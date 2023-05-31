https://uz.sputniknews.ru/20230531/putin-ataka-bespilotnikov-moskva-priznak-terroristicheskaya-deyatelnost-35537101.html

Путин: атака беспилотников на Москву — явный признак террористической деятельности

Путин: атака беспилотников на Москву — явный признак террористической деятельности

Об этом заявил президент России, комментируя вчерашнюю атаку дронами гражданских объектов в Москве

2023-05-31T12:06+0500

2023-05-31T12:06+0500

2023-05-31T12:14+0500

россия

украина

атака

дрон

москва

президент

президент рф

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1f/35541314_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a6e67ee915b97485285c7d0fe0446987.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Атака украинских беспилотников на Москву — это акт терроризма, заявил Владимир Путин, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что в отличие от ВСУ, российская армия наносит только высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, к ним относится и "штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад".Киев рассчитывает на зеркальные действия Москвы, провоцирует ее, подчеркнул Путин, добавив, что это вызывает беспокойство.Работу системы противовоздушной обороны Москвы Путин назвал штатной и удовлетворительной. В целом понятно, что нужно для "уплотнения ПВО столицы", и власти будут это делать, заключил он.Напомним, во вторник утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, дроны повредили фасады нескольких жилых домов. К врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. СК возбудил уголовное дело о террористическом акте.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия украина москва атака дроны террористическая атака президент рф владимир путин