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Ум, красота и обаяние: 13 кадров жен мировых лидеров
Ум, красота и обаяние: 13 кадров жен мировых лидеров
Как выглядят спутницы мировых лидеров – смотрите в нашей фотоленте.
2023-05-31T21:20+0500
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фото
в мире
президент
первая леди
политика
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фото политика в мире президент первая леди шавкат мирзиёев зироат мирзиёева садыр жапаров айгуль жапарова си цзиньпин пэн лиюань эммануэль макрон бриджит макрон ильхам алиев мехрибан алиева джо байден джилл байден реджеп тайип эрдоган эмине эрдоган юн сук ель ким кеон хи вальтер штайнмайер эльке бюденбендер фумио кисида юко кисида луис инасиу лула да силва росангела да силва

Ум, красота и обаяние: 13 кадров жен мировых лидеров

21:20 31.05.2023
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Известная поговорка гласит, что "за каждым успешным мужчиной стоит женщина". Кто, как не первые леди, знают об этом? Быть женой президента – это не только высокая честь, но и большая ответственность. Как выглядят спутницы мировых лидеров – смотрите в нашей фотоленте.
© AFP 2023 / -

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев со своей женой Зироат Мирзиёевой во время визита в Индию в 2018 году.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев со своей женой Зироат Мирзиёевой во время визита в Индию в 2018 году. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / -

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев со своей женой Зироат Мирзиёевой во время визита в Индию в 2018 году.

© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Президент Кыргызстана (тогда еще кандидат) Садыр Жапаров с супругой Айгуль Жапаровой после голосования на досрочных выборах президента на одном из избирательных участков в Бишкеке.

Президент Кыргызстана (тогда еще кандидат) Садыр Жапаров с супругой Айгуль Жапаровой после голосования на досрочных выборах президента на одном из избирательных участков в Бишкеке. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Алексей Майшев
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Президент Кыргызстана (тогда еще кандидат) Садыр Жапаров с супругой Айгуль Жапаровой после голосования на досрочных выборах президента на одном из избирательных участков в Бишкеке.

© AP Photo / Willy Kurniawan

Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань на ужине во время саммита лидеров G20 в Индонезии.

Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань на ужине во время саммита лидеров G20 в Индонезии. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Willy Kurniawan

Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань на ужине во время саммита лидеров G20 в Индонезии.

© КНИА "Кабар"

Первые леди Узбекистана, Китая и Кыргызстана Зироат Мирзиёева, Пэн Лиюань и Айгуль Жапарова во время посещения театра "Исушэ" в Сиане (Китай).

Первые леди Узбекистана, Китая и Кыргызстана Зироат Мирзиёева, Пэн Лиюань и Айгуль Жапарова во время посещения театра &quot;Исушэ&quot; в Сиане (Китай). - Sputnik Узбекистан
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© КНИА "Кабар"

Первые леди Узбекистана, Китая и Кыргызстана Зироат Мирзиёева, Пэн Лиюань и Айгуль Жапарова во время посещения театра "Исушэ" в Сиане (Китай).

© Sputnik / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон во время встречи лидеров стран ЕС и Китая в Елисейском дворце в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон во время встречи лидеров стран ЕС и Китая в Елисейском дворце в Париже. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ирина Калашникова
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Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон во время встречи лидеров стран ЕС и Китая в Елисейском дворце в Париже.

© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанк

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время посещения Зангиланского и Губадлинского районов страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время посещения Зангиланского и Губадлинского районов страны. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время посещения Зангиланского и Губадлинского районов страны.

© AFP 2023 / MANDEL NGAN

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден на ежегодной пасхальной вечеринке на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 18 апреля 2022 года.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден на ежегодной пасхальной вечеринке на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 18 апреля 2022 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / MANDEL NGAN

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден на ежегодной пасхальной вечеринке на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 18 апреля 2022 года.

© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган разделяет триумф мужа после его победы на президентских выборах.

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган разделяет триумф мужа после его победы на президентских выборах. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Павел Бедняков
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Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган разделяет триумф мужа после его победы на президентских выборах.

© Из личного архива Саиды Мирзиёевой

Эмине Эрдоган и Зироат Мирзиёева на выставке "Краски Узбекистана", организованной для первых леди стран-участниц саммита Организации тюркских государств.

Эмине Эрдоган и Зироат Мирзиёева на выставке &quot;Краски Узбекистана&quot;, организованной для первых леди стран-участниц саммита Организации тюркских государств. - Sputnik Узбекистан
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© Из личного архива Саиды Мирзиёевой

Эмине Эрдоган и Зироат Мирзиёева на выставке "Краски Узбекистана", организованной для первых леди стран-участниц саммита Организации тюркских государств.

© AP Photo / Jung Yeon-je

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель и его жена Ким Кеон Хи во время церемонии, посвященной 104-й годовщине Движения за независимость против японского колониального правления.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель и его жена Ким Кеон Хи во время церемонии, посвященной 104-й годовщине Движения за независимость против японского колониального правления. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Jung Yeon-je

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель и его жена Ким Кеон Хи во время церемонии, посвященной 104-й годовщине Движения за независимость против японского колониального правления.

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой Эльке Бюденбендер перед показом фильма "Брехт" (Brecht) в рамках 69-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2019".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой Эльке Бюденбендер перед показом фильма &quot;Брехт&quot; (Brecht) в рамках 69-го Берлинского международного кинофестиваля &quot;Берлинале - 2019&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Асатур Есаянц
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой Эльке Бюденбендер перед показом фильма "Брехт" (Brecht) в рамках 69-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2019".

© AP Photo / Kim Hong-ji

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и его супруга Юко Кисида во время визита в Южную Корею 7 мая 2023 года.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и его супруга Юко Кисида во время визита в Южную Корею 7 мая 2023 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Kim Hong-ji

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и его супруга Юко Кисида во время визита в Южную Корею 7 мая 2023 года.

© AP Photo / Jorge Saenz

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его супруга Росангела да Силва во время визита на гидроэлектростанцию Итайпу 16 марта 2023 года.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его супруга Росангела да Силва во время визита на гидроэлектростанцию Итайпу 16 марта 2023 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Jorge Saenz

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его супруга Росангела да Силва во время визита на гидроэлектростанцию Итайпу 16 марта 2023 года.

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