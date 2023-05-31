https://uz.sputniknews.ru/20230531/mesyachnik-chistyy-vozdux-uzbekistan-shtraf-sotni-millionov-sumov-35529723.html

Экологическая акция: водителям в Узбекистане выписали штрафы на сотни миллионов сумов

Экологическая акция: водителям в Узбекистане выписали штрафы на сотни миллионов сумов

С 10 апреля по 10 мая 2023 года по всей республике провели 1-й этап месячника "Чистый воздух"

2023-05-31T08:23+0500

2023-05-31T08:23+0500

2023-05-31T09:03+0500

узбекистан

экология

воздух

загрязнение воздуха

министерство природных ресурсов

машина

автомобили

водители

штраф

проверка

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Всего в рамках 1-го этапа месячника "Чистый воздух" в Узбекистане проверили 161 537 машин, из них на уровень токсичности проверили — 153 761, на дымность — 7 776. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов.На основании соответствующих статей Кодекса об административной ответственности сотрудники Службы безопасности дорожного движения выписали штрафы на 246 млн 225 тыс. сумов в отношении 1 549 водителей автотранспортных средств, нарушивших установленные нормы государственных стандартов содержания загрязняющих веществ.Напомним, с 10 апреля по 10 мая 2023 года по всему Узбекистану проходила экологическая акция "Чистый воздух". Организаторы — министерство природных ресурсов совместно с министерством внутренних дел и министерством здравоохранения.В ходе мероприятия во всех дорожно-патрульных пунктах, на центральных улицах, специальным оборудованием проводился экологический контроль на количество вредных газов, выбрасываемых в атмосферный воздух авто, работающими на бензине, дизельном топливе, сжатом природном и сжиженном газе.Второй этап месячника "Чистый воздух" запланирован на сентябрь 2023 года.

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