https://uz.sputniknews.ru/20230531/poezd-tashkent-karshi-uzbekistan-poezdka-raspisanie-35560358.html
Из Ташкента в Карши запустят дополнительные поезда – расписание
Из Ташкента в Карши запустят дополнительные поезда – расписание
Рейсы будут ходить один раз в неделю по четвергам.
2023-05-31T19:21+0500
2023-05-31T19:21+0500
2023-05-31T19:35+0500
общество
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поезд
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Для пассажиров запустят дополнительные поезда по маршруту Ташкент — Карши — Ташкент, передает АО "О’ztemiryo’lyo’lovchi".Поезда будут ходить с 1 июня по четвергам. Согласно расписанию, рейсы отправляются из Ташкента в Карши в 09.03, а обратно в столицу – в 16.10.Получить дополнительную информацию по рейсам можно по короткому номеру 1005 в Ташкенте, а также в железнодорожных кассах и информационных бюро, а билеты приобрести в кассах или онлайн, напомнили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20230416/iz-krasnogorska-vnov-pustili-avtobusy-po-trem-napravleniyam-33974623.html
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общество узбекистан ташкент карши поезд рейс афросиаб купить билеты
общество узбекистан ташкент карши поезд рейс афросиаб купить билеты
Из Ташкента в Карши запустят дополнительные поезда – расписание
19:21 31.05.2023 (обновлено: 19:35 31.05.2023)
Рейсы будут ходить один раз в неделю – по четвергам. Приобрести билеты можно в кассах или онлайн.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Для пассажиров запустят дополнительные поезда по маршруту Ташкент — Карши — Ташкент, передает
АО "О’ztemiryo’lyo’lovchi".
Поезда будут ходить с 1 июня по четвергам. Согласно расписанию, рейсы отправляются из Ташкента в Карши в 09.03, а обратно в столицу – в 16.10.
Получить дополнительную информацию по рейсам можно по короткому номеру 1005 в Ташкенте, а также в железнодорожных кассах и информационных бюро, а билеты приобрести в кассах или онлайн, напомнили в пресс-службе.