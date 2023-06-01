https://uz.sputniknews.ru/20230601/uzbekistan-obespokoen-zapuskom-severnoy-koreey-rakety-so-sputnikom-35569684.html

Узбекистан обеспокоен запуском Северной Кореей ракеты со спутником

Узбекистан обеспокоен запуском Северной Кореей ракеты со спутником

Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства республики

2023-06-01T11:21+0500

2023-06-01T11:21+0500

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узбекистан

мид узбекистана

заявление

северная корея

ракета

запуск

безопасность

в мире

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана выразило обеспокоенность запуском Северной Кореей космической ракеты-носителя. Об этом на своей странице в Facebook* написал пресс-секретарь МИД Ахрор Бурханов.Указано, что это "ведет к дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове".Также в МИД заявили, что “узбекская сторона будет и далее твердо поддерживать активные шаги по обеспечению безопасности на Корейском полуострове во имя всеобщего процветания и прогресса”.В свою очередь глава ООН решительно осудил действия КНДР. На сайте организации указано, что Северная Корея попыталась запустить свой первый военный разведывательный спутник.Вскоре после старта аппарат упал в море. Власти КНДР пообещали провести еще один запуск после того, как выяснится, что именно пошло не так во время первого старта.Кроме того, Антониу Гутерриш отметил, что любой запуск с использованием технологии баллистических ракет противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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