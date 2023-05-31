https://uz.sputniknews.ru/20230531/turizm-uzbekistan-prezentatsiya-azerbaydjan-35529955.html

В Азербайджане представили туристический потенциал Узбекистана

В Азербайджане представили туристический потенциал Узбекистана

Гостей угостили блюдами узбекской национальной кухни, показали керамику ручной работы, резьбу по дереву и многое другое. 31.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-31T08:59+0500

2023-05-31T08:59+0500

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узбекистан

азербайджан

баку

выставка

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Посольство Узбекистана в Баку по случаю Дня независимости Азербайджана провело презентацию богатого культурного наследия и туристического потенциала республики, сообщает ИА “Дунё”.Для гостей накрыли стол с традиционными блюдами узбекской национальной кухни, организовали выставку народно-прикладного искусства, на которой представили лучшие образцы изделий узбекских ремесленников — керамику ручной работы, резьбу по дереву, миниатюру, золотую вышивку и другое.Цель выставки-презентации — популяризация туристического потенциала Узбекистана, увеличение потока иностранных туристов. В мероприятии, проведенном в историко-этнографическом музее-заповеднике “Гала” совместно с общественной группой “Azeri Home Chef” и неправительственной организацией "В поддержку развития туризма и национальной кухни", приняли участие действующие в Баку туристические компании, азербайджанские блогеры, представители сферы культуры и искусства, соотечественники и другие гости.

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