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https://uz.sputniknews.ru/20230601/shavkat-mirziyoev-uzbekistan-vizit-kyrgyzstan-2-iyunya-35590750.html
Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом
Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом
Глава Узбекистана примет участие в саммите "ЦА – ЕС"
2023-06-01T17:14+0500
2023-06-01T17:26+0500
политика
шавкат мирзиёев
узбекистан
кыргызстан
ес
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит 2 июня Чолпон-Ату для участия в саммите "Центральная Азия — Европейский Союз", передает пресс-служба узбекского лидера.Также мероприятие посетят президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, заместитель председателя кабмина Туркменистана и президент Европейского совета Шарль Мишель.Темой саммита станет развитие сотрудничество между странами ЦА и Евросоюзом. Кроме того, стороны обсудят торговлю с использованием режима "GSP+", инвестиционные и инновационные проекты, "зеленую" энергетику, Транскаспийский транспортный коридор, партнерство в цифровой взаимосвязанности, экологии, туризме, культуре и других направлениях.
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политика шавкат мирзиёев узбекистан кыргызстан визит ес евросоюз центральная азия ца
политика шавкат мирзиёев узбекистан кыргызстан визит ес евросоюз центральная азия ца

Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом

17:14 01.06.2023 (обновлено: 17:26 01.06.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. Архивное фото
Шавкат Мирзиёев в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана примет участие в саммите "Центральная Азия — Европейский союз", который пройдет в Чолпон-Ате.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит 2 июня Чолпон-Ату для участия в саммите "Центральная Азия — Европейский Союз", передает пресс-служба узбекского лидера.
Также мероприятие посетят президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, заместитель председателя кабмина Туркменистана и президент Европейского совета Шарль Мишель.
Темой саммита станет развитие сотрудничество между странами ЦА и Евросоюзом.

Кроме того, стороны обсудят торговлю с использованием режима "GSP+", инвестиционные и инновационные проекты, "зеленую" энергетику, Транскаспийский транспортный коридор, партнерство в цифровой взаимосвязанности, экологии, туризме, культуре и других направлениях.
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