https://uz.sputniknews.ru/20230601/prognoz-pogody-tashkent-1-iyunya-35564480.html

Погода в Ташкенте на 1 июня — прогноз синоптиков

Погода в Ташкенте на 1 июня — прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, будет жарко и сухо.

2023-06-01T07:26+0500

2023-06-01T07:26+0500

2023-06-01T07:26+0500

ташкент

прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

погода

погода в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Ташкенте 1 июня малооблачно, осадков не ожидается, передает Узгидромет.Ветер восточный, слабый. Днем воздух прогреется до 32-34° тепла, а ночью — 15-20° тепла.

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