https://uz.sputniknews.ru/20230601/uzauto-motors-uzbekistan-proizvodstvo-rekord-may-2023-35578272.html

UzAuto Motors побил рекорд по производству авто в мае

UzAuto Motors побил рекорд по производству авто в мае

В мае компания произвела почти 40 тыс. автомобилей.

2023-06-01T13:46+0500

2023-06-01T13:46+0500

2023-06-01T14:45+0500

узбекистан

uzauto motors

производство

автомобили

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. АО "UzAuto Motors" произвел в мае рекордное число автомобилей – 39 700 штук, передает пресс-служба предприятия.При этом 92% от всех произведенных авто компания направила на внутренний рынок республики.Всего мощность заводов составляет 30 тыс. авто в месяц — это на 25% меньше майского показателя. Для увеличения производства предприятия перевели на круглосуточный режим работы.Напомним, в прошлом году компания произвела 327 639 автомобилей. Данный показатель стал рекордным и сделал UzAuto Motors лидером среди производителей авто в странах СНГ.

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