https://uz.sputniknews.ru/20230602/prognoz-pogody-tashkent-1-iyunya-35601996.html

Погода в Ташкенте на 2 июня — прогноз синоптиков

Погода в Ташкенте на 2 июня — прогноз синоптиков

Пятница встретит узбекистанцев солнцем и жарой. Дождь не ожидается.

2023-06-02T07:23+0500

2023-06-02T07:23+0500

2023-06-02T07:23+0500

ташкент

прогноз погоды

прогноз

погода в ташкенте

погода

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Ташкенте 2 июня небольшая облачность, осадков не ожидается, передает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до 34-36° тепла, а ночью — 18-20° тепла.

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