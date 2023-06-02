https://uz.sputniknews.ru/20230602/mirziyoev-vernulsya-v-tashkent-35638299.html
Мирзиёев вернулся в Ташкент
Мирзиёев вернулся в Ташкент
В Кыргызстане президент Узбекистана принял участие во второй встрече лидеров стран Центральной Азии и Европейского союза. 02.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-02T21:05+0500
2023-06-02T21:05+0500
2023-06-02T21:05+0500
узбекистан
кыргызстан
евросоюз
визит
политика
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/02/35636316_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4365557738d5f0baed11697a642e0428.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Визит президента Шавката Мирзиёева в Кыргызстан завершился, сообщает пресс-служба главы государства.В Чолпон-Ате Шавкат Мирзиёев встретился с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, а также принял участие во второй встрече лидеров стран Центральной Азии и Европейского союза. В ходе саммита Мирзиёев выдвинул несколько предложений. В первую очередь, он призвал к развитию транспортно-логистической инфраструктуры между странами, а также к развитию проектов по защитеокружающей среды, предложив странам Евросоюза выступить соорганизаторами экологического форума в Узбекистане, сообщает пресс-служба.После завершения саммита Шавкат Мирзиёев вернулся в Ташкент.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/02/35636316_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c6933e1118debec5465e94b3a58ac4d6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, кыргызстан, евросоюз, визит, политика, шавкат мирзиёев
узбекистан, кыргызстан, евросоюз, визит, политика, шавкат мирзиёев
Мирзиёев вернулся в Ташкент
В Кыргызстане президент Узбекистана принял участие во второй встрече лидеров стран Центральной Азии и Европейского союза.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Визит президента Шавката Мирзиёева в Кыргызстан завершился, сообщает пресс-служба главы государства.
В Чолпон-Ате Шавкат Мирзиёев встретился с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, а также принял участие во второй встрече лидеров стран Центральной Азии и Европейского союза.
В ходе саммита Мирзиёев выдвинул несколько предложений. В первую очередь, он призвал к развитию транспортно-логистической инфраструктуры между странами, а также к развитию проектов по защитеокружающей среды, предложив странам Евросоюза выступить соорганизаторами экологического форума в Узбекистане, сообщает пресс-служба.
"Отдельное внимание обращено на стремительное ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане, в связи с чем Президент Республики Узбекистан призвал партнеров не снижать объемы гуманитарной помощи афганскому народу и выразил готовность предоставить для этих целей возможности инфраструктуры логистического хаба в Термезе", - говорится в сообщении.
После завершения саммита Шавкат Мирзиёев вернулся в Ташкент.