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Медработники ЖД-организаций Узбекистана и РФ договорились о сотрудничестве
Медработники ЖД-организаций Узбекистана и РФ договорились о сотрудничестве
Делегация дирекции здравоохранения "Российских железных дорог" приехала в Ташкент, чтобы познакомиться с работой узбекских коллег.
2023-06-02T19:07+0500
2023-06-02T19:07+0500
2023-06-02T19:29+0500
узбекистан
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ржд
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 2 мая – Sputnik. Медицинские работники железнодорожных перевозчиков Узбекистана и России договорились о сотрудничестве, сообщает пресс-служба "Узбекистан темир йуллари".Делегация во главе с руководителем центральной дирекции здравоохранения "Российских железных дорог" Еленой Жидковой побывала в Центральной клинической больнице "Узбекистон темир йуллари" и познакомились с работой узбекских коллег.Гости побывали во всех отделениях больницы, осмотрели оборудование, условия, созданные для пациентов и сотрудников.Российские врачи обсудили с узбекскими коллегами проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров ашинистов, современные медицинские протоколы лечения и профилактики разных заболеваний, организацию диагностики и диспансеризации, а также рассказали о своей работе.По итогам визита медики двух стран договорились о двустороннем сотрудничестве в сфере медобслуживания железнодорожников, повышения квалификации врачей, обмен опытом и телемедицина.
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узбекистан россия ржд российские железные дороги узбекистан темир йуллари врачи медики госпиталь сотрудничество
узбекистан россия ржд российские железные дороги узбекистан темир йуллари врачи медики госпиталь сотрудничество
Медработники ЖД-организаций Узбекистана и РФ договорились о сотрудничестве
19:07 02.06.2023 (обновлено: 19:29 02.06.2023)
Делегация дирекции здравоохранения "Российских железных дорог" приехала в Ташкент, чтобы познакомиться с работой узбекских коллег.
ТАШКЕНТ, 2 мая – Sputnik.
Медицинские работники железнодорожных перевозчиков Узбекистана и России договорились о сотрудничестве, сообщает
пресс-служба "Узбекистан темир йуллари".
Делегация во главе с руководителем центральной дирекции здравоохранения "Российских железных дорог" Еленой Жидковой побывала в Центральной клинической больнице "Узбекистон темир йуллари" и познакомились с работой узбекских коллег.
Гости побывали во всех отделениях больницы, осмотрели оборудование, условия, созданные для пациентов и сотрудников.
Российские врачи обсудили с узбекскими коллегами проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров ашинистов, современные медицинские протоколы лечения и профилактики разных заболеваний, организацию диагностики и диспансеризации, а также рассказали о своей работе.
По итогам визита медики двух стран договорились о двустороннем сотрудничестве в сфере медобслуживания железнодорожников, повышения квалификации врачей, обмен опытом и телемедицина.