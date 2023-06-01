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https://uz.sputniknews.ru/20230601/detskiy-ozdorovitelnyy-lager-nostalgiya-sssr-15-foto-35388718.html
Как отдыхали школьники в СССР — 15 ностальгических фото из детских лагерей
Как отдыхали школьники в СССР — 15 ностальгических фото из детских лагерей
Летний детский лагерь — это яркие воспоминания не одного поколения школьников. За лето в них успевал отдохнуть каждый второй советский ребенок в возрасте от 7 до 15 лет.
2023-06-01T15:30+0500
2023-06-01T15:30+0500
фото
молодежный лагерь
дети
ссср
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Разве можно забыть традиции лагеря, громкие речевки, веселые состязания между отрядами, походы, праздник Нептуна, вечерние дискотеки, песни под гитару, вкус запеченной в золе картошки, увлекательные истории, которые рассказывали в отряде после отбоя, ночную военно-спортивную игру "Зарница", первую влюбленность, новых друзей, с которыми переписывались еще несколько лет, и прощальный костер. Мечтой многих мальчишек и девчонок были знаменитые "Артек" и "Орленок". Однако путевками туда награждали лишь лидеров по успеваемости, победителей конкурсов и олимпиад. Как отдыхали советские дети в пионерских лагерях — в фотоподборке Sputnik.
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дети сср молодежный лагерь фото
дети сср молодежный лагерь фото

Как отдыхали школьники в СССР — 15 ностальгических фото из детских лагерей

15:30 01.06.2023
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НовостиTelegram
Летний детский лагерь — это яркие воспоминания не одного поколения школьников. За лето в них успевал отдохнуть каждый второй советский ребенок в возрасте от 7 до 15 лет.
Разве можно забыть традиции лагеря, громкие речевки, веселые состязания между отрядами, походы, праздник Нептуна, вечерние дискотеки, песни под гитару, вкус запеченной в золе картошки, увлекательные истории, которые рассказывали в отряде после отбоя, ночную военно-спортивную игру "Зарница", первую влюбленность, новых друзей, с которыми переписывались еще несколько лет, и прощальный костер. Мечтой многих мальчишек и девчонок были знаменитые "Артек" и "Орленок". Однако путевками туда награждали лишь лидеров по успеваемости, победителей конкурсов и олимпиад. Как отдыхали советские дети в пионерских лагерях — в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Лев Носов

Проводы детей в пионерский лагерь.С собой у каждого стандартный набор одежды и средств гигиены. Впереди у ребят незабываемый отдых и море впечатлений.

Проводы детей в пионерский лагерь.С собой у каждого стандартный набор одежды и средств гигиены. Впереди у ребят незабываемый отдых и море впечатлений. - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik / Лев Носов

Проводы детей в пионерский лагерь.С собой у каждого стандартный набор одежды и средств гигиены. Впереди у ребят незабываемый отдых и море впечатлений.

© Sputnik / Юрий АбрамочкинЭстонская ССР. Пионерский лагерь "Валькла" на берегу Балтийского моря. Утренняя линейка.
Эстонская ССР. Пионерский лагерь Валькла на берегу Балтийского моря. - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Эстонская ССР. Пионерский лагерь "Валькла" на берегу Балтийского моря. Утренняя линейка.
© Sputnik / Dmitry Debabov / Перейти в фотобанк

Настольные игры традиционно собирали участников и болельщиков. Вот так играют в настольный футбол ребята из младшего отряда пионерского лагеря "Двинские зори" в Холмогорском районе Архангельской области.

Настольные игры традиционно собирали участников и болельщиков. Вот так играют в настольный футбол ребята из младшего отряда пионерского лагеря &quot;Двинские зори&quot; в Холмогорском районе Архангельской области. - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik / Dmitry Debabov
/
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Настольные игры традиционно собирали участников и болельщиков. Вот так играют в настольный футбол ребята из младшего отряда пионерского лагеря "Двинские зори" в Холмогорском районе Архангельской области.

© Sputnik / Валерий Шустов

Нередко в пионерских лагерях открывали новые таланты. Выучить танец или научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте было обычным делом. Так проходили выступления участников художественной самодеятельности в пионерлагере "Гигант" ЦК профсоюза нефтяников на Апшеронском полуострове Азербайджанской ССР.

