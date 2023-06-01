Как отдыхали школьники в СССР — 15 ностальгических фото из детских лагерей
Проводы детей в пионерский лагерь.С собой у каждого стандартный набор одежды и средств гигиены. Впереди у ребят незабываемый отдых и море впечатлений.
Проводы детей в пионерский лагерь.С собой у каждого стандартный набор одежды и средств гигиены. Впереди у ребят незабываемый отдых и море впечатлений.
Настольные игры традиционно собирали участников и болельщиков. Вот так играют в настольный футбол ребята из младшего отряда пионерского лагеря "Двинские зори" в Холмогорском районе Архангельской области.
Настольные игры традиционно собирали участников и болельщиков. Вот так играют в настольный футбол ребята из младшего отряда пионерского лагеря "Двинские зори" в Холмогорском районе Архангельской области.
Нередко в пионерских лагерях открывали новые таланты. Выучить танец или научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте было обычным делом. Так проходили выступления участников художественной самодеятельности в пионерлагере "Гигант" ЦК профсоюза нефтяников на Апшеронском полуострове Азербайджанской ССР.
Нередко в пионерских лагерях открывали новые таланты. Выучить танец или научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте было обычным делом. Так проходили выступления участников художественной самодеятельности в пионерлагере "Гигант" ЦК профсоюза нефтяников на Апшеронском полуострове Азербайджанской ССР.
Отличники и победители различных олимпиад: именно таких ребят награждали поездкой в пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ "Орленок“ (сейчас Всероссийский детский центр "Орленок") в Туапсинском районе Краснодарского края. Во время лагерной смены также проводили множество конкурсов, в том числе и на лучший рисунок на асфальте.
Отличники и победители различных олимпиад: именно таких ребят награждали поездкой в пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ "Орленок“ (сейчас Всероссийский детский центр "Орленок") в Туапсинском районе Краснодарского края. Во время лагерной смены также проводили множество конкурсов, в том числе и на лучший рисунок на асфальте.
Для многих ребят лагерные увлечения переросли в профессию. Возможно, кто-то из этих школьников , отдыхавших в пионерском лагере "Орленок" от ВДНХ СССР, в дальнейшем связал свою жизнь с судостроительством.
Для многих ребят лагерные увлечения переросли в профессию. Возможно, кто-то из этих школьников , отдыхавших в пионерском лагере "Орленок" от ВДНХ СССР, в дальнейшем связал свою жизнь с судостроительством.
Каждая лагерная смена обязательно отмечала праздник Нептуна. Он сопровождался танцами.Танец русалок на празднике Нептуна во Всесоюзном пионерском лагере имени В. И. Ленина "Артек" в Крыму (ныне Международный детский центр "Артек").
Каждая лагерная смена обязательно отмечала праздник Нептуна. Он сопровождался танцами.Танец русалок на празднике Нептуна во Всесоюзном пионерском лагере имени В. И. Ленина "Артек" в Крыму (ныне Международный детский центр "Артек").
А вот так проходил праздник Нептуна в пионерском лагере "Волна'' на черноморском побережье. Традиционно после театральной части вожатых обливали водой или кидали в бассейн.
А вот так проходил праздник Нептуна в пионерском лагере "Волна'' на черноморском побережье. Традиционно после театральной части вожатых обливали водой или кидали в бассейн.
После лагерных смен ребята возвращались домой окрепшими и загоревшими благодаря ежедневным спортивным занятиям. Утро начиналось с зарядки, а днем ребята играли в различные спортивные игры.Так проходил футбольный матч в пионерлагере "Валькла" на берегу Балтийского моря в Эстонской ССР.
После лагерных смен ребята возвращались домой окрепшими и загоревшими благодаря ежедневным спортивным занятиям. Утро начиналось с зарядки, а днем ребята играли в различные спортивные игры.Так проходил футбольный матч в пионерлагере "Валькла" на берегу Балтийского моря в Эстонской ССР.
Одним из любимых соревнований было перетягивание каната.Эстонская ССР. Пионерский лагерь "Валькла" на берегу Балтийского моря.
Одним из любимых соревнований было перетягивание каната.Эстонская ССР. Пионерский лагерь "Валькла" на берегу Балтийского моря.
Большие спортивные мероприятия в пионерлагерях начинались со спортивного парада, как , к примеру, на празднике творчества во всероссийском пионерском лагере "Орленок".
Большие спортивные мероприятия в пионерлагерях начинались со спортивного парада, как , к примеру, на празднике творчества во всероссийском пионерском лагере "Орленок".
Походы ждали и в них отправлялись не только с вожатыми. Поход по местам боевой славы с ветеранами Великой Отечественной войны — участниками партизанского движения в Крыму. Украинская ССР., Крымская область, всесоюзный пионерский лагерь имени В. И. Ленина "Артек" в Гурзуфе (ныне — Международный детский центр "Артек").
Походы ждали и в них отправлялись не только с вожатыми. Поход по местам боевой славы с ветеранами Великой Отечественной войны — участниками партизанского движения в Крыму. Украинская ССР., Крымская область, всесоюзный пионерский лагерь имени В. И. Ленина "Артек" в Гурзуфе (ныне — Международный детский центр "Артек").
За время лагерной смены ребята участвовали в различных патриотических мероприятиях. Всероссийский пионерский лагерь "Орленок". Конференция "Молодежь — за мир на земле".
За время лагерной смены ребята участвовали в различных патриотических мероприятиях. Всероссийский пионерский лагерь "Орленок". Конференция "Молодежь — за мир на земле".
Под конец смены все отряды собирались вокруг большого костра. Пели пионерские песни и вспоминали лучшие моменты отдыха. Во Всесоюзном пионерском лагере имени В. И. Ленина "Артек" в Крыму (ныне Международный детский центр "Артек") костер разводили на берегу моря.
Под конец смены все отряды собирались вокруг большого костра. Пели пионерские песни и вспоминали лучшие моменты отдыха. Во Всесоюзном пионерском лагере имени В. И. Ленина "Артек" в Крыму (ныне Международный детский центр "Артек") костер разводили на берегу моря.