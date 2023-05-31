https://uz.sputniknews.ru/20230531/poezd-tashkent-karshi-uzbekistan-poezdka-raspisanie-35560358.html

Из Ташкента в Карши запустят дополнительные поезда – расписание

Из Ташкента в Карши запустят дополнительные поезда – расписание

Рейсы будут ходить один раз в неделю по четвергам.

2023-05-31T19:21+0500

2023-05-31T19:21+0500

2023-05-31T19:35+0500

общество

узбекистан

ташкент

карши

поезд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1415/50/14155031_0:194:3071:1921_1920x0_80_0_0_e2b3157dc8657279de371d30cfa8f03a.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Для пассажиров запустят дополнительные поезда по маршруту Ташкент — Карши — Ташкент, передает АО "О’ztemiryo’lyo’lovchi".Поезда будут ходить с 1 июня по четвергам. Согласно расписанию, рейсы отправляются из Ташкента в Карши в 09.03, а обратно в столицу – в 16.10.Получить дополнительную информацию по рейсам можно по короткому номеру 1005 в Ташкенте, а также в железнодорожных кассах и информационных бюро, а билеты приобрести в кассах или онлайн, напомнили в пресс-службе.

https://uz.sputniknews.ru/20230416/iz-krasnogorska-vnov-pustili-avtobusy-po-trem-napravleniyam-33974623.html

узбекистан

ташкент

карши

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество узбекистан ташкент карши поезд рейс афросиаб купить билеты