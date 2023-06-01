Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230601/leto-uzbekistan-sinoptiki-uzgidromet-35579071.html
Каким будет лето в Узбекистане — синоптики
Каким будет лето в Узбекистане — синоптики
Июнь в этом году начался с умеренной жары, однако ожидается, что первый месяц лета будет теплее нормы на 2-3 градуса
2023-06-01T16:04+0500
2023-06-01T16:04+0500
узбекистан
ташкент
погода
погода в ташкенте
погода в узбекистане
жара
аномальная температура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/06/19556795_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6d044d1aebcad9ba31e03054357c15f.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Последние годы лето в Узбекистане аномально жаркое. В связи с чем жители и гости республики задаются вопросом: каким оно будет в этом году?Как сообщает Узгидромет, метеорология не может предсказать температуру сразу на несколько месяцев вперед. Однако о том, каким будет наступивший июнь, специалисты рассказали.Первый месяц лета в этом году начался с умеренно жаркой погоды. В первую неделю температура воздуха будет в пределах 34-37о тепла. Во второй пятидневке жара усилится до 37-40о, по югу и пустынной зоне до 40-43о, и такая температура сохранится до начала второй декады.В течение всей первой декады по большей части территории Узбекистана ожидается сухая погода, лишь в горных районах в отдельные дни возможны дожди.Во второй и третьей декадах июня преобладающая температура будет в пределах 36-39о тепла, по северу, югу и пустынной зоне республики в отдельные дни до 42о, с кратковременным ослаблением жары.Местами возможны небольшие дожди, количество осадков в июне ожидается меньше нормы. В целом этот месяц будет теплее нормы на 2-3о, сообщает Узгидромет. Что касается прогнозов на июль и август, то они допускаются лишь в вероятной форме. Так, с вероятностью 60-70% в июле и августе температура ожидается незначительно выше и около нормы. Лето не будет аномально жарким, однако не исключены периоды очень жаркой погоды с повышением температуры до 40-42о по северу, югу и пустынной зоне республики до 43-45о. Как отмечают синоптики, в последние годы средняя температура летом все чаще превышает среднемноголетние значения. С начала XXI века лишь летние сезоны 2003 и 2009 годов были в целом незначительно холоднее нормы, а все остальные летние месяцы — около или теплее нормы. Начиная с 2015 года, летняя температура превышала норму.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/06/19556795_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce4b4f39bf7ee595a0c2f769998c08be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан лето июнь июль август температура жара синоптики узгидромет тепло норма метеорология жаркая погода дожди осадки температура летние месяцы
узбекистан лето июнь июль август температура жара синоптики узгидромет тепло норма метеорология жаркая погода дожди осадки температура летние месяцы

Каким будет лето в Узбекистане — синоптики

16:04 01.06.2023
© Sputnik / Рамиз БахтияровЛето в Ташкенте
Лето в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подписаться на
НовостиTelegram
Июнь в этом году начался с умеренной жары, однако ожидается, что первый месяц лета будет теплее нормы на 2-3 градуса.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Последние годы лето в Узбекистане аномально жаркое. В связи с чем жители и гости республики задаются вопросом: каким оно будет в этом году?
Как сообщает Узгидромет, метеорология не может предсказать температуру сразу на несколько месяцев вперед. Однако о том, каким будет наступивший июнь, специалисты рассказали.
© Sputnik / Рамиз БахтияровИспарение на дороге в летнюю жару
Страна белых автомобилей. Белый цвет больше отражает свет и меньше нагревается - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2023
Испарение на дороге в летнюю жару
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Первый месяц лета в этом году начался с умеренно жаркой погоды. В первую неделю температура воздуха будет в пределах 34-37о тепла. Во второй пятидневке жара усилится до 37-40о, по югу и пустынной зоне до 40-43о, и такая температура сохранится до начала второй декады.
В течение всей первой декады по большей части территории Узбекистана ожидается сухая погода, лишь в горных районах в отдельные дни возможны дожди.
Во второй и третьей декадах июня преобладающая температура будет в пределах 36-39о тепла, по северу, югу и пустынной зоне республики в отдельные дни до 42о, с кратковременным ослаблением жары.
© Sputnik / Рамиз БахтияровСистема микроклимат в ресторанах и кафе в летний сезон
Система микро-климат в рестаранах и кафе как зяродное устройство для прохожих - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2023
Система микроклимат в ресторанах и кафе в летний сезон
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Местами возможны небольшие дожди, количество осадков в июне ожидается меньше нормы. В целом этот месяц будет теплее нормы на 2-3о, сообщает Узгидромет.
Что касается прогнозов на июль и август, то они допускаются лишь в вероятной форме.
Так, с вероятностью 60-70% в июле и августе температура ожидается незначительно выше и около нормы. Лето не будет аномально жарким, однако не исключены периоды очень жаркой погоды с повышением температуры до 40-42о по северу, югу и пустынной зоне республики до 43-45о.
© Sputnik / Рамиз БахтияровДети летом купаются в фонтане
Отец купает детей - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2023
Дети летом купаются в фонтане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Как отмечают синоптики, в последние годы средняя температура летом все чаще превышает среднемноголетние значения. С начала XXI века лишь летние сезоны 2003 и 2009 годов были в целом незначительно холоднее нормы, а все остальные летние месяцы — около или теплее нормы. Начиная с 2015 года, летняя температура превышала норму.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0