Нередко в пионерских лагерях открывали новые таланты. Выучить танец или научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте было обычным делом. Так проходили выступления участников художественной самодеятельности в пионерлагере &quot;Гигант&quot; ЦК профсоюза нефтяников на Апшеронском полуострове Азербайджанской ССР. - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik / Валерий Шустов

Нередко в пионерских лагерях открывали новые таланты. Выучить танец или научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте было обычным делом. Так проходили выступления участников художественной самодеятельности в пионерлагере "Гигант" ЦК профсоюза нефтяников на Апшеронском полуострове Азербайджанской ССР.

© Sputnik / Валерий Шустов

Отличники и победители различных олимпиад: именно таких ребят награждали поездкой в пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ "Орленок“ (сейчас Всероссийский детский центр "Орленок") в Туапсинском районе Краснодарского края. Во время лагерной смены также проводили множество конкурсов, в том числе и на лучший рисунок на асфальте.

Отличники и победители различных олимпиад: именно таких ребят награждали поездкой в пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ &quot;Орленок“ (сейчас Всероссийский детский центр &quot;Орленок&quot;) в Туапсинском районе Краснодарского края. Во время лагерной смены также проводили множество конкурсов, в том числе и на лучший рисунок на асфальте. - Sputnik Узбекистан
5/15
© Sputnik / Валерий Шустов

Отличники и победители различных олимпиад: именно таких ребят награждали поездкой в пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ "Орленок“ (сейчас Всероссийский детский центр "Орленок") в Туапсинском районе Краснодарского края. Во время лагерной смены также проводили множество конкурсов, в том числе и на лучший рисунок на асфальте.

© Sputnik / N. Maksimov / Перейти в фотобанк

Для многих ребят лагерные увлечения переросли в профессию. Возможно, кто-то из этих школьников , отдыхавших в пионерском лагере "Орленок" от ВДНХ СССР, в дальнейшем связал свою жизнь с судостроительством.

Для многих ребят лагерные увлечения переросли в профессию. Возможно, кто-то из этих школьников , отдыхавших в пионерском лагере &quot;Орленок&quot; от ВДНХ СССР, в дальнейшем связал свою жизнь с судостроительством. - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik / N. Maksimov
/
Перейти в фотобанк

Для многих ребят лагерные увлечения переросли в профессию. Возможно, кто-то из этих школьников , отдыхавших в пионерском лагере "Орленок" от ВДНХ СССР, в дальнейшем связал свою жизнь с судостроительством.

© Sputnik / Валерий Шустов

Каждая лагерная смена обязательно отмечала праздник Нептуна. Он сопровождался танцами.Танец русалок на празднике Нептуна во Всесоюзном пионерском лагере имени В. И. Ленина "Артек" в Крыму (ныне Международный детский центр "Артек").

Каждая лагерная смена обязательно отмечала праздник Нептуна. Он сопровождался танцами.Танец русалок на празднике Нептуна во Всесоюзном пионерском лагере имени В. И. Ленина &quot;Артек&quot; в Крыму (ныне Международный детский центр &quot;Артек&quot;). - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / Валерий Шустов

Каждая лагерная смена обязательно отмечала праздник Нептуна. Он сопровождался танцами.Танец русалок на празднике Нептуна во Всесоюзном пионерском лагере имени В. И. Ленина "Артек" в Крыму (ныне Международный детский центр "Артек").

© Sputnik / Валерий Шустов

А вот так проходил праздник Нептуна в пионерском лагере "Волна'' на черноморском побережье. Традиционно после театральной части вожатых обливали водой или кидали в бассейн.

А вот так проходил праздник Нептуна в пионерском лагере &quot;Волна&#x27;&#x27; на черноморском побережье. Традиционно после театральной части вожатых обливали водой или кидали в бассейн. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik / Валерий Шустов

А вот так проходил праздник Нептуна в пионерском лагере "Волна'' на черноморском побережье. Традиционно после театральной части вожатых обливали водой или кидали в бассейн.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин

После лагерных смен ребята возвращались домой окрепшими и загоревшими благодаря ежедневным спортивным занятиям. Утро начиналось с зарядки, а днем ребята играли в различные спортивные игры.Так проходил футбольный матч в пионерлагере "Валькла" на берегу Балтийского моря в Эстонской ССР.

После лагерных смен ребята возвращались домой окрепшими и загоревшими благодаря ежедневным спортивным занятиям. Утро начиналось с зарядки, а днем ребята играли в различные спортивные игры.Так проходил футбольный матч в пионерлагере &quot;Валькла&quot; на берегу Балтийского моря в Эстонской ССР. - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik / Юрий Абрамочкин

После лагерных смен ребята возвращались домой окрепшими и загоревшими благодаря ежедневным спортивным занятиям. Утро начиналось с зарядки, а днем ребята играли в различные спортивные игры.Так проходил футбольный матч в пионерлагере "Валькла" на берегу Балтийского моря в Эстонской ССР.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин

Одним из любимых соревнований было перетягивание каната.Эстонская ССР. Пионерский лагерь "Валькла" на берегу Балтийского моря.

