https://uz.sputniknews.ru/20230602/uzbekistan-novyy-logistika-sentr-35605250.html
Где в Узбекистане могут появиться новые логистические центры
Где в Узбекистане могут появиться новые логистические центры
Этот и другие вопросы замминистра транспорта Жасурбек Чориев и председатель правления одной из китайских компаний обсудили в ходе встречи
2023-06-02T10:04+0500
2023-06-02T10:04+0500
2023-06-02T11:12+0500
узбекистан
китай
логистика
сотрудничество
министерство транспорта республики узбекистан
компания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/09/19609873_0:6:2866:1618_1920x0_80_0_0_a127c839f62eb7bc486ff4aff2412673.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Планируется, что логистические центры появятся в Андижанской, Сырдарьинской и Ташкентской областях. Кроме того, предполагается налаживание сотрудничества с транспортными логистическими компаниями. Об этом рассказал председатель правления китайской компании Taitong International Чу Сюан на встрече с заместителем министра транспорта Жасурбеком Чориевым, сообщает узбекское ведомство.Во время встречи стороны обсудили проекты, направленные на привлечение прямых инвестиций в транспортный сектор Узбекистана, а также повышение привлекательности международных транспортных коридоров, соединяющих Китай с материковым Китаем.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/09/19609873_763:147:2731:1623_1920x0_80_0_0_2317a8f07d7a1714cb7ea90138f43e39.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан китай компания логистика логистические центры андижанская сырдарьинская ташкентская области заместитель министра транспорта жасурбек чориев председатель правления китайской компании taitong international чу сюан
узбекистан китай компания логистика логистические центры андижанская сырдарьинская ташкентская области заместитель министра транспорта жасурбек чориев председатель правления китайской компании taitong international чу сюан
Где в Узбекистане могут появиться новые логистические центры
10:04 02.06.2023 (обновлено: 11:12 02.06.2023)
Этот и другие вопросы замминистра транспорта Жасурбек Чориев и председатель правления одной из китайских компаний обсудили в ходе встречи.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Планируется, что логистические центры появятся в Андижанской, Сырдарьинской и Ташкентской областях. Кроме того, предполагается налаживание сотрудничества с транспортными логистическими компаниями.
Об этом рассказал председатель правления китайской компании Taitong International Чу Сюан на встрече с заместителем министра транспорта Жасурбеком Чориевым, сообщает узбекское ведомство
.
Во время встречи стороны обсудили проекты, направленные на привлечение прямых инвестиций в транспортный сектор Узбекистана, а также повышение привлекательности международных транспортных коридоров, соединяющих Китай с материковым Китаем.