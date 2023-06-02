Топ-10 детских книг для чтения летом — подборка специалиста
16:21 02.06.2023 (обновлено: 17:05 02.06.2023)
По словам эксперта, в основном школьникам нравятся книги о приключениях. Что еще можно почитать на каникулах — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Вот и закончился учебный год, начались летние каникулы. Это хорошая возможность для детей расширить свое мировоззрение, читая интересные художественные произведения.
Как выбрать книги для детей от 10 до 12 лет? На этот вопрос корреспонденту Sputnik ответила эксперт Республиканской детской библиотеки Чарос Мирхоликова.
По мнению специалиста, выбирать книгу нужно не по возрасту ребенка, а по его уровню чтения. Чтобы книга была ребенку интересна, она должна быть понятна.
Мирхоликова рекомендует обратить внимание на следующие произведения:
1."Пешонасига телевизор ёпишган боланинг саргузаштлари" — данная книга Худойберди Тухтабаева состоит из серии новелл. Герои рассказов — обычные дети. Книга очень легкая и интересная для детей.
2."Бувамнинг ошқозонидаги мамлакат" — книга Кобилжона Шерматова отличается своей оригинальностью. Можно сказать, в этом произведении автор учит детей мыслить творчески. Также при чтении книги юный читатель узнает больше о добре и зле.
3."Даҳшатли Мешполвон" — книга Анвара Обиджона помогает детям управлять своими эмоциями. Данное произведение вызовет у ребенка одновременно смех, волнение и слезы.
4."Коинот жавоҳири" — книга Саъдуллы Куронова вызывает интерес к таким наукам, как физика и астрономия. Автор очень убедительно описывает события, основанные на физических законах. Кроме того, произведение учит детей принимать правильные решения и делать выводы.
5."Детям о важном" — автор Наталья Ремиш затронула в книге очень важную для родителей тему. Дети часто задают "неудобные" вопросы: "Почему ребята не хотят со мной дружить?", "Почему этот ребенок не может ходить?", "Почему мы не можем купить эту вещь?". Автор в игровой форме отвечает детям на эти и многие другие вопросы.
6."Давай дружить! Как научить ребенка заводить друзей?" — Хилари Перейра написала эту книгу не только для детей без друзей, но и для тех, у кого их много. Что нужно сделать, чтобы ребенок не попал под чужое влияние? Как перебороть себя и начать общаться? Все ответы в этой книге.
7."Фея изумрудного города" — книга Сергея Сухинина учит детей правильному распределению и использованию времени. Также после прочтения юные читатели начинают ценить детство.
8."Ты имеешь значение!" — Кортни Макавинта и Андреа Вандер Плайм написали эту книгу для девочек-подростков. Она учит молодых девушек уважать себя, самостоятельно принимать решение вопреки мнению окружающих. Авторы считают, что умение устанавливать и защищать личные границы в детстве, поможет избежать проблем в зрелом возрасте.
9."Серебряный" — Артур Конан Дойл в этой книге показал детям, что думать, искать и преодолевать проблемы можно без страха.
10."Приключения Тома Сойера" — в этом произведении писатель Марк Твен рассказывает историю Тома Сойера – молодого, очень любознательного, жизнерадостного, настырного мальчика. Он без труда преодолевает препятствия и держится даже в самых сложных жизненных ситуациях. Это произведение учит детей управлять своим характером и правильно использовать свои способности.
"Книги учат и преображают досуг, а также помогают детям развить интерес и любовь к чтению", — говорит Чарос Мирхоликова.
Совет родителям: если сомневаетесь в выборе книги, то спросите у консультанта в магазине, что чаще всего покупают дети этого возраста.