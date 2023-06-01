https://uz.sputniknews.ru/20230601/uzbekistan-snejnyy-bars-fotolovushka-xischnik-ischezayuschiy-vid-foto-35555600.html
Знаете ли вы, что этих животных в Узбекистане осталось всего около 100
Знаете ли вы, что этих животных в Узбекистане осталось всего около 100
Как в Узбекистане сохраняют снежных барсов
2023-06-01T10:30+0500
2023-06-01T10:30+0500
2023-06-01T10:30+0500
узбекистан
красная книга
снежные барсы
охрана
защита животных
общество
животные
природа
экология
фото
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Снежный барс, или ирбис — один из редчайших видов хищников и единственная крупная кошка, обитающая в высокогорьях Узбекистана. Почему снежные барсы находятся на грани исчезновения, в чем сложность их отслеживания и какие меры для сохранения вида принимают в Узбекистане корреспонденту Sputnik рассказали в министерстве природных ресурсов.Снежного барса внесли в Красный список Международного союза охраны природы со статусом “уязвимый”. А в Красную книгу Узбекистана ирбис попал в 2019-м как “находящийся на грани полного исчезновения”. Кроме того, его включили в национальные Красные книги сопредельных республик — Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.За что их уничтожают?Одна из главных причин уничтожения снежных барсов — браконьерская охота ради красивой шкуры. Кроме того, их отлавливают для содержания в неволе, а также истребляют из-за нападений на домашний скот. До недавнего времени в Узбекистане численность барса составляла от 50 до 80 особей. Однако благодаря современным технологиям, используемым для проведения мониторинга и учета диких животных, сегодня, по данным Минприроды в Узбекистане, выявили более 100 этих хищников.В 2021 году Правительство РУз приняло “План действий по сохранению снежного барса на территории Республики Узбекистан (2021–2030 гг.)”. А в 2022-м Госкомитет по экологии и охране окружающей среды и Академия наук Узбекистана утвердили методологию мониторинга снежного барса в республике. Она включает в себя в том числе поиск мест маркировок территории — поскребов, экскрементов, мочевых меток, уточнили в Минприроды.Попался!Для изучения популяции снежных барсов в Узбекистане используют фотоловушки. Как рассказали в ведомстве, их установили в ключевых местах обитания редких животных: Гиссарском государственном заповеднике, Чаткальском государственном биосферном резервате, Угам-Чаткальском государственном национальном парке.Встретиться со снежным барсом в природе — редчайшая удача. Поэтому, когда животное попадает в фотоловушку – это уже событие. Ведь ирбисы очень осторожные хищники и встречаются чаще всего поодиночке.
узбекистан
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан красная книга снежные барсы ирбисы охрана защита животных животные природа экология общество министерство природных ресурсов казахстан кыргызстан таджикистан особи гиссарский государственный заповедник чаткальский государственный биосферный резерват угам-чаткальский государственный национальный парк
узбекистан красная книга снежные барсы ирбисы охрана защита животных животные природа экология общество министерство природных ресурсов казахстан кыргызстан таджикистан особи гиссарский государственный заповедник чаткальский государственный биосферный резерват угам-чаткальский государственный национальный парк
Знаете ли вы, что этих животных в Узбекистане осталось всего около 100
Анна Желиховская
Корреспондент
Этот один из малоизученных видов хищников внесен в международную и национальные Красные книги ряда стран.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Снежный барс, или ирбис — один из редчайших видов хищников и единственная крупная кошка, обитающая в высокогорьях Узбекистана. Почему снежные барсы находятся на грани исчезновения, в чем сложность их отслеживания и какие меры для сохранения вида принимают в Узбекистане корреспонденту Sputnik рассказали в министерстве природных ресурсов.
Снежного барса внесли в Красный список Международного союза охраны природы со статусом “уязвимый”. А в Красную книгу Узбекистана ирбис попал в 2019-м как “находящийся на грани полного исчезновения”. Кроме того, его включили в национальные Красные книги сопредельных республик — Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Одна из главных причин уничтожения снежных барсов — браконьерская охота ради красивой шкуры. Кроме того, их отлавливают для содержания в неволе, а также истребляют из-за нападений на домашний скот. До недавнего времени в Узбекистане численность барса составляла от 50 до 80 особей. Однако благодаря современным технологиям, используемым для проведения мониторинга и учета диких животных, сегодня, по данным Минприроды в Узбекистане, выявили более 100 этих хищников.
В 2021 году Правительство РУз приняло “План действий по сохранению снежного барса на территории Республики Узбекистан (2021–2030 гг.)”. А в 2022-м Госкомитет по экологии и охране окружающей среды и Академия наук Узбекистана утвердили методологию мониторинга снежного барса в республике. Она включает в себя в том числе поиск мест маркировок территории — поскребов, экскрементов, мочевых меток, уточнили в Минприроды.
Для изучения популяции снежных барсов в Узбекистане используют фотоловушки. Как рассказали в ведомстве, их установили в ключевых местах обитания редких животных: Гиссарском государственном заповеднике, Чаткальском государственном биосферном резервате, Угам-Чаткальском государственном национальном парке.
“Чтобы получить более точные сведения о популяции этих животных нужны многолетние исследования уже известных мест обитания ирбиса, а также участков, которые не изучались десятилетиями”, — уточнили в ведомстве.
Встретиться со снежным барсом в природе — редчайшая удача. Поэтому, когда животное попадает в фотоловушку – это уже событие. Ведь ирбисы очень осторожные хищники и встречаются чаще всего поодиночке.