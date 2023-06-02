https://uz.sputniknews.ru/20230602/arxitekturnyy-ansambl-buxara-noch-neveroyatnyy-foto-35625978.html
Главная достопримечательность Бухары — 5 невероятных ночных фото
Главная достопримечательность Бухары — 5 невероятных ночных фото
Бухара — один из древнейших городов Центральной Азии, жемчужина Великого Шелкового пути. Ежегодно ее посещают тысячи туристов со всего мира.
2023-06-02T17:20+0500
2023-06-02T17:20+0500
2023-06-02T17:20+0500
узбекистан
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бухара
достопримечательности
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узбекистан бухара фото достопримечательность ансамбль строения мечеть калян медресе мир-араб минарет калян медресе амир-алимхана
узбекистан бухара фото достопримечательность ансамбль строения мечеть калян медресе мир-араб минарет калян медресе амир-алимхана
Главная достопримечательность Бухары — 5 невероятных ночных фото
Бухара — один из древнейших городов Центральной Азии, жемчужина Великого Шелкового пути. Ежегодно ее посещают тысячи туристов со всего мира. Историческая часть города входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как она выглядит после захода солнца — в фотоленте Sputnik.
© Sputnik/Анна Желиховская
Ансамбль включает в себя 4 строения: мечеть Калян и медресе Мир-Араб обращенные друг к другу, между ними минарет Калян, и медресе Амир-Алимхана.
Ансамбль включает в себя 4 строения: мечеть Калян и медресе Мир-Араб обращенные друг к другу, между ними минарет Калян, и медресе Амир-Алимхана.
© Sputnik/Анна Желиховская
Медресе Мир-Араб — исламское образовательное, духовно-просветительское сооружение XVI века. Скоро российские студенты вернутся сюда на обучение после многолетнего перерыва.
Медресе Мир-Араб — исламское образовательное, духовно-просветительское сооружение XVI века. Скоро российские студенты вернутся сюда на обучение после многолетнего перерыва.
© Sputnik/Анна Желиховская
Медресе Амир-Алимхана, основанное в 1915 году узбекским правителем Сеид Алим-ханом. Сегодня это отреставрированное историческое здание.
Медресе Амир-Алимхана, основанное в 1915 году узбекским правителем Сеид Алим-ханом. Сегодня это отреставрированное историческое здание.
© Sputnik/Анна Желиховская
Минарет Калян — это величественная колонна, которая возвышается над всей Бухарой. Диаметр минарета в основании — 9 метров, к вершине сужается до 6 метров, а общая высота 45,6 метров. Внутри сооружения есть винтовая лестница.
Минарет Калян — это величественная колонна, которая возвышается над всей Бухарой. Диаметр минарета в основании — 9 метров, к вершине сужается до 6 метров, а общая высота 45,6 метров. Внутри сооружения есть винтовая лестница.
© Sputnik/Анна Желиховская
Священная Бухара — одна из туристических жемчужин Узбекистана. Это современный динамично развивающийся город.
Священная Бухара — одна из туристических жемчужин Узбекистана. Это современный динамично развивающийся город.