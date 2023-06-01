https://uz.sputniknews.ru/20230601/prognoz-pogody-uzbekistan-1-iyunya-35564335.html

Жарко и сухо: прогноз погоды в Узбекистане на 1 июня

Жарко и сухо: прогноз погоды в Узбекистане на 1 июня

Какую погоду ждать узбекистанцам в первый день лета.

2023-06-01T05:00+0500

2023-06-01T05:00+0500

2023-06-01T05:00+0500

узбекистан

общество

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Первый летний день в Узбекистане будет сухим и солнечным. Дождь с грозой возможен только в горных районах республики, сообщает Узгидромет.Температура воздуха днем:Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 34-39° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 32-37° тепла.горные районы — 22-27° тепла.

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