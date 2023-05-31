Ум, красота и обаяние: 13 кадров жен мировых лидеров

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев со своей женой Зироат Мирзиёевой во время визита в Индию в 2018 году.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев со своей женой Зироат Мирзиёевой во время визита в Индию в 2018 году.
Президент Кыргызстана (тогда еще кандидат) Садыр Жапаров с супругой Айгуль Жапаровой после голосования на досрочных выборах президента на одном из избирательных участков в Бишкеке.
Президент Кыргызстана (тогда еще кандидат) Садыр Жапаров с супругой Айгуль Жапаровой после голосования на досрочных выборах президента на одном из избирательных участков в Бишкеке.
Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань на ужине во время саммита лидеров G20 в Индонезии.
Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань на ужине во время саммита лидеров G20 в Индонезии.
Первые леди Узбекистана, Китая и Кыргызстана Зироат Мирзиёева, Пэн Лиюань и Айгуль Жапарова во время посещения театра "Исушэ" в Сиане (Китай).
Первые леди Узбекистана, Китая и Кыргызстана Зироат Мирзиёева, Пэн Лиюань и Айгуль Жапарова во время посещения театра "Исушэ" в Сиане (Китай).
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон во время встречи лидеров стран ЕС и Китая в Елисейском дворце в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон во время встречи лидеров стран ЕС и Китая в Елисейском дворце в Париже.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время посещения Зангиланского и Губадлинского районов страны.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время посещения Зангиланского и Губадлинского районов страны.
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден на ежегодной пасхальной вечеринке на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 18 апреля 2022 года.
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден на ежегодной пасхальной вечеринке на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 18 апреля 2022 года.
Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган разделяет триумф мужа после его победы на президентских выборах.
Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган разделяет триумф мужа после его победы на президентских выборах.
Эмине Эрдоган и Зироат Мирзиёева на выставке "Краски Узбекистана", организованной для первых леди стран-участниц саммита Организации тюркских государств.
Эмине Эрдоган и Зироат Мирзиёева на выставке "Краски Узбекистана", организованной для первых леди стран-участниц саммита Организации тюркских государств.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ель и его жена Ким Кеон Хи во время церемонии, посвященной 104-й годовщине Движения за независимость против японского колониального правления.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ель и его жена Ким Кеон Хи во время церемонии, посвященной 104-й годовщине Движения за независимость против японского колониального правления.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой Эльке Бюденбендер перед показом фильма "Брехт" (Brecht) в рамках 69-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2019".
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой Эльке Бюденбендер перед показом фильма "Брехт" (Brecht) в рамках 69-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2019".
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и его супруга Юко Кисида во время визита в Южную Корею 7 мая 2023 года.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и его супруга Юко Кисида во время визита в Южную Корею 7 мая 2023 года.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его супруга Росангела да Силва во время визита на гидроэлектростанцию Итайпу 16 марта 2023 года.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его супруга Росангела да Силва во время визита на гидроэлектростанцию Итайпу 16 марта 2023 года.