https://uz.sputniknews.ru/20230601/uzbekistan-obespokoen-zapuskom-severnoy-koreey-rakety-so-sputnikom-35569684.html
Узбекистан обеспокоен запуском Северной Кореей ракеты со спутником
Узбекистан обеспокоен запуском Северной Кореей ракеты со спутником
Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства республики
2023-06-01T11:21+0500
2023-06-01T11:21+0500
2023-06-01T12:16+0500
узбекистан
мид узбекистана
заявление
северная корея
ракета
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безопасность
в мире
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана выразило обеспокоенность запуском Северной Кореей космической ракеты-носителя. Об этом на своей странице в Facebook* написал пресс-секретарь МИД Ахрор Бурханов.Указано, что это "ведет к дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове".Также в МИД заявили, что “узбекская сторона будет и далее твердо поддерживать активные шаги по обеспечению безопасности на Корейском полуострове во имя всеобщего процветания и прогресса”.В свою очередь глава ООН решительно осудил действия КНДР. На сайте организации указано, что Северная Корея попыталась запустить свой первый военный разведывательный спутник.Вскоре после старта аппарат упал в море. Власти КНДР пообещали провести еще один запуск после того, как выяснится, что именно пошло не так во время первого старта.Кроме того, Антониу Гутерриш отметил, что любой запуск с использованием технологии баллистических ракет противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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узбекистан мид узбекистана заявление северная корея ракета запуск безопасность в мире
узбекистан мид узбекистана заявление северная корея ракета запуск безопасность в мире
Узбекистан обеспокоен запуском Северной Кореей ракеты со спутником
11:21 01.06.2023 (обновлено: 12:16 01.06.2023)
Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства республики.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik
. Министерство иностранных дел Узбекистана выразило обеспокоенность запуском Северной Кореей космической ракеты-носителя. Об этом на своей странице в Facebook* написал пресс-секретарь
МИД Ахрор Бурханов.
Указано, что это "ведет к дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове".
“Выступаем за отказ от испытаний всех видов оружия массового поражения в соответствии с обязательствами, вытекающими из резолюций Совбеза ООН”, — говорится в сообщении.
Также в МИД заявили, что “узбекская сторона будет и далее твердо поддерживать активные шаги по обеспечению безопасности на Корейском полуострове во имя всеобщего процветания и прогресса”.
В свою очередь глава ООН решительно осудил действия КНДР. На сайте
организации указано, что Северная Корея попыталась запустить свой первый военный разведывательный спутник.
Вскоре после старта аппарат упал в море. Власти КНДР пообещали провести еще один запуск после того, как выяснится, что именно пошло не так во время первого старта.
“Генеральный секретарь вновь призывает КНДР прекратить подобные действия и как можно скорее возобновить диалог для достижения устойчивого мира, а также полной и поддающейся проверке денуклеаризации (отказа от ядерного оружия) Корейского полуострова”, — говорится в заявлении главы ООН.
Кроме того, Антониу Гутерриш отметил, что любой запуск с использованием технологии баллистических ракет противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.