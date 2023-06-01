https://uz.sputniknews.ru/20230601/med-zdorove-kak-vybrat-mnenie-eksperta-35601273.html
Какой мед самый полезный – рассказала эксперт
Какой мед самый полезный – рассказала эксперт
Эксперт рассказала, какой мед стоит выбрать при простуде.
2023-06-01T22:17+0500
2023-06-01T22:17+0500
2023-06-01T22:17+0500
это интересно
здоровье
мед
мнение эксперта
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Самый полезный для человеческого организма мед – липовый, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москва 24". Липовый мед особенно хорошо работает как жаропонижающее средство. Его можно употреблять при простуде.По словам диетолога, чай с этим медом также может выступить в роле средства от бессонницы.Еще стоит обратить внимание на гречишный мед — в нем содержится много железа и полезных аминокислот. Этот вид меда хорошо укрепляет иммунитет.
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здоровье мед мнение эксперта простуда как вылечить простуду бессонница что делать как избавиться как выбрать мед
здоровье мед мнение эксперта простуда как вылечить простуду бессонница что делать как избавиться как выбрать мед
Какой мед самый полезный – рассказала эксперт
Эксперт рассказала, какой мед стоит выбрать при простуде, бессоннице и боли в мышцах.
Самый полезный для человеческого организма мед – липовый, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москва 24".
Липовый мед особенно хорошо работает как жаропонижающее средство. Его можно употреблять при простуде.
"Он работает как аспирин и ибупрофен. Конечно, не в такой сильной степени, но тем не менее. Также липовый мёд — это хорошее болеутоляющее. Он снимает боль в мышцах и костях, когда ломит тело при болезни", — уточнила она.
По словам диетолога, чай с этим медом также может выступить в роле средства от бессонницы.
Еще стоит обратить внимание на гречишный мед — в нем содержится много железа и полезных аминокислот. Этот вид меда хорошо укрепляет иммунитет.