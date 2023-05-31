https://uz.sputniknews.ru/20230531/uzbekistan-amudarya-voda-umenshenie-prichina-35556376.html

В Узбекистане высыхают низовья Амударьи – причина

В Узбекистане высыхают низовья Амударьи – причина

Узбекистан столкнулся с серьезной нехваткой воды

2023-05-31T17:34+0500

2023-05-31T17:34+0500

2023-05-31T17:34+0500

общество

узбекистан

экология

амударья

вода

природа

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Специалисты зафиксировали в низовьях Амударьи острую нехватку воды, передает UzbMeteo.Причиной маловодья стали жара и маленькое количество осадков. В марте-апреле перерасход воды в реке превысил привычный показатель на 50%.В приграничном к реке Туямуюнском водохранилище тоже наблюдает подобная ситуация. В начале мая объем воды уменьшился до 2,5 куб. км – на 1,23 куб. км. больше, чем прогнозировали специалисты.При этом прошлой зимой в водохранилище зафиксировали самый большой объем воды за последние 4 года. Но в весенний период вода испарилась.Напомним, Узбекистан предпринимает меры по эффективному использованию водных ресурсов, включая контроль распределения воды, использование водосберегающих технологий, внедрение современных технологий в управление водными ресурсами, уменьшение потерь воды в ирригационных системах.

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