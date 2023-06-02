https://uz.sputniknews.ru/20230602/flag-uzbekistan-pravila-ispolzovanie-zakonoproekt-35621108.html
Как по новым правилам можно будет использовать флаг Узбекистана
Как по новым правилам можно будет использовать флаг Узбекистана
Флаг можно будет использовать на спортивных, культурных и семейных мероприятиях.
2023-06-02T13:48+0500
2023-06-02T13:48+0500
2023-06-02T13:51+0500
узбекистан
флаг
законопроект
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Комитет по вопросам науки, образования, культуры и спорта Олий Мажлиса опубликовал проект поправок в закон о государственном флаге страны.Так, узбекистанцам хотят разрешить использовать флаг и его изображение в следующих ситуациях:При этом, как подчеркивают авторы законопроекта, к флагу и его изображению необходимо проявлять уважение.Также в документе перечислены ситуации, которые считаются неуважением к флагу и не допускаются:Документ находится на общественном обсуждении до 16 июня. Действующий закон "О государственном флаге" приняли 18 ноября 1991 года.
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узбекистан государственный флаг законопроект сенат олий мажлиса флаг узбекистана изображение флага использование флага правила
узбекистан государственный флаг законопроект сенат олий мажлиса флаг узбекистана изображение флага использование флага правила
Как по новым правилам можно будет использовать флаг Узбекистана
13:48 02.06.2023 (обновлено: 13:51 02.06.2023)
Узбекистанцы смогут развешивать флаг на спортивных, культурных, семейных торжествах и других мероприятиях.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Комитет по вопросам науки, образования, культуры и спорта Олий Мажлиса опубликовал проект
поправок в закон о государственном флаге страны.
Так, узбекистанцам хотят разрешить использовать флаг и его изображение в следующих ситуациях:
на спортивных соревнованиях, культурно-спортивных массовых мероприятиях, семейных праздниках, памятных датах и других мероприятиях;
в общественных местах, дома, на рабочих местах, в салонах транспорта;
в символике госорганов и на их официальных сайтах;
в дизайне верхней одежды.
При этом, как подчеркивают авторы законопроекта, к флагу и его изображению необходимо проявлять уважение.
Также в документе перечислены ситуации, которые считаются неуважением к флагу и не допускаются:
использование в качестве прикрытия чего-либо (кроме похорон общественных и государственных деятелей, военнослужащих);
возложение или изображение на столах, сиденьях, стульях и на любых других местах сидения или под ногами;
в качестве одежды, скатертей или постельных принадлежностей, а также для хранения и перевозки вещей;
изображение на обуви, скатерти, постельном белье, нижнем белье, полотенцах, коробках (упаковках), одноразовых предметах;
использование вопреки правилам этикета и поведению в обществе.
Документ находится на общественном обсуждении до 16 июня. Действующий закон "О государственном флаге" приняли 18 ноября 1991 года.