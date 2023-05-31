https://uz.sputniknews.ru/20230531/kitay-ssha-li-shanfu-lloyd-ostin-vstrecha-otkaz-prichina-35561285.html
Министр обороны КНР отказался от встречи с главой Пентагона – причина
Министр обороны КНР отказался от встречи с главой Пентагона – причина
США еще не создали условий для проведения двусторонней встречи.
2023-05-31T20:16+0500
2023-05-31T20:16+0500
2023-05-31T20:16+0500
политика
в мире
китай
сша
ллойд остин
ли шанфу
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Министр обороны Китая Ли Шанфу отказал во встрече главе Пентагона Ллойду Остину, потому что американцам "не хватает искренности". Об этом сообщает РИА Новости.Впервые о том, что Китай отказал США, написала американская газета Wall Street Journal. Позже МИД КНР подтвердил информацию.По мнению ведомства, для проведения встречи штаты сначала должны показать искренность в своих действиях и создать необходимые условия.В Минобороны страны добавили, что американская сторона постоянно говорит о необходимости укрепления отношений с Китаем, при этом игнорирует его озабоченности и подрываюет доверие между странами.Отказ китайской стороны подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, несостоявшаяся встреча вызывает сожаление.Напомним, министр обороны Китая Ли Шанфу с 2018 года находится под санкциями США. По данным Госдепартамента, пока ограничения снимать не собираются.
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политика, в мире, китай, сша, ллойд остин, ли шанфу
политика, в мире, китай, сша, ллойд остин, ли шанфу
Министр обороны КНР отказался от встречи с главой Пентагона – причина
По мнению китайского МИД, США еще не создали необходимых условий для проведения двусторонней встречи.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Министр обороны Китая Ли Шанфу отказал во встрече главе Пентагона Ллойду Остину, потому что американцам "не хватает искренности". Об этом сообщает РИА Новости.
Впервые о том, что Китай отказал США, написала американская газета Wall Street Journal. Позже МИД КНР подтвердил информацию.
По мнению ведомства, для проведения встречи штаты сначала должны показать искренность в своих действиях и создать необходимые условия.
В Минобороны страны добавили, что американская сторона постоянно говорит о необходимости укрепления отношений с Китаем, при этом игнорирует его озабоченности и подрываюет доверие между странами.
Отказ китайской стороны подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, несостоявшаяся встреча вызывает сожаление.
Напомним, министр обороны Китая Ли Шанфу с 2018 года находится под санкциями США. По данным Госдепартамента, пока ограничения снимать не собираются.