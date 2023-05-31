https://uz.sputniknews.ru/20230531/dzyudoisty-uzbekistan-uchastiye-gran-pri-dzyudo-35548575.html

Дзюдоисты Узбекистана примут участие в Гран-при по дзюдо

Дзюдоисты Узбекистана примут участие в Гран-при по дзюдо

Для этого узбекские спортсмены отправились в Душанбе

2023-05-31T14:25+0500

2023-05-31T14:25+0500

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узбекистан

дзюдо

душанбе

таджикистан

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спортсмен

спортивные соревнования

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Дзюдоисты Узбекистана сегодня отправились в Душанбе (Таджикистан) для участия в турнире серии Гран-при по дзюдо, сообщает НОК. В составе сборной Узбекистана:Турнир серии Гран-при по дзюдо пройдёт со 2 по 4 июня в столице Таджикистана Душанбе. Более 300 единоборцев из 41 страны выступят на этих соревнованиях. На них разыграют ценные очки для мирового и Олимпийского рейтингов.

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