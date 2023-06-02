https://uz.sputniknews.ru/20230602/uzbekistan-novyy-logistika-sentr-35605250.html

Где в Узбекистане могут появиться новые логистические центры

Где в Узбекистане могут появиться новые логистические центры

Этот и другие вопросы замминистра транспорта Жасурбек Чориев и председатель правления одной из китайских компаний обсудили в ходе встречи

2023-06-02T10:04+0500

2023-06-02T10:04+0500

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узбекистан

китай

логистика

сотрудничество

министерство транспорта республики узбекистан

компания

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Планируется, что логистические центры появятся в Андижанской, Сырдарьинской и Ташкентской областях. Кроме того, предполагается налаживание сотрудничества с транспортными логистическими компаниями. Об этом рассказал председатель правления китайской компании Taitong International Чу Сюан на встрече с заместителем министра транспорта Жасурбеком Чориевым, сообщает узбекское ведомство.Во время встречи стороны обсудили проекты, направленные на привлечение прямых инвестиций в транспортный сектор Узбекистана, а также повышение привлекательности международных транспортных коридоров, соединяющих Китай с материковым Китаем.

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узбекистан китай компания логистика логистические центры андижанская сырдарьинская ташкентская области заместитель министра транспорта жасурбек чориев председатель правления китайской компании taitong international чу сюан