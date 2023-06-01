https://uz.sputniknews.ru/20230601/nato-sekret-plan-podgotovka-sluchay-rossiya-konflikt-smi-35567482.html

НАТО разработала секретный план на случай столкновения с Россией

НАТО разработала секретный план на случай столкновения с Россией

СМИ сообщили о скрытом плане Североатлантического альянса при возникновении военного столкновения с РФ. Такой документ создали впервые со времен холодной войны.

2023-06-01T09:54+0500

2023-06-01T09:54+0500

2023-06-01T10:34+0500

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. НАТО подготовила секретный план на случай военного столкновения с Россией, написал обозреватель издания Responsible Statecraft Йан Дэвис.Об этом сообщает РИА Новости.По словам журналиста, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе предложат одобрить "тысячи страниц секретных военных планов", в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого столкновения с Россией.Также он добавил, что военные представители НАТО и отдельных стран альянса без какого-либо предварительного изучения, подготовили документы за закрытыми дверями. Никто из независимых экспертов и законодателей в проекте не участвовал.В качестве аргумента Дэвис также привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который 10 мая заявил о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11—12 июля 2023 года.Россия неоднократно отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, выражая обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности региону. При этом Россия остается открытой к диалогу, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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