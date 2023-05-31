Ум, красота и обаяние: 13 кадров жен мировых лидеров

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Известная поговорка гласит, что "за каждым успешным мужчиной стоит женщина". Кто, как не первые леди, знают об этом? Быть женой президента – это не только высокая честь, но и большая ответственность. Как выглядят спутницы мировых лидеров – смотрите в нашей фотоленте.