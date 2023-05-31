Дзюдоисты Узбекистана примут участие в Гран-при по дзюдо
14:25 31.05.2023 (обновлено: 14:28 31.05.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДзюдоисты Узбекистана примут участие в Гран-при по дзюдо
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Для этого узбекские спортсмены отправились в Душанбе.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Дзюдоисты Узбекистана сегодня отправились в Душанбе (Таджикистан) для участия в турнире серии Гран-при по дзюдо, сообщает НОК.
В составе сборной Узбекистана:
мужчины:
-60 кг: Достон Рузиев, Камолиддин Бахтиеров
-66 кг: Абдурахим Нутфуллоев, Бобур Ваджиев
-73 кг: Шахрам Ахадов, Джавохир Сапаров
-81 кг: Хикматуллох Тураев, Мусо Собиров
-90 кг: Зуфарбек Уролов, Джахонгир Маматрахимов
-100 кг: Отабек Турабоев, Мухаммадкодир Мансуров
+100 кг: Исломбек Равшанкулов, Уткирбек Турабоев
-60 кг: Достон Рузиев, Камолиддин Бахтиеров
-66 кг: Абдурахим Нутфуллоев, Бобур Ваджиев
-73 кг: Шахрам Ахадов, Джавохир Сапаров
-81 кг: Хикматуллох Тураев, Мусо Собиров
-90 кг: Зуфарбек Уролов, Джахонгир Маматрахимов
-100 кг: Отабек Турабоев, Мухаммадкодир Мансуров
+100 кг: Исломбек Равшанкулов, Уткирбек Турабоев
женщины:
-48 кг: Фотимахон Турсунбоева
-52 кг: Сита Кадамбаева, Гулхае Джураева
-57 кг: Шукуржон Аминова, Нилуфар Eрмаганбетова
-63 кг: Фарангиз Ходжиева, Севинч Исокова
-70 кг: Нодира Юлдошева, Шохиста Назарова
-78 кг: Ирисхон Курбонбоева, Фарангиз Холмуродова
+78 кг: Санеайим Эркинбаева, Рината Илматова.
-48 кг: Фотимахон Турсунбоева
-52 кг: Сита Кадамбаева, Гулхае Джураева
-57 кг: Шукуржон Аминова, Нилуфар Eрмаганбетова
-63 кг: Фарангиз Ходжиева, Севинч Исокова
-70 кг: Нодира Юлдошева, Шохиста Назарова
-78 кг: Ирисхон Курбонбоева, Фарангиз Холмуродова
+78 кг: Санеайим Эркинбаева, Рината Илматова.
Турнир серии Гран-при по дзюдо пройдёт со 2 по 4 июня в столице Таджикистана Душанбе.
Более 300 единоборцев из 41 страны выступят на этих соревнованиях. На них разыграют ценные очки для мирового и Олимпийского рейтингов.