https://uz.sputniknews.ru/20230531/tashkent-vystavka-deti-risunki-strany-shos-35550869.html

“Сохраним природу вместе” — в Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков

“Сохраним природу вместе” — в Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков

На ней представили более 300 творческих работ воспитанников детских садов и учеников школ стран-членов ШОС.

2023-05-31T15:24+0500

2023-05-31T15:24+0500

2023-05-31T15:24+0500

узбекистан

ташкент

выставка

рисунки

дети

природа

охрана окружающей среды

шос

культура

общество

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. К Международному дню защиты детей в ташкентском Доме фотографии открылась международная выставка детских рисунков “Сохраним природу вместе”, организованная Центром народной дипломатии ШОС в Узбекистане.Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В экспозиции — работы воспитанников детских садов и учеников школ стран-членов ШОС. Авторы более 300 рисунков выразили свое отношение к охране окружающей среды.В свою очередь, заместитель директора Агентства дошкольного образования Оятулло Рахматуллаев рассказал о том, что “в системе дошкольного образования Узбекистана, помимо обучения детей, проводят большую работу по поддержке их талантов, дальнейшему развитию их интересов и способностей", а также реализуют множество творческих проектов.На открытии выставки с музыкальными и танцевальными номерами выступили воспитанники дошкольных образовательных организаций, ташкентской детской школы “Баркамол авлод”, коллектив детского театра-студии “Ветрык” при Белорусском культурном центре "Свiтанак" в Ташкенте.После того, как жюри выберет лучшие работы, призы и дипломы получат победители в номинациях “Лучшее дошкольное образовательное учреждение”, “Лучший юный участник”, “Самый активный педагог”, “Лучший участник из Каракалпакстана”, “Самый активный регион”, "Лучшая тематический рисунок".Выставка продлится до 2 июня 2023 года.

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2023

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