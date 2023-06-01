https://uz.sputniknews.ru/20230601/uzauto-motors-uzbekistan-proizvodstvo-rekord-may-2023-35578272.html
UzAuto Motors побил рекорд по производству авто в мае
UzAuto Motors побил рекорд по производству авто в мае
В мае компания произвела почти 40 тыс. автомобилей.
2023-06-01T13:46+0500
2023-06-01T13:46+0500
2023-06-01T14:45+0500
узбекистан
uzauto motors
производство
автомобили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/02/15107308_0:41:2049:1193_1920x0_80_0_0_b0637a0cecb097c953ddc48142ea2166.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. АО "UzAuto Motors" произвел в мае рекордное число автомобилей – 39 700 штук, передает пресс-служба предприятия.При этом 92% от всех произведенных авто компания направила на внутренний рынок республики.Всего мощность заводов составляет 30 тыс. авто в месяц — это на 25% меньше майского показателя. Для увеличения производства предприятия перевели на круглосуточный режим работы.Напомним, в прошлом году компания произвела 327 639 автомобилей. Данный показатель стал рекордным и сделал UzAuto Motors лидером среди производителей авто в странах СНГ.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/02/15107308_196:0:1787:1193_1920x0_80_0_0_9bcd0dcc0fbd744bff85d38d3b4d4627.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан производство автомобили uzauto motors авто машины
узбекистан производство автомобили uzauto motors авто машины
UzAuto Motors побил рекорд по производству авто в мае
13:46 01.06.2023 (обновлено: 14:45 01.06.2023)
В мае компания произвела почти 40 тыс. автомобилей — что на 25% выше привычных показателей.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
АО "UzAuto Motors" произвел в мае рекордное число автомобилей – 39 700 штук, передает
пресс-служба предприятия.
При этом 92% от всех произведенных авто компания направила на внутренний рынок республики.
"В рамках программы наращивания объемов производства компания UzAuto Motors продолжает работы по оптимизации и модернизации производственного процесса", — отметила пресс-служба.
Всего мощность заводов составляет 30 тыс. авто в месяц — это на 25% меньше майского показателя. Для увеличения производства предприятия перевели на круглосуточный режим работы.
"В целях полного обеспечения внутреннего спроса по итогам текущего года, компания UzAuto Motors намерена и впредь продолжать держать заявленный темп и стремиться к максимальным результатам", — добавили в UzAuto Motors.
Напомним, в прошлом году компания произвела 327 639 автомобилей. Данный показатель стал рекордным и сделал UzAuto Motors лидером среди производителей авто в странах СНГ.