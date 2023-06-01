https://uz.sputniknews.ru/20230601/prognoz-pogody-tashkent-1-iyunya-35564480.html
Погода в Ташкенте на 1 июня — прогноз синоптиков
Погода в Ташкенте на 1 июня — прогноз синоптиков
По прогнозу синоптиков, будет жарко и сухо.
2023-06-01T07:26+0500
2023-06-01T07:26+0500
2023-06-01T07:26+0500
ташкент
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погода
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Ташкенте 1 июня малооблачно, осадков не ожидается, передает Узгидромет.Ветер восточный, слабый. Днем воздух прогреется до 32-34° тепла, а ночью — 15-20° тепла.
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Погода в Ташкенте на 1 июня — прогноз синоптиков
В Ташкент пришло лето. По прогнозу синоптиков, будет жарко и сухо.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
В Ташкенте 1 июня малооблачно, осадков не ожидается, передает Узгидромет
.
Ветер восточный, слабый. Днем воздух прогреется до 32-34° тепла, а ночью — 15-20° тепла.