Одним из любимых соревнований было перетягивание каната.Эстонская ССР. Пионерский лагерь &quot;Валькла&quot; на берегу Балтийского моря. - Sputnik Узбекистан
10/15
© Sputnik / Юрий Абрамочкин

Одним из любимых соревнований было перетягивание каната.Эстонская ССР. Пионерский лагерь "Валькла" на берегу Балтийского моря.

© Sputnik / Андрей Соломонов

Большие спортивные мероприятия в пионерлагерях начинались со спортивного парада, как , к примеру, на празднике творчества во всероссийском пионерском лагере "Орленок".

Большие спортивные мероприятия в пионерлагерях начинались со спортивного парада, как , к примеру, на празднике творчества во всероссийском пионерском лагере &quot;Орленок&quot;. - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik / Андрей Соломонов

Большие спортивные мероприятия в пионерлагерях начинались со спортивного парада, как , к примеру, на празднике творчества во всероссийском пионерском лагере "Орленок".

© Sputnik / Александр Макаров

Походы ждали и в них отправлялись не только с вожатыми. Поход по местам боевой славы с ветеранами Великой Отечественной войны — участниками партизанского движения в Крыму. Украинская ССР., Крымская область, всесоюзный пионерский лагерь имени В. И. Ленина "Артек" в Гурзуфе (ныне — Международный детский центр "Артек").

Походы ждали и в них отправлялись не только с вожатыми. Поход по местам боевой славы с ветеранами Великой Отечественной войны — участниками партизанского движения в Крыму. Украинская ССР., Крымская область, всесоюзный пионерский лагерь имени В. И. Ленина &quot;Артек&quot; в Гурзуфе (ныне — Международный детский центр &quot;Артек&quot;). - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik / Александр Макаров

Походы ждали и в них отправлялись не только с вожатыми. Поход по местам боевой славы с ветеранами Великой Отечественной войны — участниками партизанского движения в Крыму. Украинская ССР., Крымская область, всесоюзный пионерский лагерь имени В. И. Ленина "Артек" в Гурзуфе (ныне — Международный детский центр "Артек").

© Sputnik / Андрей Соломонов

За время лагерной смены ребята участвовали в различных патриотических мероприятиях. Всероссийский пионерский лагерь "Орленок". Конференция "Молодежь — за мир на земле".

За время лагерной смены ребята участвовали в различных патриотических мероприятиях. Всероссийский пионерский лагерь &quot;Орленок&quot;. Конференция &quot;Молодежь — за мир на земле&quot;. - Sputnik Узбекистан
13/15
© Sputnik / Андрей Соломонов

За время лагерной смены ребята участвовали в различных патриотических мероприятиях. Всероссийский пионерский лагерь "Орленок". Конференция "Молодежь — за мир на земле".

© Sputnik / Валерий Шустов

Под конец смены все отряды собирались вокруг большого костра. Пели пионерские песни и вспоминали лучшие моменты отдыха. Во Всесоюзном пионерском лагере имени В. И. Ленина "Артек" в Крыму (ныне Международный детский центр "Артек") костер разводили на берегу моря.

Под конец смены все отряды собирались вокруг большого костра. Пели пионерские песни и вспоминали лучшие моменты отдыха. Во Всесоюзном пионерском лагере имени В. И. Ленина &quot;Артек&quot; в Крыму (ныне Международный детский центр &quot;Артек&quot;) костер разводили на берегу моря. - Sputnik Узбекистан
14/15
© Sputnik / Валерий Шустов

Под конец смены все отряды собирались вокруг большого костра. Пели пионерские песни и вспоминали лучшие моменты отдыха. Во Всесоюзном пионерском лагере имени В. И. Ленина "Артек" в Крыму (ныне Международный детский центр "Артек") костер разводили на берегу моря.

© Sputnik / СемелякУкраинская ССР. Всесоюзный пионерский лагерь имени В. И. Ленина "Артек" (ныне Международный детский центр "Артек"). Отряд у вечернего костра.
Украинская ССР. Всесоюзный пионерский лагерь имени В. И. Ленина Артек - Sputnik Узбекистан
15/15
© Sputnik / Семеляк
Украинская ССР. Всесоюзный пионерский лагерь имени В. И. Ленина "Артек" (ныне Международный детский центр "Артек"). Отряд у вечернего костра.
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