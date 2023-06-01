https://uz.sputniknews.ru/20230601/senat-oliy-majlis-zakon-konflikt-interesov-35585227.html

Сенат Узбекистана одобрил закон “О конфликте интересов” — что он предусматривает

Сенат Узбекистана одобрил закон “О конфликте интересов” — что он предусматривает

Установлена ответственность за это правонарушение, определены уполномоченные органы в регулировании конфликтов интересов в деятельности госорганизации.

2023-06-01T16:58+0500

2023-06-01T16:58+0500

2023-06-01T16:58+0500

узбекистан

ташкент

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

новый закон

общество

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Сегодня на сорок первом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса сенаторы одобрили Закон “О конфликте интересов”, сообщает пресс-служба верхней палаты.При его обсуждении парламентарии отметили, что, несмотря на реформы в сфере противодействия коррупции, в некоторых направлениях проблемы сохраняются. Хотя ряд законодательных актов включает положения о конфликте интересов, в госорганах и учреждениях отсутствуют четкие механизмы их осуществления и контроля.Также, согласно закону “О противодействии коррупции” работники государственных органов, допустившие нарушение требований предупреждения или устранения конфликта интересов, а также их руководители должны отвечать за это в соответствии с законодательством, однако законодательными актами меры ответственности не предусмотрены.Кроме того, в данной сфере отсутствует уполномоченный орган, формирующий единую практику, а практика уведомления о конфликте интересов не налажена.Одобренный закон призван устранить эти проблемы и урегулировать отношения в сфере конфликта интересов, порождающие коррупционные ситуации.Закон определяет понятие конфликта интересов, конкретные механизмы его регулирования, а также обязанности госслужащих.Его действие распространяется на госорганы и органы государственной власти на местах, государственные учреждения, унитарные предприятия, целевые фонды, а также на юридических лиц, в уставном фонде которых доля госорганов или иных организаций составляет 50% и более.Также закрепляется, что близкие родственники сотрудника госоргана или иной организации, юридическое лицо, акциями или долями уставного фонда которого владеют сотрудник государственного органа или иной организации и (или) его близкие родственники, являются cвязанными лицами сотрудника государственной организации.Регулировать отношения, связанные с конфликтом интересов, будут Агентство по противодействию коррупции, комиссии по этике государственных организаций, кадровые подразделения и подразделения внутреннего антикоррупционного контроля.Закон устанавливает ограничения по предупреждению конфликта интересов в отношении сотрудников госорганизации, правовые последствия нарушения требований о конфликте интересов, основания признания недействительными в судебном порядке сделок с допущением конфликта интересов, меры ответственности за допущение конфликта интересов.

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