https://uz.sputniknews.ru/20230601/uzbekistan-sokrascheniye-neformalnyy-zanyatost-podderjka-samozanyatyy-35584073.html
В Узбекистане сократят неформальную занятость и поддержат самозанятых
В Узбекистане сократят неформальную занятость и поддержат самозанятых
Сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на сокращение неформальной занятости"
2023-06-01T17:20+0500
2023-06-01T17:20+0500
2023-06-01T17:43+0500
узбекистан
заседание
сенат республики узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
закон
общество
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем, теперь уплачивают налог в размере не менее одной базовой расчетной величины (БРВ) вместо действующей суммы социального налога в размере 50 % БРВ. Такую меру в том числе предусматривает закон, направленный на сокращение неформальной занятости, который сегодня рассмотрели и одобрили сенаторы на сорок первом пленарном заседании верхней палаты парламента. Об этом сообщает пресс-служба Сената.В частности, согласно вносимым изменениям, устанавливается, что гражданам, занимающимся животноводством (крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади и другие), тепличным хозяйством, птицеводством (куры, перепелки, индюки, гуси, утки), кролиководством, пчеловодством, рыболовством, садоводством, лимоноводством, цветоводством на данной площади, независимо от площади принадлежащего им приусадебного земельного участка или количества выращиваемых ими домашних животных и птиц, разрешается уплачивать социальный налог в добровольном порядке.Поэтому требования к площади земельного участка исключены из закона "О подсобном хозяйстве".Как отметила председатель Сената Танзила Нарбаева, за снижением налогового бремени, отменой различных ограничений и требований кроятся не только цифры и средства, но и соцзащита сотен тысяч граждан страны.То есть будет вестись учет их трудового стажа, начисляться пенсия и гарантироваться другие трудовые права.Цель закона — снижение безработицы в махаллях и сокращение неформальной занятости, увеличение количества официально занятых, а также обеспечение гражданам стажа работы и пенсии при достижении пенсионного возраста.
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узбекистан пленарное заседание сенат олий мажлис сенаторы председатель танзила нарбаева закон изменения неформальная занятость поддержка самозанятых физические лица базовая расчетная величина брв
узбекистан пленарное заседание сенат олий мажлис сенаторы председатель танзила нарбаева закон изменения неформальная занятость поддержка самозанятых физические лица базовая расчетная величина брв
В Узбекистане сократят неформальную занятость и поддержат самозанятых
17:20 01.06.2023 (обновлено: 17:43 01.06.2023)
Сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на сокращение неформальной занятости".
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем, теперь уплачивают налог в размере не менее одной базовой расчетной величины (БРВ) вместо действующей суммы социального налога в размере 50 % БРВ.
Такую меру в том числе предусматривает закон, направленный на сокращение неформальной занятости, который сегодня рассмотрели и одобрили сенаторы на сорок первом пленарном заседании верхней палаты парламента. Об этом сообщает пресс-служба Сената
.
"Закон направлен на обеспечение занятости и дальнейшее усиление социальной защиты населения, сокращение доли неформальной занятости, а также оказание всесторонней поддержки самозанятых лиц. Законом вносятся изменения и дополнения в Налоговый кодекс и Закон "О подсобном хозяйстве"", — говорится в сообщении.
В частности, согласно вносимым изменениям, устанавливается, что гражданам, занимающимся животноводством (крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади и другие), тепличным хозяйством, птицеводством (куры, перепелки, индюки, гуси, утки), кролиководством, пчеловодством, рыболовством, садоводством, лимоноводством, цветоводством на данной площади, независимо от площади принадлежащего им приусадебного земельного участка или количества выращиваемых ими домашних животных и птиц, разрешается уплачивать социальный налог в добровольном порядке.
Поэтому требования к площади земельного участка исключены из закона "О подсобном хозяйстве".
Как отметила
председатель Сената Танзила Нарбаева, за снижением налогового бремени, отменой различных ограничений и требований кроятся не только цифры и средства, но и соцзащита сотен тысяч граждан страны.
То есть будет вестись учет их трудового стажа, начисляться пенсия и гарантироваться другие трудовые права.
Цель закона — снижение безработицы в махаллях и сокращение неформальной занятости, увеличение количества официально занятых, а также обеспечение гражданам стажа работы и пенсии при достижении пенсионного возраста.