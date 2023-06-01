https://uz.sputniknews.ru/20230601/mirziyoev-uzbekistan-yujnaya-koreya-pak-chin-vizit-peregovory-35599318.html
Мирзиёев встретился с главой южнокорейского МИД – что обсуждали
Мирзиёев встретился с главой южнокорейского МИД – что обсуждали
Одной из тем стала поддержка корейской диаспоры в Узбекистане.
2023-06-01T20:18+0500
2023-06-01T20:18+0500
2023-06-01T20:18+0500
политика
узбекистан
шавкат мирзиёев
южная корея
пак чин
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином, передает пресс-служба узбекского лидера.На переговорах стороны обсудили развитие узбекско-южнокорейских отношений, актуальные вопросы международной и региональной повесток.В 2022 году товарооборот Узбекистана с Южной Кореей увеличился на 24%. Объем инвестиций южнокорейских компаний превысил $7 млрд.Страны реализуют совместные проекты общей стоимостью свыше $5 млрд в "зеленой" энергетике, химической промышленности, цифровых технологиях, машиностроении, электротехническая и текстильная отрасли, градостроительстве и многом другом.В ходе встречи стороны подчеркнули, что необходимо ускорить работу по строительству взрослой многопрофильной больницы, онкологической клиники, фармацевтического кластера и медицинского университета.Также приоритетными задачами обозначили создание инновационного кластера полупроводников и развитие Центра редких металлов и сплавов.Политики упомянули об исторической связи двух народов. По их словам, у узбекистанцев и южнокорейцев схожие менталитеты, традиции и нравственные ценности.Стороны подтвердили, что и дальше будут поддерживать проживающую в Узбекистане корейскую диаспору. Кроме того, в Ташкенте запланировали расширить работу Дома корейской культуры и искусства.
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политика узбекистан шавкат мирзиёев южная корея пак чин переговоры отношения сотрудничество
политика узбекистан шавкат мирзиёев южная корея пак чин переговоры отношения сотрудничество
Мирзиёев встретился с главой южнокорейского МИД – что обсуждали
Одной из тем переговоров стала поддержка корейской диаспоры, проживающей в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином, передает
пресс-служба узбекского лидера.
"В начале встречи министр иностранных дел Пак Чин передал лидеру нашей страны искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Республики Корея Юн Сок Ёля",- отметила пресс-служба.
На переговорах стороны обсудили развитие узбекско-южнокорейских отношений, актуальные вопросы международной и региональной повесток.
В 2022 году товарооборот Узбекистана с Южной Кореей увеличился на 24%. Объем инвестиций южнокорейских компаний превысил $7 млрд.
Страны реализуют совместные проекты общей стоимостью свыше $5 млрд в "зеленой" энергетике, химической промышленности, цифровых технологиях, машиностроении, электротехническая и текстильная отрасли, градостроительстве и многом другом.
В ходе встречи стороны подчеркнули, что необходимо ускорить работу по строительству взрослой многопрофильной больницы, онкологической клиники, фармацевтического кластера и медицинского университета.
Также приоритетными задачами обозначили создание инновационного кластера полупроводников и развитие Центра редких металлов и сплавов.
Политики упомянули об исторической связи двух народов. По их словам, у узбекистанцев и южнокорейцев схожие менталитеты, традиции и нравственные ценности.
Стороны подтвердили, что и дальше будут поддерживать проживающую в Узбекистане корейскую диаспору. Кроме того, в Ташкенте запланировали расширить работу Дома корейской культуры и искусства.