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Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом
Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом
Глава Узбекистана примет участие в саммите "ЦА – ЕС"
2023-06-01T17:14+0500
2023-06-01T17:14+0500
2023-06-01T17:26+0500
политика
шавкат мирзиёев
узбекистан
кыргызстан
ес
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит 2 июня Чолпон-Ату для участия в саммите "Центральная Азия — Европейский Союз", передает пресс-служба узбекского лидера.Также мероприятие посетят президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, заместитель председателя кабмина Туркменистана и президент Европейского совета Шарль Мишель.Темой саммита станет развитие сотрудничество между странами ЦА и Евросоюзом. Кроме того, стороны обсудят торговлю с использованием режима "GSP+", инвестиционные и инновационные проекты, "зеленую" энергетику, Транскаспийский транспортный коридор, партнерство в цифровой взаимосвязанности, экологии, туризме, культуре и других направлениях.
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политика шавкат мирзиёев узбекистан кыргызстан визит ес евросоюз центральная азия ца
политика шавкат мирзиёев узбекистан кыргызстан визит ес евросоюз центральная азия ца
Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом
17:14 01.06.2023 (обновлено: 17:26 01.06.2023)
Глава Узбекистана примет участие в саммите "Центральная Азия — Европейский союз", который пройдет в Чолпон-Ате.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит 2 июня Чолпон-Ату для участия в саммите "Центральная Азия — Европейский Союз", передает
пресс-служба узбекского лидера.
Также мероприятие посетят президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, заместитель председателя кабмина Туркменистана и президент Европейского совета Шарль Мишель.
Темой саммита станет развитие сотрудничество между странами ЦА и Евросоюзом.
Кроме того, стороны обсудят торговлю с использованием режима "GSP+", инвестиционные и инновационные проекты, "зеленую" энергетику, Транскаспийский транспортный коридор, партнерство в цифровой взаимосвязанности, экологии, туризме, культуре и других направлениях.