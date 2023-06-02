https://uz.sputniknews.ru/20230602/samarkand-otkrytiye-mejdunarodnaya-akademiya-turizm-yunvto-35612454.html
В Самарканде откроют Международную академию туризма ЮНВТО
В Самарканде откроют Международную академию туризма ЮНВТО
В числе задач академии — подготовка квалифицированных кадров в области туризма и гостеприимства
2023-06-02T13:13+0500
2023-06-02T13:13+0500
2023-06-02T13:52+0500
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туризм
меморандум
образование
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Меморандум по учреждению Международной академии туризма ЮНВТО в Самарканде подписали генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили, ректор Международного университета туризма и культурного наследия "Шелковый путь" Азиз Абдухакимов и первый заместитель министра культуры и туризма Улугбек Азамов. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов. Образовательные программы разработают эксперты ЮНВТО в сотрудничестве с ведущими зарубежными образовательными учреждениями в сфере туризма и гостеприимства. Планируют, что официальная церемония открытия академии состоится в период проведения в Самарканде 25-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО.
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узбекистан самарканд туризм юнвто международная академия туризма юнвто меморандум подписание генеральный секретарь зураб пололикашвили ректор международного университета туризма и культурного наследия шелковый путь азиз абдухакимов первый заместитель министра культуры и туризма улугбек азамов
узбекистан самарканд туризм юнвто международная академия туризма юнвто меморандум подписание генеральный секретарь зураб пололикашвили ректор международного университета туризма и культурного наследия шелковый путь азиз абдухакимов первый заместитель министра культуры и туризма улугбек азамов
В Самарканде откроют Международную академию туризма ЮНВТО
13:13 02.06.2023 (обновлено: 13:52 02.06.2023)
В числе задач академии — подготовка квалифицированных кадров в области туризма и гостеприимства.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Меморандум по учреждению Международной академии туризма ЮНВТО в Самарканде подписали генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили, ректор Международного университета туризма и культурного наследия "Шелковый путь" Азиз Абдухакимов и первый заместитель министра культуры и туризма Улугбек Азамов. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов
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"Целью открытия академии является подготовка высококвалифицированных работников в области туризма и гостеприимства, а также сопутствующих сферах", — говорится в сообщении.
Образовательные программы разработают эксперты ЮНВТО в сотрудничестве с ведущими зарубежными образовательными учреждениями в сфере туризма и гостеприимства.
Планируют, что официальная церемония открытия академии состоится в период проведения в Самарканде 25-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО.