https://uz.sputniknews.ru/20230602/tashkentskaya-oblast-otkytiye-innovatsionnyy-detsad-foto-35606336.html

В Ташкентской области открыли инновационный детсад — фото

В Ташкентской области открыли инновационный детсад — фото

Современное дошкольное образовательное учреждение появилось в поселке "Хасанбой"

2023-06-02T10:36+0500

2023-06-02T10:36+0500

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узбекистан

ташкентская область

детский сад

образование в узбекистане

дети

обучение

агриппина шин

зоир мирзаев

хоким

хоким

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Ташкентской области открыли инновационный детсад стоимостью более15 млрд сумов. Он появился в поселке "Хасанбой". Сюда также будут ходить дошколята из ближайших районов. Об этом рассказали в Министерстве дошкольного и школьного образования.Новый детский сад сможет принять 540 детей из расположенных неподалеку поселков "Хасанбой", "Хасанбой гузари", "Бахор" Ташкентского района Ташкентской области. При обучении детей будут использовать инновационные методы. К примеру, дошколята освоят робототехнику. Кроме того, их буду обучать по системе STEM — когда знания естественных наук, технологий, инженерии и математики ребенок получает, решая творческие задачи. В настоящее время в Ташкентском районе работают 97 детских садов, из которых 37 — государственные, 20 — частные, 40 — семейно-негосударственные ДОО. В торжественной церемонии открытия детсада приняли участие первый замминистра дошкольного и школьного образования — директор Агентства дошкольного образования Агриппина Шин и хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев.

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