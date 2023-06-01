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https://uz.sputniknews.ru/20230601/tashkent-metro-skorost-snijenie-jara-35581943.html
Метро Ташкента снизит скорость из-за жары
Метро Ташкента снизит скорость из-за жары
Для безопасности пассажиров в жаркую погоду метро ограничит скорость.
2023-06-01T15:13+0500
2023-06-01T15:13+0500
общество
ташкент
ташкентский метрополитен
метро
жара
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Во время жары метро Ташкента снизит скорость поездов на кольцевой линии и Сергелийской ветке, передает пресс-служба метрополитена.Из-за жаркой погоды температура на рельсах и медных частях может достигать до +70 градусов. Скорость начинают понижать, если показатели превышают +55 градусов.По правилам скорость снижают при +60 градусах – до 40 км/ч, +65 градусах – до 25 км/ч, +70 градусах – движение поездов ограничивают.
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общество ташкент ташкентский метрополитен метро жара жаркая погода лето работа метро
общество ташкент ташкентский метрополитен метро жара жаркая погода лето работа метро

Метро Ташкента снизит скорость из-за жары

15:13 01.06.2023
© Sputnik / Рамиз БахтияровСтанция с временным названием "Икинчи"
Станция с временным названием Икинчи - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Метрополитен ограничит скорость поездов для безопасности пассажиров.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Во время жары метро Ташкента снизит скорость поездов на кольцевой линии и Сергелийской ветке, передает пресс-служба метрополитена.
"Для обеспечения безопасности движения поездов и пассажиров в период повышения температуры воздуха на "Yer usti halqa yo'li" метрополитена и на участках Сергели будут установлены временные ограничения скорости движения поездов",- уточнила пресс-служба.
Из-за жаркой погоды температура на рельсах и медных частях может достигать до +70 градусов. Скорость начинают понижать, если показатели превышают +55 градусов.
По правилам скорость снижают при +60 градусах – до 40 км/ч, +65 градусах – до 25 км/ч, +70 градусах – движение поездов ограничивают.
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