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https://uz.sputniknews.ru/20230531/dzyudoisty-uzbekistan-uchastiye-gran-pri-dzyudo-35548575.html
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в Гран-при по дзюдо
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в Гран-при по дзюдо
Для этого узбекские спортсмены отправились в Душанбе
2023-05-31T14:25+0500
2023-05-31T14:28+0500
узбекистан
дзюдо
душанбе
таджикистан
спорт
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Дзюдоисты Узбекистана сегодня отправились в Душанбе (Таджикистан) для участия в турнире серии Гран-при по дзюдо, сообщает НОК. В составе сборной Узбекистана:Турнир серии Гран-при по дзюдо пройдёт со 2 по 4 июня в столице Таджикистана Душанбе. Более 300 единоборцев из 41 страны выступят на этих соревнованиях. На них разыграют ценные очки для мирового и Олимпийского рейтингов.
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узбекистан дзюдо душанбе таджикистан турнир гран-при достон рузиев камолиддин бахтиеров абдурахим нутфуллоев бобур ваджиев шахрам ахадов джавохир сапаров хикматуллох тураев мусо собиров зуфарбек уролов джахонгир маматрахимов отабек турабоев мухаммадкодир мансуров исломбек равшанкулов уткирбек турабоев фотимахон турсунбоева сита кадамбаева гулхае джураева шукуржон аминова нилуфар eрмаганбетова фарангиз ходжиева севинч исокова нодира юлдошева шохиста назарова ирисхон курбонбоева фарангиз холмуродова санеайим эркинбаева рината илматова

Дзюдоисты Узбекистана примут участие в Гран-при по дзюдо

14:25 31.05.2023 (обновлено: 14:28 31.05.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДзюдоисты Узбекистана примут участие в Гран-при по дзюдо
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в Гран-при по дзюдо - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Для этого узбекские спортсмены отправились в Душанбе.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Дзюдоисты Узбекистана сегодня отправились в Душанбе (Таджикистан) для участия в турнире серии Гран-при по дзюдо, сообщает НОК.
В составе сборной Узбекистана:
мужчины:
-60 кг: Достон Рузиев, Камолиддин Бахтиеров
-66 кг: Абдурахим Нутфуллоев, Бобур Ваджиев
-73 кг: Шахрам Ахадов, Джавохир Сапаров
-81 кг: Хикматуллох Тураев, Мусо Собиров
-90 кг: Зуфарбек Уролов, Джахонгир Маматрахимов
-100 кг: Отабек Турабоев, Мухаммадкодир Мансуров
+100 кг: Исломбек Равшанкулов, Уткирбек Турабоев
женщины:
-48 кг: Фотимахон Турсунбоева
-52 кг: Сита Кадамбаева, Гулхае Джураева
-57 кг: Шукуржон Аминова, Нилуфар Eрмаганбетова
-63 кг: Фарангиз Ходжиева, Севинч Исокова
-70 кг: Нодира Юлдошева, Шохиста Назарова
-78 кг: Ирисхон Курбонбоева, Фарангиз Холмуродова
+78 кг: Санеайим Эркинбаева, Рината Илматова.
Турнир серии Гран-при по дзюдо пройдёт со 2 по 4 июня в столице Таджикистана Душанбе.
Более 300 единоборцев из 41 страны выступят на этих соревнованиях. На них разыграют ценные очки для мирового и Олимпийского рейтингов.
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