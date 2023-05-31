https://uz.sputniknews.ru/20230531/putin-ataka-bespilotnikov-moskva-priznak-terroristicheskaya-deyatelnost-35537101.html
Путин: атака беспилотников на Москву — явный признак террористической деятельности
Путин: атака беспилотников на Москву — явный признак террористической деятельности
Об этом заявил президент России, комментируя вчерашнюю атаку дронами гражданских объектов в Москве
2023-05-31T12:06+0500
2023-05-31T12:06+0500
2023-05-31T12:14+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Атака украинских беспилотников на Москву — это акт терроризма, заявил Владимир Путин, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что в отличие от ВСУ, российская армия наносит только высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, к ним относится и "штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад".Киев рассчитывает на зеркальные действия Москвы, провоцирует ее, подчеркнул Путин, добавив, что это вызывает беспокойство.Работу системы противовоздушной обороны Москвы Путин назвал штатной и удовлетворительной. В целом понятно, что нужно для "уплотнения ПВО столицы", и власти будут это делать, заключил он.Напомним, во вторник утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, дроны повредили фасады нескольких жилых домов. К врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. СК возбудил уголовное дело о террористическом акте.
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россия украина москва атака дроны террористическая атака президент рф владимир путин
россия украина москва атака дроны террористическая атака президент рф владимир путин
Путин: атака беспилотников на Москву — явный признак террористической деятельности
12:06 31.05.2023 (обновлено: 12:14 31.05.2023)
Об этом заявил президент России, комментируя вчерашнюю атаку дронами гражданских объектов в Москве.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Атака украинских беспилотников на Москву — это акт терроризма, заявил Владимир Путин, сообщает РИА Новости
.
"Не мы развязали эту войну в 2014 году — киевский режим развязал войну на Донбассе. И не мы используем эти средства, которые используют украинские воротилы. Лишнее подтверждение тому — это атака на мирные объекты в Москве", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что в отличие от ВСУ, российская армия наносит только высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, к ним относится и "штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад".
"Как известно, киевский режим выбрал другой путь, путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности", — отметил глава России.
Киев рассчитывает на зеркальные действия Москвы, провоцирует ее, подчеркнул Путин, добавив, что это вызывает беспокойство.
"Посмотрим, что с этим делать. Но граждане Украины, которые, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны", — сказал Путин.
Работу системы противовоздушной обороны Москвы Путин назвал штатной и удовлетворительной. В целом понятно, что нужно для "уплотнения ПВО столицы", и власти будут это делать, заключил он.
Напомним, во вторник утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, дроны повредили фасады нескольких жилых домов. К врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. СК возбудил уголовное дело о террористическом акте.