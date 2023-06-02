https://uz.sputniknews.ru/20230602/pervaya-bolshaya-vetryanaya-turbina-uzbekistan-35637749.html
В Узбекистане установили первую большую ветряную турбину
В Узбекистане установили первую большую ветряную турбину
Высота турбины – 97 метров, а длина каждой из лопастей – 77 метров. Турбину установили в Томдинском районе Навоийской области.
2023-06-02T20:21+0500
2023-06-02T20:21+0500
2023-06-02T20:21+0500
узбекистан
энергетика
ветровая энергетика
ветряная электростанция
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ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. В Узбекистане установили первую крупную ветряную турбину, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.Мощность турбины – 4,7 МВт, высота – 97 метров, а длина каждой из лопастей – 77 метров.Турбина, установленная китайской компанией "Goldwind", станет частью ветряной электростанции общей мощностью 500 МВт в Томдинском районе Навоийской области.Всего на электростанции установят 111 подобных турбин. Первые мощности новой электростанции планируют запустить уже к концу текущего года. Она обещает стать самой крупной ветряной электростанцией в Центрально Азии.Когда станция предприятие заработает на полную мощность, оно будет производить 1,8 млрд кВт/часов электричества в год, что позволит сэкономить 540 млн кубометров природного газа, а в атмосферу попадет на 720 тыс. тонн вредных выбросов меньше.
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узбекистан ветряная турбина ветряная электростанция министерство энергетики навоийская область
узбекистан ветряная турбина ветряная электростанция министерство энергетики навоийская область
В Узбекистане установили первую большую ветряную турбину
Высота турбины – 97 метров, а длина каждой из лопастей – 77 метров. Турбину установили в Томдинском районе Навоийской области.
ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik.
В Узбекистане установили первую крупную ветряную турбину, сообщает
пресс-служба министерства энергетики республики.
Мощность турбины – 4,7 МВт, высота – 97 метров, а длина каждой из лопастей – 77 метров.
Турбина, установленная китайской компанией "Goldwind", станет частью ветряной электростанции общей мощностью 500 МВт в Томдинском районе Навоийской области.
Всего на электростанции установят 111 подобных турбин. Первые мощности новой электростанции планируют запустить уже к концу текущего года. Она обещает стать самой крупной ветряной электростанцией в Центрально Азии.
Когда станция предприятие заработает на полную мощность, оно будет производить 1,8 млрд кВт/часов электричества в год, что позволит сэкономить 540 млн кубометров природного газа, а в атмосферу попадет на 720 тыс. тонн вредных выбросов меньше.