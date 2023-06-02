https://uz.sputniknews.ru/20230602/samarkand-otkrytiye-mejdunarodnaya-akademiya-turizm-yunvto-35612454.html

В Самарканде откроют Международную академию туризма ЮНВТО

В Самарканде откроют Международную академию туризма ЮНВТО

В числе задач академии — подготовка квалифицированных кадров в области туризма и гостеприимства

2023-06-02T13:13+0500

2023-06-02T13:13+0500

2023-06-02T13:52+0500

узбекистан

самарканд

туризм

меморандум

образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/01/27686605_123:256:2730:1722_1920x0_80_0_0_b371eb3de90f1fee086e985887926f72.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Меморандум по учреждению Международной академии туризма ЮНВТО в Самарканде подписали генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили, ректор Международного университета туризма и культурного наследия "Шелковый путь" Азиз Абдухакимов и первый заместитель министра культуры и туризма Улугбек Азамов. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов. Образовательные программы разработают эксперты ЮНВТО в сотрудничестве с ведущими зарубежными образовательными учреждениями в сфере туризма и гостеприимства. Планируют, что официальная церемония открытия академии состоится в период проведения в Самарканде 25-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО.

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан самарканд туризм юнвто международная академия туризма юнвто меморандум подписание генеральный секретарь зураб пололикашвили ректор международного университета туризма и культурного наследия шелковый путь азиз абдухакимов первый заместитель министра культуры и туризма улугбек азамов