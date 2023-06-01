https://uz.sputniknews.ru/20230601/onkologiya-rak-zdorove-gruppa-riska-ekspert-35564599.html

Кто больше всех рискует заболеть раком – рассказал онколог

Кто больше всех рискует заболеть раком – рассказал онколог

Людям после 50 нужно проверять здоровье, как можно чаще.

2023-06-01T07:05+0500

2023-06-01T07:05+0500

2023-06-01T07:05+0500

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Определенные группы людей больше склонны к риску заболевания раком, рассказала врач-онколог Юлия Вахабова.Во-первых, это пенсионеры. С возрастом иммунитет становится слабее. По этой причине пожилым людям нужно проверяться, как можно чаще.Высока вероятность заболевания у курильщиков. Они болеют онкологией в семь раз чаще других.Также это касается людей, которые работают с токсичными и радиоактивными веществами. Им необходимо постоянно проверяться и уделять особое внимание защите кожи, органов дыхания.В развитии болезни ни малую роль играет генетическая предрасположенность и уже имеющиеся болезни, такие как ВПЧ (провоцирует рак шейки матчи), гепатит B и C (рак печени), вирус Эпштейна-Барр (лимфома и рак носоглотки).

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