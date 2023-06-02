https://uz.sputniknews.ru/20230602/tashkentskaya-oblast-otkytiye-innovatsionnyy-detsad-foto-35606336.html
В Ташкентской области открыли инновационный детсад — фото
В Ташкентской области открыли инновационный детсад — фото
Современное дошкольное образовательное учреждение появилось в поселке "Хасанбой"
2023-06-02T10:36+0500
2023-06-02T10:36+0500
2023-06-02T11:09+0500
узбекистан
ташкентская область
детский сад
образование в узбекистане
дети
обучение
агриппина шин
зоир мирзаев
хоким
хоким
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Ташкентской области открыли инновационный детсад стоимостью более15 млрд сумов. Он появился в поселке "Хасанбой". Сюда также будут ходить дошколята из ближайших районов. Об этом рассказали в Министерстве дошкольного и школьного образования.Новый детский сад сможет принять 540 детей из расположенных неподалеку поселков "Хасанбой", "Хасанбой гузари", "Бахор" Ташкентского района Ташкентской области. При обучении детей будут использовать инновационные методы. К примеру, дошколята освоят робототехнику. Кроме того, их буду обучать по системе STEM — когда знания естественных наук, технологий, инженерии и математики ребенок получает, решая творческие задачи. В настоящее время в Ташкентском районе работают 97 детских садов, из которых 37 — государственные, 20 — частные, 40 — семейно-негосударственные ДОО. В торжественной церемонии открытия детсада приняли участие первый замминистра дошкольного и школьного образования — директор Агентства дошкольного образования Агриппина Шин и хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев.
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узбекистан ташкентский район ташкентская область инновации детский сад дошколята дети поселок хасанбой хасанбой гузари бахор робототехника естественные науки технологии инженерия математика творческие задачи агентство дошкольного образования агриппина шин хоким ташкентской области зоир мирзаев
узбекистан ташкентский район ташкентская область инновации детский сад дошколята дети поселок хасанбой хасанбой гузари бахор робототехника естественные науки технологии инженерия математика творческие задачи агентство дошкольного образования агриппина шин хоким ташкентской области зоир мирзаев
В Ташкентской области открыли инновационный детсад — фото
10:36 02.06.2023 (обновлено: 11:09 02.06.2023)
Современное дошкольное образовательное учреждение появилось в поселке "Хасанбой".
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Ташкентской области открыли инновационный детсад стоимостью более15 млрд сумов. Он появился в поселке "Хасанбой". Сюда также будут ходить дошколята из ближайших районов. Об этом рассказали в Министерстве дошкольного и школьного образования.
Новый детский сад сможет принять 540 детей из расположенных неподалеку поселков "Хасанбой", "Хасанбой гузари", "Бахор" Ташкентского района Ташкентской области.
При обучении детей будут использовать инновационные методы. К примеру, дошколята освоят робототехнику. Кроме того, их буду обучать по системе STEM — когда знания естественных наук, технологий, инженерии и математики ребенок получает, решая творческие задачи.
В настоящее время в Ташкентском районе работают 97 детских садов, из которых 37 — государственные, 20 — частные, 40 — семейно-негосударственные ДОО.
В торжественной церемонии открытия детсада приняли участие первый замминистра дошкольного и школьного образования — директор Агентства дошкольного образования Агриппина Шин и хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев.