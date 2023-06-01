https://uz.sputniknews.ru/20230601/mirziyoev-uzbekistan-yujnaya-koreya-pak-chin-vizit-peregovory-35599318.html

Мирзиёев встретился с главой южнокорейского МИД – что обсуждали

Мирзиёев встретился с главой южнокорейского МИД – что обсуждали

Одной из тем стала поддержка корейской диаспоры в Узбекистане.

2023-06-01T20:18+0500

2023-06-01T20:18+0500

2023-06-01T20:18+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

южная корея

пак чин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/01/35594798_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_30fdd3e9cbe83569c5c0695d725a9b44.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином, передает пресс-служба узбекского лидера.На переговорах стороны обсудили развитие узбекско-южнокорейских отношений, актуальные вопросы международной и региональной повесток.В 2022 году товарооборот Узбекистана с Южной Кореей увеличился на 24%. Объем инвестиций южнокорейских компаний превысил $7 млрд.Страны реализуют совместные проекты общей стоимостью свыше $5 млрд в "зеленой" энергетике, химической промышленности, цифровых технологиях, машиностроении, электротехническая и текстильная отрасли, градостроительстве и многом другом.В ходе встречи стороны подчеркнули, что необходимо ускорить работу по строительству взрослой многопрофильной больницы, онкологической клиники, фармацевтического кластера и медицинского университета.Также приоритетными задачами обозначили создание инновационного кластера полупроводников и развитие Центра редких металлов и сплавов.Политики упомянули об исторической связи двух народов. По их словам, у узбекистанцев и южнокорейцев схожие менталитеты, традиции и нравственные ценности.Стороны подтвердили, что и дальше будут поддерживать проживающую в Узбекистане корейскую диаспору. Кроме того, в Ташкенте запланировали расширить работу Дома корейской культуры и искусства.

южная корея

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика узбекистан шавкат мирзиёев южная корея пак чин переговоры отношения сотрудничество