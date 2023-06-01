https://uz.sputniknews.ru/20230601/shavkat-mirziyoev-uzbekistan-vizit-kyrgyzstan-2-iyunya-35590750.html

Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом

Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом

Глава Узбекистана примет участие в саммите "ЦА – ЕС"

2023-06-01T17:14+0500

2023-06-01T17:14+0500

2023-06-01T17:26+0500

политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

кыргызстан

ес

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит 2 июня Чолпон-Ату для участия в саммите "Центральная Азия — Европейский Союз", передает пресс-служба узбекского лидера.Также мероприятие посетят президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, заместитель председателя кабмина Туркменистана и президент Европейского совета Шарль Мишель.Темой саммита станет развитие сотрудничество между странами ЦА и Евросоюзом. Кроме того, стороны обсудят торговлю с использованием режима "GSP+", инвестиционные и инновационные проекты, "зеленую" энергетику, Транскаспийский транспортный коридор, партнерство в цифровой взаимосвязанности, экологии, туризме, культуре и других направлениях.

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