https://uz.sputniknews.ru/20230601/prognoz-pogody-uzbekistan-1-iyunya-35564335.html
Жарко и сухо: прогноз погоды в Узбекистане на 1 июня
Жарко и сухо: прогноз погоды в Узбекистане на 1 июня
Какую погоду ждать узбекистанцам в первый день лета.
2023-06-01T05:00+0500
2023-06-01T05:00+0500
2023-06-01T05:00+0500
узбекистан
общество
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Первый летний день в Узбекистане будет сухим и солнечным. Дождь с грозой возможен только в горных районах республики, сообщает Узгидромет.Температура воздуха днем:Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 34-39° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 32-37° тепла.горные районы — 22-27° тепла.
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узбекистан общество прогноз погоды погода 1 июня синоптики узгидромет
узбекистан общество прогноз погоды погода 1 июня синоптики узгидромет
Жарко и сухо: прогноз погоды в Узбекистане на 1 июня
Синоптики рассказали, какую погоду ждать узбекистанцам в первый день лета.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Первый летний день в Узбекистане будет сухим и солнечным. Дождь с грозой возможен только в горных районах республики, сообщает Узгидромет
.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 34-39° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 32-37° тепла.
горные районы — 22-27° тепла.