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https://uz.sputniknews.ru/20230601/prezident-ukaz-sotsialnaya-zaschita-olloyorov-35600451.html
Президент назначил советника по вопросам соцзащиты – кто получил должность
Президент назначил советника по вопросам соцзащиты – кто получил должность
За социальную защиту в республике будет отвечать Мансурбке Оллоёров.
2023-06-01T21:40+0500
2023-06-01T21:54+0500
политика
шавкат мирзиёев
социальная защита
мансурбек оллоёров
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Мансурбек Оллоёров занял пост советника президента Узбекистана по вопросам социальной защиты, передает пресс-служба узбекского лидера.Соответствующий указ уже подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. Также согласно документу, Оллоёрова назначили директором Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана.Ранее Мансурбек Оллоёров занимал должность заместителя руководителя Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа администрации президента.
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политика шавкат мирзиёев социальная защита мансурбек оллоёров государство узбекистан
политика шавкат мирзиёев социальная защита мансурбек оллоёров государство узбекистан

Президент назначил советника по вопросам соцзащиты – кто получил должность

21:40 01.06.2023 (обновлено: 21:54 01.06.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаМансурбек Оллоёров
Мансурбек Оллоёров - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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За социальную защиту в республике теперь будет отвечать Мансурбке Оллоёров, ранее работавший в Департаменте правовой экспертизы.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Мансурбек Оллоёров занял пост советника президента Узбекистана по вопросам социальной защиты, передает пресс-служба узбекского лидера.
Соответствующий указ уже подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. Также согласно документу, Оллоёрова назначили директором Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана.
Ранее Мансурбек Оллоёров занимал должность заместителя руководителя Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа администрации президента.
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