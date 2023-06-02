Главная достопримечательность Бухары — 5 невероятных ночных фото

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Бухара — один из древнейших городов Центральной Азии, жемчужина Великого Шелкового пути. Ежегодно ее посещают тысячи туристов со всего мира. Историческая часть города входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как она выглядит после захода солнца — в фотоленте Sputnik.