https://uz.sputniknews.ru/20230601/onkologiya-rak-zdorove-gruppa-riska-ekspert-35564599.html
Кто больше всех рискует заболеть раком – рассказал онколог
Кто больше всех рискует заболеть раком – рассказал онколог
Людям после 50 нужно проверять здоровье, как можно чаще.
2023-06-01T07:05+0500
2023-06-01T07:05+0500
2023-06-01T07:05+0500
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общество
здоровье
онкология
рак
мнение эксперта
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Определенные группы людей больше склонны к риску заболевания раком, рассказала врач-онколог Юлия Вахабова.Во-первых, это пенсионеры. С возрастом иммунитет становится слабее. По этой причине пожилым людям нужно проверяться, как можно чаще.Высока вероятность заболевания у курильщиков. Они болеют онкологией в семь раз чаще других.Также это касается людей, которые работают с токсичными и радиоактивными веществами. Им необходимо постоянно проверяться и уделять особое внимание защите кожи, органов дыхания.В развитии болезни ни малую роль играет генетическая предрасположенность и уже имеющиеся болезни, такие как ВПЧ (провоцирует рак шейки матчи), гепатит B и C (рак печени), вирус Эпштейна-Барр (лимфома и рак носоглотки).
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общество здоровье онкология рак мнение эксперта болезнь
общество здоровье онкология рак мнение эксперта болезнь
Кто больше всех рискует заболеть раком – рассказал онколог
По словам эксперта, людям после 50 нужно проверять здоровье, как можно чаще.
Определенные группы людей больше склонны к риску заболевания раком, рассказала
врач-онколог Юлия Вахабова.
Во-первых, это пенсионеры. С возрастом иммунитет становится слабее. По этой причине пожилым людям нужно проверяться, как можно чаще.
"Женщинам рекомендуется ежегодно делать маммографию, представителям обоих полов колоноскопию, гастроскопию, КТ легких", — отметила эксперт.
Высока вероятность заболевания у курильщиков. Они болеют онкологией в семь раз чаще других.
Также это касается людей, которые работают с токсичными и радиоактивными веществами. Им необходимо постоянно проверяться и уделять особое внимание защите кожи, органов дыхания.
В развитии болезни ни малую роль играет генетическая предрасположенность и уже имеющиеся болезни, такие как ВПЧ (провоцирует рак шейки матчи), гепатит B и C (рак печени), вирус Эпштейна-Барр (лимфома и рак носоглотки).