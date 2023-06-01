https://uz.sputniknews.ru/20230601/leto-uzbekistan-sinoptiki-uzgidromet-35579071.html

Каким будет лето в Узбекистане — синоптики

Каким будет лето в Узбекистане — синоптики

Июнь в этом году начался с умеренной жары, однако ожидается, что первый месяц лета будет теплее нормы на 2-3 градуса

2023-06-01T16:04+0500

2023-06-01T16:04+0500

2023-06-01T16:04+0500

узбекистан

ташкент

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погода в узбекистане

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аномальная температура

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Последние годы лето в Узбекистане аномально жаркое. В связи с чем жители и гости республики задаются вопросом: каким оно будет в этом году?Как сообщает Узгидромет, метеорология не может предсказать температуру сразу на несколько месяцев вперед. Однако о том, каким будет наступивший июнь, специалисты рассказали.Первый месяц лета в этом году начался с умеренно жаркой погоды. В первую неделю температура воздуха будет в пределах 34-37о тепла. Во второй пятидневке жара усилится до 37-40о, по югу и пустынной зоне до 40-43о, и такая температура сохранится до начала второй декады.В течение всей первой декады по большей части территории Узбекистана ожидается сухая погода, лишь в горных районах в отдельные дни возможны дожди.Во второй и третьей декадах июня преобладающая температура будет в пределах 36-39о тепла, по северу, югу и пустынной зоне республики в отдельные дни до 42о, с кратковременным ослаблением жары.Местами возможны небольшие дожди, количество осадков в июне ожидается меньше нормы. В целом этот месяц будет теплее нормы на 2-3о, сообщает Узгидромет. Что касается прогнозов на июль и август, то они допускаются лишь в вероятной форме. Так, с вероятностью 60-70% в июле и августе температура ожидается незначительно выше и около нормы. Лето не будет аномально жарким, однако не исключены периоды очень жаркой погоды с повышением температуры до 40-42о по северу, югу и пустынной зоне республики до 43-45о. Как отмечают синоптики, в последние годы средняя температура летом все чаще превышает среднемноголетние значения. С начала XXI века лишь летние сезоны 2003 и 2009 годов были в целом незначительно холоднее нормы, а все остальные летние месяцы — около или теплее нормы. Начиная с 2015 года, летняя температура превышала норму.

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