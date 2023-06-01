https://uz.sputniknews.ru/20230601/prezident-ukaz-sotsialnaya-zaschita-olloyorov-35600451.html

Президент назначил советника по вопросам соцзащиты – кто получил должность

Президент назначил советника по вопросам соцзащиты – кто получил должность

За социальную защиту в республике будет отвечать Мансурбке Оллоёров.

2023-06-01T21:40+0500

2023-06-01T21:40+0500

2023-06-01T21:54+0500

политика

шавкат мирзиёев

социальная защита

мансурбек оллоёров

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Мансурбек Оллоёров занял пост советника президента Узбекистана по вопросам социальной защиты, передает пресс-служба узбекского лидера.Соответствующий указ уже подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. Также согласно документу, Оллоёрова назначили директором Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана.Ранее Мансурбек Оллоёров занимал должность заместителя руководителя Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа администрации президента.

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