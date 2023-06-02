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Мирзиёев вернулся в Ташкент

Мирзиёев вернулся в Ташкент

В Кыргызстане президент Узбекистана принял участие во второй встрече лидеров стран Центральной Азии и Европейского союза. 02.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-02T21:05+0500

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узбекистан

кыргызстан

евросоюз

визит

политика

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Визит президента Шавката Мирзиёева в Кыргызстан завершился, сообщает пресс-служба главы государства.В Чолпон-Ате Шавкат Мирзиёев встретился с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, а также принял участие во второй встрече лидеров стран Центральной Азии и Европейского союза. В ходе саммита Мирзиёев выдвинул несколько предложений. В первую очередь, он призвал к развитию транспортно-логистической инфраструктуры между странами, а также к развитию проектов по защитеокружающей среды, предложив странам Евросоюза выступить соорганизаторами экологического форума в Узбекистане, сообщает пресс-служба.После завершения саммита Шавкат Мирзиёев вернулся в Ташкент.

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узбекистан, кыргызстан, евросоюз, визит, политика, шавкат мирзиёев