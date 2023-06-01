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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20230601/med-zdorove-kak-vybrat-mnenie-eksperta-35601273.html
Какой мед самый полезный – рассказала эксперт
Какой мед самый полезный – рассказала эксперт
Эксперт рассказала, какой мед стоит выбрать при простуде.
2023-06-01T22:17+0500
2023-06-01T22:17+0500
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здоровье
мед
мнение эксперта
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Самый полезный для человеческого организма мед – липовый, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москва 24". Липовый мед особенно хорошо работает как жаропонижающее средство. Его можно употреблять при простуде.По словам диетолога, чай с этим медом также может выступить в роле средства от бессонницы.Еще стоит обратить внимание на гречишный мед — в нем содержится много железа и полезных аминокислот. Этот вид меда хорошо укрепляет иммунитет.
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здоровье мед мнение эксперта простуда как вылечить простуду бессонница что делать как избавиться как выбрать мед
здоровье мед мнение эксперта простуда как вылечить простуду бессонница что делать как избавиться как выбрать мед

Какой мед самый полезный – рассказала эксперт

22:17 01.06.2023
CC0 / Unsplash / Pass the Honey / Мед
Мед - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2023
CC0 / Unsplash / Pass the Honey /
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Эксперт рассказала, какой мед стоит выбрать при простуде, бессоннице и боли в мышцах.
Самый полезный для человеческого организма мед – липовый, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москва 24".
Липовый мед особенно хорошо работает как жаропонижающее средство. Его можно употреблять при простуде.
"Он работает как аспирин и ибупрофен. Конечно, не в такой сильной степени, но тем не менее. Также липовый мёд — это хорошее болеутоляющее. Он снимает боль в мышцах и костях, когда ломит тело при болезни", — уточнила она.
По словам диетолога, чай с этим медом также может выступить в роле средства от бессонницы.
Еще стоит обратить внимание на гречишный мед — в нем содержится много железа и полезных аминокислот. Этот вид меда хорошо укрепляет иммунитет.
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