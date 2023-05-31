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Мы окажем необходимую поддержку в организации голосования граждан РУз в РФ — Памфилова

Мы окажем необходимую поддержку в организации голосования граждан РУз в РФ — Памфилова

В ЦИК РФ прошла встреча Эллы Памфиловой и посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова. 31.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-31T09:22+0500

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2023-05-31T09:27+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Председатель ЦИК России Элла Памфилова, член Центризбиркома Павел Андреев и сотрудники Аппарата Комиссии встретились с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. Об этом сообщает ЦИК РФ.Посол поблагодарил Центризбирком и региональные избирательные комиссии за содействие в организации на территории России голосования граждан Узбекистана на конституционном референдуме, который состоялся 30 апреля 2023 года. В 50 российских регионах проходило досрочное голосование, а в основной день голосования участки референдума были открыты в дипломатических представительствах в семи крупных городах.Ботиржон Асадов выразил надежду, что ЦИК России окажет соответствующую поддержку в организации голосования граждан Узбекистана в ходе досрочных президентских выборов в республике, которые назначены на 9 июля 2023 года.Председатель ЦИК России также отметила высокий уровень организации голосования на прошедшем конституционном референдуме. Напомним, указом главы Узбекистана досрочные президентские выборы назначены на 9 июля 2023 года. Согласно новой конституции, теперь президент будет избираться на 7 лет. До этого срок его полномочий составлял 5 лет.

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