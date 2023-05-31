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https://uz.sputniknews.ru/20230531/tashkent-vystavka-deti-risunki-strany-shos-35550869.html
“Сохраним природу вместе” — в Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков
“Сохраним природу вместе” — в Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков
На ней представили более 300 творческих работ воспитанников детских садов и учеников школ стран-членов ШОС.
2023-05-31T15:24+0500
2023-05-31T15:24+0500
узбекистан
ташкент
выставка
рисунки
дети
природа
охрана окружающей среды
шос
культура
общество
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. К Международному дню защиты детей в ташкентском Доме фотографии открылась международная выставка детских рисунков “Сохраним природу вместе”, организованная Центром народной дипломатии ШОС в Узбекистане.Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В экспозиции — работы воспитанников детских садов и учеников школ стран-членов ШОС. Авторы более 300 рисунков выразили свое отношение к охране окружающей среды.В свою очередь, заместитель директора Агентства дошкольного образования Оятулло Рахматуллаев рассказал о том, что “в системе дошкольного образования Узбекистана, помимо обучения детей, проводят большую работу по поддержке их талантов, дальнейшему развитию их интересов и способностей", а также реализуют множество творческих проектов.На открытии выставки с музыкальными и танцевальными номерами выступили воспитанники дошкольных образовательных организаций, ташкентской детской школы “Баркамол авлод”, коллектив детского театра-студии “Ветрык” при Белорусском культурном центре "Свiтанак" в Ташкенте.После того, как жюри выберет лучшие работы, призы и дипломы получат победители в номинациях “Лучшее дошкольное образовательное учреждение”, “Лучший юный участник”, “Самый активный педагог”, “Лучший участник из Каракалпакстана”, “Самый активный регион”, "Лучшая тематический рисунок".Выставка продлится до 2 июня 2023 года.
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Достонбек Рахматуллаев
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узбекистан ташкент шос выставка дети рисунки экология охрана окружающей среды природа фото

“Сохраним природу вместе” — в Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков

15:24 31.05.2023
© Foto : Агентство дошкольного образованияВ Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков.
В Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2023
© Foto : Агентство дошкольного образования
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Рахматуллаев Дастонбек - Sputnik Узбекистан
Достонбек Рахматуллаев
Корреспондент
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На ней представили более 300 творческих работ воспитанников детских садов и учеников школ стран-членов ШОС.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. К Международному дню защиты детей в ташкентском Доме фотографии открылась международная выставка детских рисунков “Сохраним природу вместе”, организованная Центром народной дипломатии ШОС в Узбекистане.
Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
© Foto : Агентство дошкольного образованияВ Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков.
В Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2023
В Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков.
© Foto : Агентство дошкольного образования
В экспозиции — работы воспитанников детских садов и учеников школ стран-членов ШОС. Авторы более 300 рисунков выразили свое отношение к охране окружающей среды.
© Foto : Агентство дошкольного образованияВ Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков.
В Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2023
В Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков.
© Foto : Агентство дошкольного образования
© Foto : Агентство дошкольного образованияВ Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков.
В Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2023
В Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков.
© Foto : Агентство дошкольного образования
© Foto : Агентство дошкольного образованияВ Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков.
В Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2023
В Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков.
© Foto : Агентство дошкольного образования
© Foto : Агентство дошкольного образованияВ Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков.
В Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2023
В Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков.
© Foto : Агентство дошкольного образования
“Основной целью проведения выставки является воспитание в детях чувства патриотизма и любви к родине, а также выявление талантливых ребят, повышение у них интереса к изобразительному искусству, приумножение и распространение культур, истории, традиций и ценностей стран ШОС “, — отметил директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кабулжон Сабиров.
В свою очередь, заместитель директора Агентства дошкольного образования Оятулло Рахматуллаев рассказал о том, что “в системе дошкольного образования Узбекистана, помимо обучения детей, проводят большую работу по поддержке их талантов, дальнейшему развитию их интересов и способностей", а также реализуют множество творческих проектов.

“Думаю, что сегодняшняя международная выставка также выявит талантливых ребят. В то же время данное мероприятие служит формированию экологического сознания и культуры подрастающего поколения”, — добавил Рахматуллаев.

На открытии выставки с музыкальными и танцевальными номерами выступили воспитанники дошкольных образовательных организаций, ташкентской детской школы “Баркамол авлод”, коллектив детского театра-студии “Ветрык” при Белорусском культурном центре "Свiтанак" в Ташкенте.
© Foto : Агентство дошкольного образованияВ Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков.
В Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2023
В Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков.
© Foto : Агентство дошкольного образования
© Foto : Агентство дошкольного образованияВ Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков.
В Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2023
В Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков.
© Foto : Агентство дошкольного образования
После того, как жюри выберет лучшие работы, призы и дипломы получат победители в номинациях “Лучшее дошкольное образовательное учреждение”, “Лучший юный участник”, “Самый активный педагог”, “Лучший участник из Каракалпакстана”, “Самый активный регион”, "Лучшая тематический рисунок".
© Foto : Агентство дошкольного образованияВ Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков.
В Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2023
В Ташкенте открылась международная выставка детских рисунков.
© Foto : Агентство дошкольного образования
Выставка продлится до 2 июня 2023 года.
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