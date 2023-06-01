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Каким будет лето в Узбекистане — синоптики
Каким будет лето в Узбекистане — синоптики
Июнь в этом году начался с умеренной жары, однако ожидается, что первый месяц лета будет теплее нормы на 2-3 градуса
2023-06-01T16:04+0500
2023-06-01T16:04+0500
2023-06-01T16:04+0500
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Последние годы лето в Узбекистане аномально жаркое. В связи с чем жители и гости республики задаются вопросом: каким оно будет в этом году?Как сообщает Узгидромет, метеорология не может предсказать температуру сразу на несколько месяцев вперед. Однако о том, каким будет наступивший июнь, специалисты рассказали.Первый месяц лета в этом году начался с умеренно жаркой погоды. В первую неделю температура воздуха будет в пределах 34-37о тепла. Во второй пятидневке жара усилится до 37-40о, по югу и пустынной зоне до 40-43о, и такая температура сохранится до начала второй декады.В течение всей первой декады по большей части территории Узбекистана ожидается сухая погода, лишь в горных районах в отдельные дни возможны дожди.Во второй и третьей декадах июня преобладающая температура будет в пределах 36-39о тепла, по северу, югу и пустынной зоне республики в отдельные дни до 42о, с кратковременным ослаблением жары.Местами возможны небольшие дожди, количество осадков в июне ожидается меньше нормы. В целом этот месяц будет теплее нормы на 2-3о, сообщает Узгидромет. Что касается прогнозов на июль и август, то они допускаются лишь в вероятной форме. Так, с вероятностью 60-70% в июле и августе температура ожидается незначительно выше и около нормы. Лето не будет аномально жарким, однако не исключены периоды очень жаркой погоды с повышением температуры до 40-42о по северу, югу и пустынной зоне республики до 43-45о. Как отмечают синоптики, в последние годы средняя температура летом все чаще превышает среднемноголетние значения. С начала XXI века лишь летние сезоны 2003 и 2009 годов были в целом незначительно холоднее нормы, а все остальные летние месяцы — около или теплее нормы. Начиная с 2015 года, летняя температура превышала норму.
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узбекистан лето июнь июль август температура жара синоптики узгидромет тепло норма метеорология жаркая погода дожди осадки температура летние месяцы
узбекистан лето июнь июль август температура жара синоптики узгидромет тепло норма метеорология жаркая погода дожди осадки температура летние месяцы
Каким будет лето в Узбекистане — синоптики
Июнь в этом году начался с умеренной жары, однако ожидается, что первый месяц лета будет теплее нормы на 2-3 градуса.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Последние годы лето в Узбекистане аномально жаркое. В связи с чем жители и гости республики задаются вопросом: каким оно будет в этом году?
Как сообщает Узгидромет
, метеорология не может предсказать температуру сразу на несколько месяцев вперед. Однако о том, каким будет наступивший июнь, специалисты рассказали.
Первый месяц лета в этом году начался с умеренно жаркой погоды. В первую неделю температура воздуха будет в пределах 34-37о тепла. Во второй пятидневке жара усилится до 37-40о, по югу и пустынной зоне до 40-43о, и такая температура сохранится до начала второй декады.
В течение всей первой декады по большей части территории Узбекистана ожидается сухая погода, лишь в горных районах в отдельные дни возможны дожди.
Во второй и третьей декадах июня преобладающая температура будет в пределах 36-39о тепла, по северу, югу и пустынной зоне республики в отдельные дни до 42о, с кратковременным ослаблением жары.
Местами возможны небольшие дожди, количество осадков в июне ожидается меньше нормы. В целом этот месяц будет теплее нормы на 2-3о, сообщает Узгидромет.
Что касается прогнозов на июль и август, то они допускаются лишь в вероятной форме.
Так, с вероятностью 60-70% в июле и августе температура ожидается незначительно выше и около нормы. Лето не будет аномально жарким, однако не исключены периоды очень жаркой погоды с повышением температуры до 40-42о по северу, югу и пустынной зоне республики до 43-45о.
Как отмечают синоптики, в последние годы средняя температура летом все чаще превышает среднемноголетние значения. С начала XXI века лишь летние сезоны 2003 и 2009 годов были в целом незначительно холоднее нормы, а все остальные летние месяцы — около или теплее нормы. Начиная с 2015 года, летняя температура превышала норму.