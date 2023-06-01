https://uz.sputniknews.ru/20230601/uzbekistan-snejnyy-bars-fotolovushka-xischnik-ischezayuschiy-vid-foto-35555600.html

Знаете ли вы, что этих животных в Узбекистане осталось всего около 100

Знаете ли вы, что этих животных в Узбекистане осталось всего около 100

Как в Узбекистане сохраняют снежных барсов

2023-06-01T10:30+0500

2023-06-01T10:30+0500

2023-06-01T10:30+0500

узбекистан

красная книга

снежные барсы

охрана

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общество

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экология

фото

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Снежный барс, или ирбис — один из редчайших видов хищников и единственная крупная кошка, обитающая в высокогорьях Узбекистана. Почему снежные барсы находятся на грани исчезновения, в чем сложность их отслеживания и какие меры для сохранения вида принимают в Узбекистане корреспонденту Sputnik рассказали в министерстве природных ресурсов.Снежного барса внесли в Красный список Международного союза охраны природы со статусом “уязвимый”. А в Красную книгу Узбекистана ирбис попал в 2019-м как “находящийся на грани полного исчезновения”. Кроме того, его включили в национальные Красные книги сопредельных республик — Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.За что их уничтожают?Одна из главных причин уничтожения снежных барсов — браконьерская охота ради красивой шкуры. Кроме того, их отлавливают для содержания в неволе, а также истребляют из-за нападений на домашний скот. До недавнего времени в Узбекистане численность барса составляла от 50 до 80 особей. Однако благодаря современным технологиям, используемым для проведения мониторинга и учета диких животных, сегодня, по данным Минприроды в Узбекистане, выявили более 100 этих хищников.В 2021 году Правительство РУз приняло “План действий по сохранению снежного барса на территории Республики Узбекистан (2021–2030 гг.)”. А в 2022-м Госкомитет по экологии и охране окружающей среды и Академия наук Узбекистана утвердили методологию мониторинга снежного барса в республике. Она включает в себя в том числе поиск мест маркировок территории — поскребов, экскрементов, мочевых меток, уточнили в Минприроды.Попался!Для изучения популяции снежных барсов в Узбекистане используют фотоловушки. Как рассказали в ведомстве, их установили в ключевых местах обитания редких животных: Гиссарском государственном заповеднике, Чаткальском государственном биосферном резервате, Угам-Чаткальском государственном национальном парке.Встретиться со снежным барсом в природе — редчайшая удача. Поэтому, когда животное попадает в фотоловушку – это уже событие. Ведь ирбисы очень осторожные хищники и встречаются чаще всего поодиночке.

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

узбекистан красная книга снежные барсы ирбисы охрана защита животных животные природа экология общество министерство природных ресурсов казахстан кыргызстан таджикистан особи гиссарский государственный заповедник чаткальский государственный биосферный резерват угам-чаткальский государственный национальный парк