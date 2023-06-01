https://uz.sputniknews.ru/20230601/med-zdorove-kak-vybrat-mnenie-eksperta-35601273.html

Какой мед самый полезный – рассказала эксперт

Какой мед самый полезный – рассказала эксперт

Эксперт рассказала, какой мед стоит выбрать при простуде.

2023-06-01T22:17+0500

2023-06-01T22:17+0500

2023-06-01T22:17+0500

это интересно

здоровье

мед

мнение эксперта

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Самый полезный для человеческого организма мед – липовый, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москва 24". Липовый мед особенно хорошо работает как жаропонижающее средство. Его можно употреблять при простуде.По словам диетолога, чай с этим медом также может выступить в роле средства от бессонницы.Еще стоит обратить внимание на гречишный мед — в нем содержится много железа и полезных аминокислот. Этот вид меда хорошо укрепляет иммунитет.

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