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Государственный флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230531/vybory-prezident-sik-rossiya-posol-uzbekistan-golosovaniye-pamfilova-35530671.html
Мы окажем необходимую поддержку в организации голосования граждан РУз в РФ — Памфилова
Мы окажем необходимую поддержку в организации голосования граждан РУз в РФ — Памфилова
В ЦИК РФ прошла встреча Эллы Памфиловой и посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова. 31.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-31T09:22+0500
2023-05-31T09:27+0500
узбекистан
выборы президента узбекистана — 2023
россия
цик узбекистана
цик рф
элла памфилова
ботиржон асадов
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Председатель ЦИК России Элла Памфилова, член Центризбиркома Павел Андреев и сотрудники Аппарата Комиссии встретились с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. Об этом сообщает ЦИК РФ.Посол поблагодарил Центризбирком и региональные избирательные комиссии за содействие в организации на территории России голосования граждан Узбекистана на конституционном референдуме, который состоялся 30 апреля 2023 года. В 50 российских регионах проходило досрочное голосование, а в основной день голосования участки референдума были открыты в дипломатических представительствах в семи крупных городах.Ботиржон Асадов выразил надежду, что ЦИК России окажет соответствующую поддержку в организации голосования граждан Узбекистана в ходе досрочных президентских выборов в республике, которые назначены на 9 июля 2023 года.Председатель ЦИК России также отметила высокий уровень организации голосования на прошедшем конституционном референдуме. Напомним, указом главы Узбекистана досрочные президентские выборы назначены на 9 июля 2023 года. Согласно новой конституции, теперь президент будет избираться на 7 лет. До этого срок его полномочий составлял 5 лет.
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узбекистан, россия, цик узбекистана, цик рф, элла памфилова, ботиржон асадов, посол
узбекистан, россия, цик узбекистана, цик рф, элла памфилова, ботиржон асадов, посол

Мы окажем необходимую поддержку в организации голосования граждан РУз в РФ — Памфилова

09:22 31.05.2023 (обновлено: 09:27 31.05.2023)
© ЦИК РоссииЭлла Памфилова встретилась с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым
Элла Памфилова встретилась с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2023
© ЦИК России
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В ЦИК РФ прошла встреча Эллы Памфиловой и посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Председатель ЦИК России Элла Памфилова, член Центризбиркома Павел Андреев и сотрудники Аппарата Комиссии встретились с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. Об этом сообщает ЦИК РФ.
Посол поблагодарил Центризбирком и региональные избирательные комиссии за содействие в организации на территории России голосования граждан Узбекистана на конституционном референдуме, который состоялся 30 апреля 2023 года. В 50 российских регионах проходило досрочное голосование, а в основной день голосования участки референдума были открыты в дипломатических представительствах в семи крупных городах.
Ботиржон Асадов выразил надежду, что ЦИК России окажет соответствующую поддержку в организации голосования граждан Узбекистана в ходе досрочных президентских выборов в республике, которые назначены на 9 июля 2023 года.

"Конечно, мы окажем всю необходимую поддержку в организации голосования граждан Узбекистана на территории России. Кроме того, мы готовы направить представителей ЦИК России для участия в международном наблюдении за досрочными выборами президента Узбекистана, в случае поступления приглашения по линии двустороннего сотрудничества", — сказала Элла Памфилова.

© ЦИК РоссииЭлла Памфилова встретилась с Послом Республики Узбекистан
Элла Памфилова встретилась с Послом Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2023
Элла Памфилова встретилась с Послом Республики Узбекистан
© ЦИК России
Председатель ЦИК России также отметила высокий уровень организации голосования на прошедшем конституционном референдуме.

"Особенно отмечу хорошее оборудование участков для голосования, подготовку членов комиссий и доброжелательную атмосферу. Мне понравилось, что организаторы референдума успешно применяли современные технологии, не забывая про культуру и национальные традиции своего народа", — подчеркнула Элла Памфилова.

Напомним, указом главы Узбекистана досрочные президентские выборы назначены на 9 июля 2023 года. Согласно новой конституции, теперь президент будет избираться на 7 лет. До этого срок его полномочий составлял 5 лет.
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