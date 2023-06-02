https://uz.sputniknews.ru/20230602/flag-uzbekistan-pravila-ispolzovanie-zakonoproekt-35621108.html

Как по новым правилам можно будет использовать флаг Узбекистана

Как по новым правилам можно будет использовать флаг Узбекистана

Флаг можно будет использовать на спортивных, культурных и семейных мероприятиях.

2023-06-02T13:48+0500

2023-06-02T13:48+0500

2023-06-02T13:51+0500

узбекистан

флаг

законопроект

сенат олий мажлиса узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/12/21410836_0:113:1275:830_1920x0_80_0_0_e028343c4d207480ab5de5f1561f1e3b.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Комитет по вопросам науки, образования, культуры и спорта Олий Мажлиса опубликовал проект поправок в закон о государственном флаге страны.Так, узбекистанцам хотят разрешить использовать флаг и его изображение в следующих ситуациях:При этом, как подчеркивают авторы законопроекта, к флагу и его изображению необходимо проявлять уважение.Также в документе перечислены ситуации, которые считаются неуважением к флагу и не допускаются:Документ находится на общественном обсуждении до 16 июня. Действующий закон "О государственном флаге" приняли 18 ноября 1991 года.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

узбекистан государственный флаг законопроект сенат олий мажлиса флаг узбекистана изображение флага использование флага правила