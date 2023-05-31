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Экологическая акция: водителям в Узбекистане выписали штрафы на сотни миллионов сумов
Экологическая акция: водителям в Узбекистане выписали штрафы на сотни миллионов сумов
С 10 апреля по 10 мая 2023 года по всей республике провели 1-й этап месячника "Чистый воздух"
2023-05-31T08:23+0500
2023-05-31T08:23+0500
2023-05-31T09:03+0500
узбекистан
экология
воздух
загрязнение воздуха
министерство природных ресурсов
машина
автомобили
водители
штраф
проверка
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Всего в рамках 1-го этапа месячника "Чистый воздух" в Узбекистане проверили 161 537 машин, из них на уровень токсичности проверили — 153 761, на дымность — 7 776. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов.На основании соответствующих статей Кодекса об административной ответственности сотрудники Службы безопасности дорожного движения выписали штрафы на 246 млн 225 тыс. сумов в отношении 1 549 водителей автотранспортных средств, нарушивших установленные нормы государственных стандартов содержания загрязняющих веществ.Напомним, с 10 апреля по 10 мая 2023 года по всему Узбекистану проходила экологическая акция "Чистый воздух". Организаторы — министерство природных ресурсов совместно с министерством внутренних дел и министерством здравоохранения.В ходе мероприятия во всех дорожно-патрульных пунктах, на центральных улицах, специальным оборудованием проводился экологический контроль на количество вредных газов, выбрасываемых в атмосферный воздух авто, работающими на бензине, дизельном топливе, сжатом природном и сжиженном газе.Второй этап месячника "Чистый воздух" запланирован на сентябрь 2023 года.
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узбекистан экология акция чистый воздух министерство природных ресурсов выхлопные газы штраф водители экологический контроль токсичность министерство внутренних дел министерство здравоохранения
узбекистан экология акция чистый воздух министерство природных ресурсов выхлопные газы штраф водители экологический контроль токсичность министерство внутренних дел министерство здравоохранения
Экологическая акция: водителям в Узбекистане выписали штрафы на сотни миллионов сумов
08:23 31.05.2023 (обновлено: 09:03 31.05.2023)
С 10 апреля по 10 мая 2023 года по всей республике проходил 1-й этап месячника "Чистый воздух".
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Всего в рамках 1-го этапа месячника "Чистый воздух" в Узбекистане проверили 161 537 машин, из них на уровень токсичности проверили — 153 761, на дымность — 7 776. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов
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На основании соответствующих статей Кодекса об административной ответственности сотрудники Службы безопасности дорожного движения выписали штрафы на 246 млн 225 тыс. сумов в отношении 1 549 водителей автотранспортных средств, нарушивших установленные нормы государственных стандартов содержания загрязняющих веществ.
"В течение месяца наблюдалось снижение уровня содержания загрязняющих веществ в транспортных средствах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но при этом было выявлено около 4 326 случаев неисправностей, в результате которых в атмосферу выбрасывались вредные газы сверх установленных норм", — говорится в сообщении.
Напомним, с 10 апреля по 10 мая 2023 года по всему Узбекистану проходила экологическая акция "Чистый воздух". Организаторы — министерство природных ресурсов совместно с министерством внутренних дел и министерством здравоохранения.
В ходе мероприятия во всех дорожно-патрульных пунктах, на центральных улицах, специальным оборудованием проводился экологический контроль на количество вредных газов, выбрасываемых в атмосферный воздух авто, работающими на бензине, дизельном топливе, сжатом природном и сжиженном газе.
Второй этап месячника "Чистый воздух" запланирован на сентябрь 2023 года.