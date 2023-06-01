https://uz.sputniknews.ru/20230601/detskiy-ozdorovitelnyy-lager-nostalgiya-sssr-15-foto-35388718.html

Как отдыхали школьники в СССР — 15 ностальгических фото из детских лагерей

Как отдыхали школьники в СССР — 15 ностальгических фото из детских лагерей

Летний детский лагерь — это яркие воспоминания не одного поколения школьников. За лето в них успевал отдохнуть каждый второй советский ребенок в возрасте от 7 до 15 лет.

2023-06-01T15:30+0500

2023-06-01T15:30+0500

2023-06-01T15:30+0500

фото

молодежный лагерь

дети

ссср

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Разве можно забыть традиции лагеря, громкие речевки, веселые состязания между отрядами, походы, праздник Нептуна, вечерние дискотеки, песни под гитару, вкус запеченной в золе картошки, увлекательные истории, которые рассказывали в отряде после отбоя, ночную военно-спортивную игру "Зарница", первую влюбленность, новых друзей, с которыми переписывались еще несколько лет, и прощальный костер. Мечтой многих мальчишек и девчонок были знаменитые "Артек" и "Орленок". Однако путевками туда награждали лишь лидеров по успеваемости, победителей конкурсов и олимпиад. Как отдыхали советские дети в пионерских лагерях — в фотоподборке Sputnik.

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