https://uz.sputniknews.ru/20230531/chm-futbol-u20-uzbekistan-izrail-resultaty-35527026.html

ЧМ по футболу U20: как прошел матч Узбекистан — Израиль

ЧМ по футболу U20: как прошел матч Узбекистан — Израиль

Молодежная сборная Узбекистана обыграла команду Израиля в 1/8 финала чемпионата мира U-20.

2023-05-31T04:03+0500

2023-05-31T04:03+0500

2023-05-31T04:04+0500

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чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд

чемпионат мира по футболу u-20

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана проиграла сборной Израиля в 1/8 финала чемпионата мира по футболу U-20 со счетом 0:1.С первых минут матча сборная Израиля показала гораздо более сильную игру, чем предыдущие соперники Узбекистана на чемпионате мира - сборные Новой Зеландии и Гватемалы. В начале матча мяч постоянно находился на узбекской половине поля. Израильские нападающие раз за разом атаковали, но благодаря слаженной работе узбекистанской команды, все попытки израильтян не дали результата.Ближе к середине первого периода узбекские футболисты активизировались, стали играть более смело, предприняв несколько дерзких атак, но, к сожалению, ни одна из них успехом не увенчалась. Весь конец первого тайма обе команды активно пытались "размочить" счет, подарив зрителям немало напряженных моментов, но до перерыва ни одна из сборных так и не смогла поразить ворота соперника.Второй период проходил гораздо более агрессивно, что вылилось в большое количество столкновений и падений. Впрочем, рефери не заметили нарушений и наказаний не последовало.Узбекистанские спортсмены дружно защищали свои ворота и активно атаковали ворота соперника. Однако до самого конца основного времени счет так и оставался 0:0. Лишь на седьмой минуте добавленного времени израильтянину Анану Халали чудом удалось обмануть защиту узбекистанцев и забить победный гол.Таким образом, выступление сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу среди молодежных команд завершилось. Израильская сборная выходит в 1/4 финала, и встретится 3 июня с победителем игры между сборной Бразилии и Тунисом.Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.

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