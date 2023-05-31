https://uz.sputniknews.ru/20230531/kak-otdyxaem-i-rabotaem--kalendar-vyxodnyx-v-uzbekistane-na-iyun-2023-35549161.html

Как отдыхаем и работаем — календарь выходных в Узбекистане на июнь 2023

Как отдыхаем и работаем — календарь выходных в Узбекистане на июнь 2023

В первый месяц лета в Узбекистане традиционно отмечают сразу несколько дат.

2023-05-31T14:54+0500

2023-05-31T14:54+0500

2023-05-31T15:21+0500

узбекистан

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курбан-хайит

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календарь праздников

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1 июня — Международный день защиты детей. Это один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении приняла Международная демократическая федерация женщин в ноябре 1949 года.5 июня отмечают Всемирный день окружающей среды. Это ежегодный экологический праздник, учрежденный Генассамблеей ООН, так как в этот день в 1972 году открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды в столице Швеции — Стокгольме.14 июня — Всемирный день донора крови, напоминающий о важности безвозмездного добровольного донорства. Дату приурочили ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.20 июня — Всемирный день беженцев. Он установлен резолюцией Генассамблеи ООН от 4 декабря 2000 года.23 июня — Международный Олимпийский день. Он появился в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде в 1948 году. А 23 июня выбрали потому, что именно в этот день в 1894 году в Париже прошел Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания. 27 июня — День работников печати и СМИ Узбекистана. Его отмечают в республике ежегодно с 1994 года.28 или 29 июня станет первым днем Курбан хайита. Точную дату определят ближе к празднику.Указом президента 30 июня 2023 года объявлено дополнительным выходным днем для всех сотрудников вне зависимости от типа рабочей недели.Кроме того, 1 июля (суббота) станет дополнительным выходным днем для работников с 6-дневной рабочей неделей.

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