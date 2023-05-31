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https://uz.sputniknews.ru/20230531/ralli-v-muynake-zrelishchnye-momenty--video-35525295.html
Машина сгорела дотла на ралли по высохшему дну Арала — видео зрелищных моментов
Машина сгорела дотла на ралли по высохшему дну Арала — видео зрелищных моментов
Поломки, перевороты и сгоревшие машины – ралли по дну пересохшего Аральского моря оказалось по-настоящему экстремальным. Самые опасные и зрелищные моменты – в видео от корреспондента Sputnik.
2023-05-31T11:46+0500
2023-05-31T11:46+0500
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В Муйнакском районе Каракалпакстана прошло международное экстремальное авторалли Rally Muynak.Участники проехали более 400 км по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря. Из 45 экипажей до финиша добрались лишь 20. Самые опасные моменты гонок — в сюжете Sputnik.
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Элина Бекназарова
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видео каракалпакстан муйнак узбекистан международное экстремальное авторалли rally muynak самые опасные зрелищные захватывающие моменты аварии пожар сгоревшая машина перевернулась пострадавшие
видео каракалпакстан муйнак узбекистан международное экстремальное авторалли rally muynak самые опасные зрелищные захватывающие моменты аварии пожар сгоревшая машина перевернулась пострадавшие

Машина сгорела дотла на ралли по высохшему дну Арала — видео зрелищных моментов

11:46 31.05.2023
© Sputnik
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
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Поломки, перевороты и сгоревшие машины — ралли по дну пересохшего Аральского моря оказалось по-настоящему экстремальным. Самые опасные и зрелищные моменты — в видео от корреспондента Sputnik.
В Муйнакском районе Каракалпакстана прошло международное экстремальное авторалли Rally Muynak.
Участники проехали более 400 км по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря. Из 45 экипажей до финиша добрались лишь 20. Самые опасные моменты гонок — в сюжете Sputnik.
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