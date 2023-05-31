https://uz.sputniknews.ru/20230531/ralli-v-muynake-zrelishchnye-momenty--video-35525295.html

Машина сгорела дотла на ралли по высохшему дну Арала — видео зрелищных моментов

Машина сгорела дотла на ралли по высохшему дну Арала — видео зрелищных моментов

Поломки, перевороты и сгоревшие машины – ралли по дну пересохшего Аральского моря оказалось по-настоящему экстремальным. Самые опасные и зрелищные моменты – в видео от корреспондента Sputnik.

2023-05-31T11:46+0500

2023-05-31T11:46+0500

2023-05-31T11:46+0500

видео

спорт

узбекистан

каракалпакстан

ралли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1e/35522587_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae109dcaf480595476b78d2c1b2b0ac4.jpg

В Муйнакском районе Каракалпакстана прошло международное экстремальное авторалли Rally Muynak.Участники проехали более 400 км по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря. Из 45 экипажей до финиша добрались лишь 20. Самые опасные моменты гонок — в сюжете Sputnik.

узбекистан

каракалпакстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

видео каракалпакстан муйнак узбекистан международное экстремальное авторалли rally muynak самые опасные зрелищные захватывающие моменты аварии пожар сгоревшая машина перевернулась пострадавшие