https://uz.sputniknews.ru/20230601/tashkent-metro-skorost-snijenie-jara-35581943.html

Метро Ташкента снизит скорость из-за жары

Метро Ташкента снизит скорость из-за жары

Для безопасности пассажиров в жаркую погоду метро ограничит скорость.

2023-06-01T15:13+0500

2023-06-01T15:13+0500

2023-06-01T15:13+0500

общество

ташкент

ташкентский метрополитен

метро

жара

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Во время жары метро Ташкента снизит скорость поездов на кольцевой линии и Сергелийской ветке, передает пресс-служба метрополитена.Из-за жаркой погоды температура на рельсах и медных частях может достигать до +70 градусов. Скорость начинают понижать, если показатели превышают +55 градусов.По правилам скорость снижают при +60 градусах – до 40 км/ч, +65 градусах – до 25 км/ч, +70 градусах – движение поездов ограничивают.

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