перерыва ни одна из сборных так и не смогла поразить ворота соперника.Второй период проходил гораздо более агрессивно, что вылилось в большое количество столкновений и падений. Впрочем, рефери не заметили нарушений и наказаний не последовало.Узбекистанские спортсмены дружно защищали свои ворота и активно атаковали ворота соперника. Однако до самого конца основного времени счет так и оставался 0:0. Лишь на седьмой минуте добавленного времени израильтянину Анану Халали чудом удалось обмануть защиту узбекистанцев и забить победный гол.Таким образом, выступление сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу среди молодежных команд завершилось. Израильская сборная выходит в 1/4 финала, и встретится 3 июня с победителем игры между сборной Бразилии и Тунисом.Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.
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узбекистан спорт футбол чемпионат мира по футболу среди молодежных команд u-20 аргентина 1/8 финала как прошел матч обзор результаты итоги кто прошел в четвертьфинал гол анан халали
узбекистан спорт футбол чемпионат мира по футболу среди молодежных команд u-20 аргентина 1/8 финала как прошел матч обзор результаты итоги кто прошел в четвертьфинал гол анан халали
ЧМ по футболу U20: как прошел матч Узбекистан — Израиль
04:03 31.05.2023 (обновлено: 04:04 31.05.2023)
Молодежная сборная Узбекистана проиграла команде Израиля в 1/8 финала чемпионата мира U-20.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана проиграла сборной Израиля в 1/8 финала чемпионата мира по футболу U-20 со счетом 0:1.
С первых минут матча сборная Израиля показала гораздо более сильную игру, чем предыдущие соперники Узбекистана на чемпионате мира - сборные Новой Зеландии и Гватемалы. В начале матча мяч постоянно находился на узбекской половине поля. Израильские нападающие раз за разом атаковали, но благодаря слаженной работе узбекистанской команды, все попытки израильтян не дали результата.
Ближе к середине первого периода узбекские футболисты активизировались, стали играть более смело, предприняв несколько дерзких атак, но, к сожалению, ни одна из них успехом не увенчалась. Весь конец первого тайма обе команды активно пытались "размочить" счет, подарив зрителям немало напряженных моментов, но до перерыва ни одна из сборных так и не смогла поразить ворота соперника.
Второй период проходил гораздо более агрессивно, что вылилось в большое количество столкновений и падений. Впрочем, рефери не заметили нарушений и наказаний не последовало.
Узбекистанские спортсмены дружно защищали свои ворота и активно атаковали ворота соперника. Однако до самого конца основного времени счет так и оставался 0:0. Лишь на седьмой минуте добавленного времени израильтянину Анану Халали чудом удалось обмануть защиту узбекистанцев и забить победный гол.
Таким образом, выступление сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу среди молодежных команд завершилось. Израильская сборная выходит в 1/4 финала, и встретится 3 июня с победителем игры между сборной Бразилии и Тунисом.
Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.