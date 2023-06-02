https://uz.sputniknews.ru/20230602/prognoz-pogody-tashkent-1-iyunya-35601996.html
Погода в Ташкенте на 2 июня — прогноз синоптиков
Погода в Ташкенте на 2 июня — прогноз синоптиков
Пятница встретит узбекистанцев солнцем и жарой. Дождь не ожидается.
2023-06-02T07:23+0500
2023-06-02T07:23+0500
2023-06-02T07:23+0500
ташкент
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погода в ташкенте
погода
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Ташкенте 2 июня небольшая облачность, осадков не ожидается, передает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до 34-36° тепла, а ночью — 18-20° тепла.
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ташкент прогноз погоды в ташкенте погода в ташкенте узгидромет погода в ташкенте 2 июня
ташкент прогноз погоды в ташкенте погода в ташкенте узгидромет погода в ташкенте 2 июня
Погода в Ташкенте на 2 июня — прогноз синоптиков
Пятница встретит узбекистанцев солнцем и жарой. Дождь не ожидается.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
В Ташкенте 2 июня небольшая облачность, осадков не ожидается, передает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до 34-36° тепла, а ночью — 18-20° тепла.