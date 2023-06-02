https://uz.sputniknews.ru/20230602/medrabotniki-jd-organizatsiy-uzbekistan-rf-35634757.html

Медработники ЖД-организаций Узбекистана и РФ договорились о сотрудничестве

Медработники ЖД-организаций Узбекистана и РФ договорились о сотрудничестве

Делегация дирекции здравоохранения "Российских железных дорог" приехала в Ташкент, чтобы познакомиться с работой узбекских коллег.

2023-06-02T19:07+0500

2023-06-02T19:07+0500

2023-06-02T19:29+0500

узбекистан

общество

россия

ржд

узбекистон темир йуллари

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ТАШКЕНТ, 2 мая – Sputnik. Медицинские работники железнодорожных перевозчиков Узбекистана и России договорились о сотрудничестве, сообщает пресс-служба "Узбекистан темир йуллари".Делегация во главе с руководителем центральной дирекции здравоохранения "Российских железных дорог" Еленой Жидковой побывала в Центральной клинической больнице "Узбекистон темир йуллари" и познакомились с работой узбекских коллег.Гости побывали во всех отделениях больницы, осмотрели оборудование, условия, созданные для пациентов и сотрудников.Российские врачи обсудили с узбекскими коллегами проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров ашинистов, современные медицинские протоколы лечения и профилактики разных заболеваний, организацию диагностики и диспансеризации, а также рассказали о своей работе.По итогам визита медики двух стран договорились о двустороннем сотрудничестве в сфере медобслуживания железнодорожников, повышения квалификации врачей, обмен опытом и телемедицина.

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